Dino Jelusić priznao na što nikada ne bi pristao: "Nudili su mi i dobre novce, ali nisam taj lik"

Veliki koncert posvećen legendarnom Queenu u subotu, Ljubljana u nedjelju, snimanje spota u Los Angelesu u ponedjeljak, a zatim nastup u Francuskoj i Španjolskoj. Tako izgleda ovotjedni raspored našeg talentiranog glazbenika Dine Jelusića. Proteklog ga je vikenda, netom prije ulaska u cipele Freddieja Mercurija, uspjela uhvatiti Dorotea Filipaj i za In Magaazin saznati zašto nikada ne bi pjevao na vjenčanjima, ali i kako to da je još uvijek slobodan.

"Mislim da je Dino, usudim se reći jedan vokalni genijalac (..) apsolutno nevjerojatan, sjajno pjeva. A pjeva sve na svoj način jer Freddieja imitirat, mislim da to nije dobitna kombinacija", riječi su to maestra Igora Tatarevića, autora spektakla, gdje je 80 glazbenika izvodilo hitove legendarnog Queena. U cipele Freddija Mercurija uskočio je talentirani Dino Jelusić, a kao što možete i čuti - pohvale je opravdao.

Pogledaj i ovo "bravo!" Dino Jelusić se javio iz Los Angelesa pa jednim potezom oduševio hordu obožavatelja, mnogi su ovo jedva čekali

"Stvarno toliko predivnih pjesama koji vuku korijene iz klasične glazbe, pa imaš metal stvar, jako je razan repertoar. Nije lako bilo ovo za skidat, moram priznat", kaže Dino Jelusić.

Ali da ovom 30-godišnjem Zagrepčaninu sve ide od ruke, pokazuje njegova već impresivna karijera. Ovotjedni raspored dokaz je koliko je tražen.

"Sutra finaliziram album u Ljubljani koji izlazi u 9 mjesecu, u ponedjeljak letim u Los Angeles, snimam 3 spota. Vraćam se pa imam Francusku i Španjolsku i onda imam začudo 10 dana slobodno u Hrvatskoj", priča Dino.

Vrijeme odmora ovaj mladi pjevač provodi trčeći Maksimirom i igrajući ping pong!

"Razmišljao sam da igram neku ligu, ali za to nemam vremena, kad god su turniri me nema, tako da...", objašnjava.

Možda svjetsku slavu neće doživjeti kao profesionalni igrač ping ponga, no nedostatak vremena za hobije ne predstavlja mu problem. Osim možda kada je na turneji.

"Po 6 sati putovanja u kombiju. Neredovito jedenje, neredovito spavanje i onda se od mene očekuje da navečer budem ono životinja i da pjevam sve što se može. (...) Nekad nije lako, ali uživamo jer bend je super, druženje je super", ističe Dino.

"Uvijek bi odabrao taj teži put nego da mi je dosadno doma", dodaje.

A kod kuće ga, nakon svake turneje, čekaju roditelji i sestra Lorena. Kako to već ide u glazbenoj obitelji, ona se također okušala u pjevanju. 2005. predstavila se publici na dječjem Eurosongu.

Glazbom se nastavila baviti amaterski, a katkad svira i sa zaručnikom.



"Evo udaje se sljedeće godine i njen zaručnik svira gitaru ovdje, strašan gitarist. Filip se zove", pohvalio se Dino.

Na pitanje bi li on ikad pjevao na svadbama, Dino kaže:

"Uvijek to odbijam, osim ako nije neki frend. Nudili su mi i dobre novce, ali nisam taj lik."

"Ja ću nekog zabavljat isključivo sa stvarima koje ja želim, ako se to njima sviđa, oboje smo u winu. A ovo ostalo, nisam jednostavno taj lik. Mogao sam to prije raditi, ali nije mi se nikad to svidjelo", priznaje Dino.

Prije je radio i kao srednjoškolski profesor. No s tom karijerom je gotovo.

"Nemam više jednostavno vremena, morao sam dat otkaz jer previše sam izostajao. Ja sam izostajao više od učenika skoro", šali se.

Uz ludi raspored i turneje po cijelom svijetu, za djevojku vremena nema.

"Iskreno super funkcioniram sam, jako puno radim i super mi je biti sam. Nemam se šta kome opravdavati, imam sve vrijeme za sebe i to mi jako paše", kaže Dino.

No kad naiđe ona prava, sigurni smo da će se sve promijeniti.

