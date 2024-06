Dobio je ukor, nosio rukavice i nije volio dirati kosu: Donosimo detalje života Nikole Tesle

Nikola Tesla jedan je od najvećih umova svih vremena. Njegov život i danas intrigira javnost. A na izložbi otvorenoj u Karlovcu sada se može saznati zašto je dobio ukor, ali i čega se apsolutno grozio. Detalje donosi naša Dijana Kardum u prilogu In magazina.

112 Patenata i više od 700 izuma koji su doveli do svijeta kakav je danas. Zasluga je to sve Nikole Tesle koji je svoje srednjoškolsko obrazovanje stjecao u gimnaziji, tadašnjoj realki u Karlovcu.



''Ovo su razredne knjige koje su bile izdane za vrijeme školovanja Nikole Tesle u Visokoj kraljevskoj realki u Rakovcu, one u pisane na njemačkom jeziku. Imao je 14 godina kada je došao u ovu školu, a završio je 1874. 24. srpnja je datum koji se nalazi na njegovoj maturalnij svjedožbi'', priča Natalija Jadrić, profesorica povijesti i geografije.

Kakve je imao ocjene, ali i zapisnik na kojem piše da je dobio ukor, sada se mogu pogledati i na izložbi u centru posvećenom upravo njemu. A do 24. srpnja može se i doznati zašto je imao jedinicu iz matematike.



''To je bilo na polugodištu i zbog toga je ukoren, a recimo pohvaljen je iz povijesti, ali ta jedinica vjerojatno nije bila razlog njegovog neznanja, nego je razlog bio taj što je bio dugo bolestan jer je inače bio dosta krhkog zdravlja. On je inače maturirao sa odlikom'', govori profesorica.

I dok današnji učenici uče na tabeltima, a u Tesla Experience centru oni čak i levitiraju. Tesla je imao priliku raditi u najopremljenijem kabinetu za fiziku. Sada su dio zbirke, zaštićene kao kulturno dobro, a neke od njih učenici i danas koriste na nastavi.

''Uglavnom su to učila iz svijeta elektrostatike, to je tad bilo in i profesor Sekulić koji mu je predavao fiziku je stvarno držao do tog kabineta fizike, kabinet fizike je tada imao oko 570 učila i sprava gotovo više nego što mi imamo danas'', priča Tanja Mihaljević, profesorica fizike.

A fizika kakva se danas uči i ona kakva je učio Tesla ipak se razlikuju.



''Elektricitet, mehanika se ne razlikuje puno. Moderna fizika da, ali elektricitet, elektostatika - vrlo slično. Tako da je Tesla u vrijeme dok je pohađao našu kraljevsku gimnaziju od 1870 - 1873. ustvario učio o elektiricitetu, elektrostatiku onako kako i mi danas'', kaže profesorica Mihaljević.

Upornost i važnost obrazovanja stvari su koje je Nikola Tesla posebno isticao.



''Njegov otac je bio svećenik, imao je veliku biblioteku koju je i Tesla koristio i čitao iz nje. I nakon toga je došao u Karlovac, u karlovačku realku koja je škola, sama zgrada izgrađena par godina prije toga. Imao je profesora Martina Sekulića koji je bio dopisnik tadašnje Akademije i treći trenutak je učila na kojima je radio koja su bila učila iz tadašnjih najboljih manufaktura i tvornica iz toga vremena''.

Imao je fotografsko pamćenje, mogao je čuti grmljavinu kilometrima daleko. Ovaj je veliki znanstvenik po mnogočemu bio poseban.



''Nikola Tesla nije volio dodirivati stvari svojim rukama, u pravilu je nosio rukavice, isto tako nije volio dodirivati kosu, biseri su bili nešto što ga je užasavalo, nije volio breskve zbog toga što one imaju onu kao dlačice i to su bile stvari koje su njemu predstavljale osjećaj nelagode, a s druge strane je opće poznato da je jako volio golubove i dok je boravio u hotelu New Yorker, da je bila jedna posebna golubica, koju je volio i koja mu je dolazila na prozor''.

U Ameriku je otišao prije čak 140 godina, a interes za njegovim životom ne jenjava.

''25 tisuća posjetitelja evo dosad je prošlo kroz naš centar, obitelji s djecom, mladi učenici, svi oni koji žele naučiti nešto o Nikoli Tesli''.

Tesla je čovjek za kojeg možemo reći da je izumio 20. stoljeće. Da nije bilo njega i njegovih izuma, ne biste gledali ovaj prilog jer ne bi postojala televizija, kao ni mnoge druge stvari. Dovoljan je to razlog za uploviti u ovaj stvarno nestvarni svijet.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Tko su mame Vatrenih? Jedna se posebno ističe svojim izgledom, a druga se može pohvaliti zavidnom karijerom!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Naš 23-godišnji reprezentativac pokazao je isklesane mišiće, no za ovakvo tijelo nije zahvalan samo nogometu!