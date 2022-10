''Živim najljepše dane svojeg života!'' Otkrio je to za In magazin sarajevski glazbeni čarobnjak Dino Merlin, čija je hrvatska turneja rasprodana do posljednjeg mjesta. Nedavno je proslavio 60. rođendan, a našem je Davoru Gariću ispričao sve o ulozi djeda, ali i gotovo filmskoj ljubavi sa suprugom Amelom, u koju je zaljubljen od svoje sedamnaeste godine. Vodimo vas na Merlinov koncert u Zadru, u kojem je raspametio tisuće obožavatelja.

Kada su u pitanju koncerti pjevača Dine Merlina vrlo teško je naći kartu jer se one brzo rasprodaju, a za In Magazin ispričao je i kako to sve postiže.

"To je jako lijep osjećaj, ako srce pjeva neku iskrenu pjesmu – onda to dođe i do drugih srca. Ovo je malo i neočekivano, ovakav odgovor publike, nismo očekivali ovako nešto. Međutim, ja vjerujem u ono da sve ono od prije što si radio, te stiže u sadašnjosti. Dakle, nema puta koji kreće niotkuda, nije to došlo s neba pa u rebra, nego smo dugo i naporno radili. Evo, koliko radim 37 godina – ja ne volim te nekakve obljetnice", ispričao je.

Dino je nedavno proslavio svoj 60. rođendan….

"Eto, možeš zamisliti 60. rođendan. Je, bilo je to neki dan, točnije 12.09., a ja se osjećam dobro. Hvala Bogu zdrav sam, još se nisam povukao s bojnog polja, tog istraživanja, radoznalosti. Volim stvarati, volim svirati, raditi. Volim fizičke poslove raditi na svašta sam ja spreman. Volim sve što voli normalan svijet. Živim taj svoj obiteljski život, imam ženu, djecu i unuče", nasmiješeno je rekao.

A otkrio je i kako je biti djed…

"Kad dobijete unuče to je jedna potpuno nova životna stranica. Kad to postanete onda ćete vidjeti i o čemu se radi, ali mogu reći da možda živim i najljepše dane moga života".

U suprugu je zaljubljen od svoje 17 godine, cijeli život je praktički prošao sa ljubavi svog života.

"Jako sam sretan tu, jednostavno tu morate imati sreće. Ne možeš biti u 17. godini da ti tu sad nešto biraš. Koda sam imao sreću da se zaljubim u tu ženu, ona tada nije imala niti 17 godina i eto živimo život, živimo sreću. Maloprije sam je nazvao, prije nego što sam izašao iz hotela da joj poželim laku noć i da lijepo spava", kaže Dino.

Za vjenčanje ju je doslovno ukrao, a ispričao je i kako je to izgledalo…

"To je izgledalo tako da mi nismo imali razumijevanja od strane njezinih roditelja jer ona je bila iz bogate begovske kuće. Uvijek su postojale razlike pa između ostalog i klasne. Bojim se da je to još uvijek aktualno. Tako da mi smo se zabavljali, ai vidio sam i ja da to ide u krivom smislu i njezini roditelji su stalno zatezali. Prije nego što je to puklo, ja sam jednostavno je ukrao i u autobusom smo pobjegli u Dubrovnik na naš medeni mjesec", prisjetio se pjevač.

Kad smo već kod Dubrovnika, ove godine za Novu godinu pjevaš baš tamo.

"Eto možete zamisliti, sviramo u jednom lijepom hotelu u Dubrovniku za Novu godinu. Život je uvijek pun iznenađenja, a mi samo trebamo biti uporni i radoznali".

Za kraj je progovorio i o svojim emocijama...

"Osjećam jednu veliku zahvalnost, jednu veliku privilegiju da sam ja taj dječak koji je nekad davno počeo pisati pjesme i dočekao da evo u ovom ambijentu, večeras ti ljudi pjevaju moje pjesme. To vam je neopisivo. Ja jednostavno nemam riječi da obuhvatim ono što osjećam u sebi".

