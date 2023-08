Dino Merlin skromno priznao što misli o nadimku kojeg se više ne može riješiti, ali i 40 godina dugoj karijeri!

Najiščekivaniji koncert ovog ljeta svakako je bio onaj Dine Merlina u pulskoj Areni. Iako su ulaznice za njega planule u svega nekoliko dana, prepuna Arena samo je potvrdila zašto ga nazivaju glazbenim čarobnjakom. Samo za IN magazin sarajevski virtuoz otkrio je što mu znači publika te gdje pronalazi inspiraciju. Ekskluzivni intervju donosi Darija Walter.

Spektakl za pamćenje. Tako bi se ukratko mogao opisati koncert regionalne zvijezde Dine Merlina u pulskoj Areni. U sklopu turneje pod nazivom "Mi" Merlin je izveo svoje najveće hitove pred prepunim amfiteatrom.

"Ovo je veliki događaj za mene. Za malog dječaka s Miljacke koji je sanjao velike snove, ali svi su snovi, vjerujte mi, mogući ako ste uporni i ako ih zbilja onako iskreno želite", poručio je Dino.

Publika je itekako prepoznala njegovu upornost i ljubav prema glazbi. Premda je na sceni gotovo 40 godina, slušaju ga sve generacije, a rasprodani koncerti nisu ništa neobično. Tako su i ulaznice za pulsku Arenu bile rasprodane nakon samo nekoliko dana.

"To je nešto nevjerojatno, ja to ne mogu da objasnim, ali znam jedno - da sam imam malu tremu i da sam jako odgovoran i zahvalan ljudima koji su tu i koji me prate sve ove godine", priznao je Dino.

Visoki produkcijski standardi potvrđuju zašto su koncerti Dine Merlina događaji za pamćenje. Pozornost se pridaje i najmanjim detaljima, a osim glazbenog repertoara velika se pozornost poklanja lokaciji kako bi sve savršeno funkcioniralo.

"Radimo sve, činimo po onoj Rooseveltovoj - učini što možeš, tamo gdje jesi, s onim što imaš", kaže Dino.

Ljubav i poštovanje prema publici Dino Merlin ne skriva. Upravo zbog toga u svaki se koncert ulaže mnogo truda i entuzijazma.

''Međutim, trudimo se tako da se popnemo na vrh prstiju i da uradimo sve što možemo, a kad uradiš sve što možeš, onda više nije do tebe'', smatra on.

Ovog sarajevskog virtuoza mnogi nazivaju glazbenim čarobnjakom. Obožavatelji njegove glazbe već dobro znaju kako se na koncertima često dogodi neka posebna čarolija. Ipak, skromno priznaje kako mu taj nadimak nimalo ne smeta.

"Ma ne, to ljudi vole davati imena raznim stvarima. Ako je to njima nešto što ih raduje, ja sam okej", priznao je Dino.

Prije rasprodanih zagrebačkih koncerata i radne jeseni naći će se vremena i za odmor. Inspiraciju za nove pjesme, ali i odmor za dušu, nalazi upravo na moru.

"Volim ploviti, imam svoju barku i jednostavno smo privilegirani što možemo biti blizu najljepšeg mora", zaključio je Dino.

Dok je publika u prepunoj pulskoj Areni uživala u pjesmama novijeg i starijeg datuma, Dino Merlin samo je potvrdio zašto je ovaj koncert bio najiščekivaniji ovog ljeta. Na jednoj od najljepših pozornica na Mediteranu, koncert pod zvijezdama za mnoge je bio događaj koji se ne zaboravlja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.