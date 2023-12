Dino Merlin priznao u čemu najviše uživa: ''Nebitna mi je i hrana i voda, ni seks, ništa od toga. Sve je to u drugom planu!''

Dino Merlin ove je godine rasprodao čak 12 arena diljem regije. Ovog je vikenda održao dva od četiri koncerta u zagrebačkoj Areni. Legendarni sarajevski glazbenik našem je Bojanu Kosijeru povjerio u kojem dijelu svojeg poziva najviše uživa te priznao da zbog nekih poteza čak i žali. Prisjetio se i svojih početaka te otkrio što si želi u novoj godini.

Publika Dine Merlina doživjela je prekrasne dvije večeri u zagrebačkoj Areni na rasprodanim koncertima, a i sarajevski glazbenik nam je priznao da je uživao, kako kaže, sa svojom velikom obitelji.



''Valjda me i vole zbog toga što sam malo netipičan. Ja se ne osjećam kao zvijezda, ja sam tu da prospem iz sebe to malo talenta što mi je dato, da podijelim to s ljudima. Vidim da nekim ljudima to puno znači i to je to. Ne postoji neki kritičar ili novinar ili osoba koja vas može dovesti tu. Ne, to može samo prirodni tok, taj jedan organski odnos. Duša traži društvo i zatvori vrata. Mi smo jednostavno iste duše, zatvorimo vrata i pričamo jedni drugima priču'', govori Dino Merlin.



Koncerti su za njega prilika za uživanje i razmjenu emocija, no priznao nam je kako mu je najdraži trenutak bavljenja glazbom nastajanje pjesama.



''Kad krene taj proces, kad sam potpuno predan tom trenutku kad za mene ne postoji više ništa drugo osim tog stvaralačkog dijela. Nebitna mi je i hrana i voda, ni seks, ništa od toga. Sve je to u drugom planu. Sve je to B strana, ovo je A strana kad dolazi pjesma, sav uđem u to. To je nekome čudno za objasniti i shvatiti, ali to je tako'', kaže.

Rasprodane najveće dvorane diljem regije za mnoge su san, a Dino kaže kako je u to vjerovao od najranijeg djetinjstva.



''Ja sam još kao dječak u vrlo ranoj dobi, pet, sedam godina, kad sam kupio gitaru, kad mi je mama pomogla da kupim tu gitaru sanjao o tome da ću ja pjevati svoje pjesme nekim ljudima i biti na velikim pozornicama i evo to se ostvarilo. Potrebno je malo talenta, puno rada i upornosti, ali vjerujte mi i sreće'', kaže.

Ima li koji trenutak u karijeri koji bi promijenio da može? Žali li za čime?

''Ima ih koliko hoćete. Ljudi nisu savršeni, mi nismo anđeli. Pravimo užasno puno grešaka, ja prvi tako da imam i tih trenutaka koje bih najradije zaboravio, ali nisam zlopamtilo ni prema drugima ni prema sebi. Ako napravim pogrešku kažem - Dino, to je glupost, ne vraćaj se tamo, ali nek to bude škola da bi to sutra bila prilika kako to nikad više ne bi ponovio'', kaže.



Otkrio nam je da ne bira i ne dijeli glazbu prema žanrovima već ljubavi, a prisjetio se i tko ga je formirao kao glazbenika.



''Indexi, Bijelo dugme, Zdravko Čolić, Kemal Monteno, veliki utjecaj je imao i Johnny Štulić s Azrom. Oni kad su se pojavili to je bio jedan uragan. To je jedini bend koji je u Mahali treštao. Mahala je kvart koji je bio suzdržaniji i obično je to bilo suzdržanije nikad nije bila takva vrsta ludila. Volio sam Simon & garfunkel, Ket Stevens, Queen, Zeppeline'' ispričao je.



Otkrio nam je i kako voli provoditi vrijeme kad nije na sceni.



''Ja sam jednostavno možda malo atipičan, ja volim lopatu, kramp, ja volim raditi u vrtu, avliji, bašti'', tvrdi.



Kaže da kao horoskopska djevica teži perfekcionizmu pa čak i kad se asfaltira njegova ulica.



''Počeli su raditi kako ne treba i ja sam to ispratio i sutra sam se trebao pojaviti ujutro na nekom i zaspao sam jer je to trajalo do kasno i pita me čovjek - pa gdje si bio. Reko pa vodio sam ženu na asfaltiranje. Netko vodi u kazalište, i ja isto, a ja sam nju vodio na asfaltiranje jer nisam mogao propustiti priliku da nešto što se radi u 10, 20 godina da se ne odradi kako treba'', objasnio je.



Dino Merlin nam je povjerio i što si želi u novoj godini.



''Ja sam previše proaktivan, malo je to kod mene sve još uvijek hektično. Danas sam tu, sutra tamo, još nemam mira. Volio bi da malo izbalansiram i da to malo sve legne. To bih volio, da se malo više odmorim, a kakva sam osoba teško da će ta želja biti ispunjena'', kaže.



Vjerujemo da se njegovi obožavatelji zbog toga neće buniti, a Zagrepčani i njihovi gosti će u Merlinovim hitovima moći uživati 15. i 16. prosinca.

