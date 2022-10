Dino Jelusić više neće nastupati s Whitesnakeom, odradio je s ovim legendarnim bendom turneju ovog ljeta i s njima završio. Iskreno je progovorio i o tome kako je njegovu ocu bio ponuđen velik iznos da mu karijeru preuzme netko drugi. Ta je ponuda odbijena, a što se sve sada događa s karijerom Dine Jelusića, donosi Julija Bačić Barać.

Svoju prvu, ali čini se i zadnju turneju Dino Jelusić odradio je prošlog ljeta s legendarnim bendom Whitesnake.



"Neke stvari će se drastično promijeniti, mislim da je Whitensake gotova stvar tako da vidjet ćemo što ćemo dalje. Zašto gotova? To adresirajte na gospodina Davida Coverdalea, ja sam već umoran od pitanja, on je taj koji je otkazao turneju. Ja sam ostao doma", izjavio je Dino.



Epizoda Whitesnake za njega je gotova, nakon što je otkazana turneja, Dino nije dugo čekao i našao je novi bend.



"Našao sam alternativu koja je ispala u nekim pogledima čak i bolja, a ovo ostalo treba adresirati na menadžement Whitesnakea, ja s tim nemam veze. Ja mislim da Whitesnakae više neće turirati, treba nastaviti dalje", zaključio je.



Nastavit će dalje, ali bez Whitesnakea.



"Nažalost ovaj zadnji dio turneje gdje je trebao biti Whitesnake i u Zagrebu je otkazan i američka turneja je otkazana. Ja sam na kraju otišao svirati s bendom koji se zove Dead Daisies možda se tu nešto zakuha, možda krenem opet ja sa svojim bendom ako se neki sudski postupci riješe. Vidjet ćemo trenutno je sve u velikoj zavrzlami", izjavio je Dino.



Upravo zbog sudskih postupaka koji su u tijeku ne nastupa sa svojim bendom, a spriječen je i objavljivati nove glazbene uratke.



"Izlazim u zadnje vrijeme stalno van i tražim nekakve izlaze jer biti doma i komponirati, a imam 5 albuma koji nisu izašli van, jer čekam opet taj sud da se završi i malo mi je teško raditi", otkrio je.



A davno je odlučio kakvu glazbu želi stvarati. U svemu ga je podržao otac koji je još dok je on bio dijete, odbio ponudu da Dinovu karijeru preuzme netko drugi. Spominjao se u tom kontekstu i Tonči Huljić.



"Ponuda je bila od nekog drugog da se radi s Tončijem i rekao je točno o kojoj se cifri radi i to kad sam čuo nekidan rekao sam - ne mogu vjerovati da to nisi prihvatio, tad kad sam još bio dijete kad se nije znalo u kojem ću se smjeru razvijati", izjavio je Dino.



A on je otišao u smjeru rock and rolla.



"Razlog zašto sam otišao u tom smjeru je djelomično i moj otac koji je mogao uzeti novce koje mu je netko nudi, danas živjeti kao boga odlučili smo ići u borbu, ovim putem, raditi nešto drukčije, kvalitetnije", kaže Dino.



Bilo je i onih koji su sumnjali hoće li pobjednik dječjeg Eurosonga i kad odraste dobro pjevati.



"Kad mutiraš glas se promijeni, odeš u nekom drugom smjeru, nisam ja bio ovakav pjevač kad sam imao 17 godina. Mučio sam se i puno ljudi mi je govorio ništa od njega, ali radilo se vježbalo se, prolazile su se birtije, grebale su se glasnice i došlo se do nečeg novog", zaključio je Dino.



Glasom je oduševio i publiku u zagrebačkoj Areni kad je u ožujku nastupio s Parnim Valjkom.



"Meni je to bio jedna od najljepših dana u životu neću vam lagati, cijela neka energija u zraku jer Aki je ljudima puno značio isto kao Oliver Dragojević, i onda izlazak na pozornicu i pjevati "Ljubavnu" to mi je bilo stvarno u rangu najljepših stvari koje sam radio u životu", priznao je.



Najljepše stvari sigurni smo tek su pred Dinom. Uskoro kreće na još jednu turneju s Trans-Siberian orkestrom, a nakon toga tko zna čime će nas idućim iznenaditi.

