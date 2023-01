Dobra strana 2022. godine: Mali ljudi velikog srca, borci za slabije i oni koji ne poznaju riječi ne mogu!

Hrabrost, ustrajnost, požrtvovnost, srčanost. Tek je dio epiteta kojima opisujemo junake naše sljedeće priče. Koliki su dojam ostavili na nas najbolje dokazuju sljedeće minute. Kroz njihove životne storije prisjećamo se nekih od najljepših trenutaka 2022. godine i uzdamo u poznati stih "pamtim samo sretne dane" .

Brončani uspjeh nogometaša s kraja 2022. godine nije priča samo o vrhunskom sportskom rezultatu. Ujedno to je priča o zajedništvu. Njegovoj snazi, i u redovima reprezentacije i među ljubiteljima ovog sporta. I baš zato zaslužuje biti uvrštena na listu lijepih priča koje su obilježile godinu.

''Osvojili smo broncu, ali za mene je ona kao zlatna jer smo dali sve od sebe. Imao sam svoj san, sanjao sam ga i ostavrio'', rekao je Zlatko Dalić.

I božićni koncert ''Želim život'' ponovno je ujedinio Lijepu našu. Prikupljeno je više od 750 tisuća kuna za rad Zaklade Ana Rukavina. Sedamnaesti je to koncert, a čak 160 pacijenata dosad je primilo transplantat širom Hrvatske i svijeta, zahvaljujući Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. A sve zbog jedne hrabre djevojke velikog srca. Ane Rukavine.

''Rekla je ''Mama, tebe molim, ti si vodila u zdravstvu jedan dom zdravlja, znaš kako se to radi, preuzmi to na sebe, ti ćeš to voditi, samo da se stvori veliki hrvatski registar i banka krvi iz pupkovine, to je bila njezina velika želja, jer ležeći na odjelu, sa sestrama komunicirajući puno, a novinar koji je bio znatiželjan, željela je da se to napravi'', ispričala je Marija Ruzkavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.

Želja za pomaganjem, ali i avanturom, kroz život vodi i Brunu te Maju Šimlešu. Ruku pod ruku, ovaj par je prohodao više od 500 kilometara i tako završio svoju akciju Milijun koraka po krovovima Hrvatske. Ovom pustolovinom nahranili su svoja bića, ali i još jednom dali veliku potporu Udruzi Sve za nju, ženama oboljelim od malignih bolesti.

Priča koja inspirira je i ona Marije Pinjuh. Bez plivanja ona ne može zamisliti dan. Trenira šest dana u tjednu, a sa svjetskog prvenstva 2022. godine vratila se s čak četiri medalje i tri osobna rekorda. Time je još jednom dokazala kako sindrom Down nije prepreka za sportske uspjehe i sretan život.

Razloga za slavlje u 2022. godini imali su i hrvači iz Petrinje. Svojim srebrnim odličjima sa svjetskog prvenstva dokazali su kako sportski uspjesi mogu doći i iz najmanjih dvorana. No svojim podvizima vratili su i tračak nade u razrušeni grad.

Podršku ovom gradu, ali i cijeloj Banovini, dali su i hrvatski dizajneri. Revijom održanom u Petrinji, ali i modnim snimanjem na kojem su žene ovog kraja stale pred fotoobjektiv te odaslale snažnu poruku. Onu o ljepotama njihove rodne grude i važnosti toga da Petrinja i njezina okolica ne padnu u zaborav.

Život itekako voli te cijeni Sven Pružek. Zbog cerebralne paralize mislili su da neće prohodati, ali zahvaljujući vježbanju i čeličnoj volji, postat će i trener. Student je treće godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu te ponosni vlasnik zelenog pojasa u judu.

''Za mene ne postoje prepreke, za mene jednostavno postoje samo stvari koje moram postići i gledam naprijed, ne gledam koji mi je najteži predmet, ne gledam što mi je najteže bilo u sportu, bilo na faksu, bilo u svakodnevnom životu u funkcionalnim sportovima, samo da idem naprijed'', govori Sven.

Bolji svijet svojim djelovanjem želi stvoriti i Stephan Lupino. Svojim humanitarnim izložbama, ali i fotografijama djece koje diraju u srce. Ovog puta pred njegovim fotoobjektivom našli su se štićenici Udruge roditelja za djecu s teškoćama u razvoju SPIK.

''Sretan sam kad mogu pomagati za djecu i pomagat ću cijelog života , i tako bi svi trebali raditi. Svijet bi bio puno bolji. ", rekao je Lupino jednom prilikom.

Predivne fotografije malih anđela krasit će humanitarni kalendar za 2023. godinu.

