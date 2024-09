Hrvatski klinci jutros su stavili torbe na leđa. Nakon dugog, toplog ljeta školska zvona ponovno su se oglasila. Domaće zvijezde s nostalgijom se prisjećaju đačkog doba. Tko je s kim dijelio školske klupe, tko je pao razred, a o kome se maštalo pod školskim satom? Đački zvjezdani vremeplov upalila je naša Anja Beneta za In magazin.

Od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Zna to dobro i Joško Čagalj Jole, kojem su još uvijek u sjećaju žive slike prvog dana škole.

"Prvi dan škole, u Njemačkoj je taj običaj, ovo se kupi i onda ti to napuniš nekim slatkišima, gumenim bombonima. Vidi frizurice! Ošišan na teću. Ovo je prva pričest u Zagvozdu, tada smo se već vratili, ja sam išao tu treći osnovne.", priča Jole.



Svojih školskih dana Jole se sjeća po posebnom strahopoštovanju koje je imao prema učiteljima.



''Učitelje i učiteljice se slušalo bez pogovora i to su bila vremena kad nisi smio reći svašta učitelju ili učiteljici. Kad bi mi bili na odmoru, a prolazi učitelj, onda bi svi bili kao vojnici, onako mirno. Mislim da je to danas malo drugačije posloženo, šteta.'', prisjetio se Jole.



Strah ipak nije imao Jurica Pađen, koji je zbog nepodopština umalo izbačen iz škole.



''Najblaže što se mogu sjetiti je da smo falscificirali ocjene u školi, upisivali u dnevnik petice, onda su nas skužili, troje je izbačeno iz škole, a ja pošto sam bio dobar đak, mene su poštedili. Međutim, onda sam otkrio muziku, i onda sam upisao gimnaziju i nakon toga je prestalo druženje s problematičnom ekipom...", priča Jurica Pađen.



Denis Dumančić otišao je i korak dalje, pa je u srednjoj pao razred.



"Četvrti srednje sam pao, nisam ponosan, ali bila je nezgoda. Bio sam mjesec dana odsutan zbog bolesti. Ali, moram reći da ja nisam bio baš za učenje'', priznao je naš glazbenik.



Možda niste znali da je u srednjoj glazbenoj, Jurica Pađen školsku klupu dijelio s Vladom Kalemberom.



Zajedno u osnovnu školu išli su i Luka Nižetić i Blanka Vlašić.



"Blanka je bila neprikosnoveni učenik. Ja sam teški kampanjac bio. Prolazio sam sa 5 u osnovnoj, u srednjoj sam bio grozan. Ja sam bio bolji u glazbenom, iako Blanka nije loša muuzikantica. U matematici je bila top top, a ja sam u matematici grozna, tako da mi je pomagala, ali nije se primilo.", priča Luka.



Đani Maršan i Duško Lokin profesore su pak dijelili u srednjoj pomorskoj školi.



"Tko je bio bolji učenik? Neće se on uvrijediti, ja sam ponešto prije završio tu pomorsku školu'', otkrio je Đani.



Uz školske dane vežu se i prve ljubavi. A evo u koga je u osnovnoj školi bio zaljubljen Jacques Houdek.

''Prva uspomena je ustvari pismo koje sam pisao Tajčici, sa osam godina. Svi smo joj pisali, svi smo bili zaljubljeni u Tajči i Tajči je bila centar našeg svijeta, i ostala. I nekakvih 25, 30 godina kasnije mi se upoznajemo, pismo biva pronađeno i krug se nekako zatvorio.", otkroo je Houdek.



I Mario Roth, kao učenik, maštao je o jednoj poznatoj dami.



''Pa tko nije bio zaljubljen u Mineu? Ja se sjećam, nisam joj to nikad ispričao, kod osječke Katerdale je to bilo, tamo je bio jedan music shop nekada, i ja sam se vraćao iz škole, a ona je potpisivala svoje kazete, tada sam ju prvi put vidio uživo, išao sam s dvojicom prijatelja iz razreda i zastao sam na vratima. Sjećam se točno tog trenutka, sva dječica su Minea, Minea,može potpis, a nas tri klipana ovako (ispale im vilice...", prisjetio se Roth.



Da prva ljubav zaborava nema, dobro zna i Željko Bebek.



"Zvala se Milena, u prvom gimnazije. Ali je ta veza vrlo kratko trajala obzirom da je ona odselila iz Sarajeva nakon mjeseca dana od početka škole i tako daleko od očiju, daleko od srca.", priča Bebek.



Iako nam se danas čine miljama daleko, slike iz školskih dana nikad ne blijede. I kad bore iscrtaju naše lice, uspomene iz najljepšeg životnog vremena uvijek razvuku osmijeh na lice. Zato, dragi naši školarci , sjetite se toga, kad vam na pamet padne ona: da je škola noćna mora!

