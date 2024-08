Naši olimpijci dočekani su u Splitu, a iako ne svi sa zlatom oko vrata, slažu se oko jednog: ''Medalja je medalja!''

Odmah na početku emisije vodimo vas na splitsku Rivu, gdje je jučer priređen svečan doček osvajača olimpijskih medalja u Parizu. Stotine ljudi pozdravile su zlatnu džudašicu Barbaru Matić, brončanu taekwondoašicu Lenu Stojković te srebrne vaterpoliste Jerka Marinića Kragića, Rina Burića i Antu Vukičevića. S njima je razgovarao Hari Kočić.

Dočekao je Split po tko zna koji put svoje olimpijce koji su osvjetlali obraz grada i zemlje čije su boje branili.



Aktualna europska i dvostruka svjetska prvakinja, sa splitskih se Pujanki u Parizu vinula do vrha Olimpa, uz recept koji je, samo naizgled, jednostavan.



''Rad, trud, upornost i volja, želja… Volim judo, živim ga 22 godine i to je očito dalo rezultat'', rekla je Barbara Matić.



Nije mogla izbjeći pitanje hoće li nastupiti i na igrama u Los Angelesu.



''Moram razmislit, odmorit se dobro, vidjet kakve su želje i ambicije, hoćemo li nešto poduplat ili ostat na ovom, vidjet ćemo.''



A dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja u Parizu je osvojila broncu zlatnog sjaja.



''Medalja je medalja, izborila sam se za nju! Naravno da mi sportaši uvijek volimo zlata, ali drago mi je da će se i ovo upisat u povijest'', rekla je Lena Stojković.



Vaterpolo je bez konkurencije najuspješniji hrvatski sport, što je dokazala i medalja na Olimpijskim igrama kojom naši vaterpolisti, inicijalno, nisu bili zadovoljni.



''Ljudi sanjaju da uopće budu na olimpijadi, a mi smo tužni sa srebrom. To pokazuje koliku ova ekipa ima moć i koliku ima snagu i želju za pokazat koliko vrijedi. Sad možda nismo svjesni što smo napravili, ali već od večeras shvaćamo koliko je ovo velik rezultat, a kroz vrijeme koje dolazi će nam se to i potvrdit'', govori Jerko Marinić Kragić.



A njihov uspjeh teško će se ponoviti. Kroz tri finala u osam mjeseci postali su europski doprvaci, svjetski prvaci i olimpijski viceprvaci.



''Vrhunska ekipa i vrhunski kolektiv, mi to imamo jer postoji jedna sumnja koja je bila u nas od početka, prije tri godine kad se ekipa sastavila, sve nam je to dalo motiv da dokažemo koliko vrijedimo.''



U proteklih stotinu godina, više od stotinu Splićana osvojilo je olimpijsko odličje. Od proteklih dvadeset olimpijada, u čak devetnaest godina su Splićani slavili. Tako jedan gradić koji ima manje od dvjesto tisuća stanovnika ima više olimpijskih medalja od Indije ili Egipta.



''Velik utjecaj svih splitskih sportaša od prije. Na svakom koraku su grafiti i na neki način su obilježeni splitski sportaši. Kad to vidiš, poželiš i ti bit tako obilježen.'', govori Lena Stojković.



I zato je najveći uspjeh svih sportaša činjenica da su idoli najmlađima, uz poruku: ''Iako smo mali, kada nešto želimo, mi to itekako možemo!''

Jučer je slavio i Dubrovnik! Uz pjesmu i pljesak, grad je na veličanstven način dočekao svoje vrhunske sportaše. Olimpijci su uživali u bakljadi i potpunoj euforiji sugrađana.

Petoricu svojih srebrnih Barakuda i njihov rezultat jučer je proslavio i Dubrovnik. Svoje sugrađane i njihove goste pozdravili su ispred crkve Svetog Vlaha.

''Svaki naš uspjeh se na najljepši mogući način dočeka u našem gradu, i još ejdnom je bilo tako, zaista hvala svim našim sugrađanima, ima dosta i turista, svima koji su nas došli pozdraviti'', rekao je Marko Bijač.

Medalja je srebrna, no s ovakvom potporom, ona ima zlatni sjaj.

''Kako vrijeme više prolazi sve je zlatnije i zlatnije, postaje, stvarno, bilo nam je teško nakon finala, vjerovali smo da možemo uzet zlatno ali nismo bili pravi, moramo bit ponosni što smo napravili.''

Velik pljesak i ovacije nisu izostali. Ponos je neopisiv. I među starijima i među mlađima.

Na dočeku olimpijaca u Dubrovniku bila je i Severina sa sinom Aleksandrom. Fotografijama se pohvalila na društvenim mrežama.

