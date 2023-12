Frontmen Letećeg odreda već je 26 godina u skladnom braku, a kod kuće je okružen ženama: "Brinu se o meni, osjećam veliku pažnju"

Jedan od najvećih domaćih pop-rock bendova svih vremena Leteći odred, nastavlja autorski rad, i to pjesmom ''Tajna''. Denis Dumančić otkrio nam je neke strogo čuvane obiteljske tajne, a na snimanje je stigao u pratnji neodoljive četveronožne čuvarice Lise.

On je svakako ozbiljan glazbenik i kantautor, koji s Letećim odredom djeluje već duže od 30 godina. No kada ga ugledate u šetnji s njegovom Lisom, šali se, sve potonje pada u vodu.

''Inače, pas je moje kćeri, šefica je ipak moja supruga, a ja sam usputni, kad su one zauzete, onda ja vodim u šetnju, i izgledamo vrlo opasno i oštro'', govori Denis Dumančić.

Lisa je, kaže Denis, rezultat njegova ''strogog'' roditeljstva.

''Dvije godine Dena je tražila, mučila pas, pas, pas, znao sam iz iskustva drugih ljudi da obveze neće primiti, osim tako malo da se druška s njom i mazi je. Tako je stvarno i bilo, ali neprocjenjiv je onaj trenutak kad sam joj ipak rekao da će dobiti psa, rasplakala se od sreće.''

Mislio je doduše i kako će mu barem biti društvo u šetnji koju svakodnevno prakticira, no ni to se nije dogodilo.

''Međutim, Lisa je lijeni pas. Možda ovako opasno izgleda, ali ona se samo ukopa, sjedne i to je to.''

S druge strane, odlična je potpora u krilu dok stvara glazbu. Leteći odred objavio je novi singl ''Tajna'', koji neodoljivo podsjeća na neka druga, ležernija vremena.

''U nekakvom šarmantnom duhu 90-ih, rekao bih, kad smo bili dosegli neke svoje visine. I to je to specifično kad si ti kantautor, osim što izmisliš te pjesme, i pjevaš ih. One su svakako dio mene i emociju najbolje ja mogu prepoznati u toj pjesmi.''

I dok možda pjeva o nekoj tajnoj ljubavi, nije tajna da je već 26 godina u skladnom braku sa suprugom Zoricom.

''Kompromisi i vjerojatno to nekakvo, glupo je reći ovisnost jedan o drugom, ali smo naučili jedno na drugo, dajemo si pažnju, i kad se posvađamo, tko se ne posvađa? Opet to razriješimo, vjerojatno imamo ugodu bit jedno s drugim.''

Ljubav je dodatno učvrstila Dena, mlada dama s početka priče, koja, kaže Denis, svojeg tatu vrti oko malog prsta.

''Tinejdžerski fantom je iz nje izašao, a ništa, što reći. Moramo se nositi s tim kao i ostali. Ali uvijek postoje oni stariji koji će reći – to je ništa, vidjet ćeš kad dođu u neko drugo doba, tipa sa 16 što će tek biti.''

Kako bude, bit će, kaže. Dok je okružen svojim malim ženskim društvom, on je najsretniji.

''To je dobro, brinu se o meni, osjećam veliku pažnju, ali zato ću ja isto napraviti sve za njih. Dumančić Zorica, Dena, Denis i Dumančić Lisa, svašta se tu događa, ali se jako volimo i to čini našu zajednicu čvrstom i ne bismo ništa mijenjali.''

