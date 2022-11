Supruga Darija Srne javno je priznala kad je bila najponosnija na njega: ''Umiralo je sve u meni, mislila sam je li to ispravno ili ne...''

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna o sebi kao nogometašu je već sve rekao na terenu. Uvijek je beskompromisno vodio suigrače u sportske bitke. Sada je odličio otkriti javnosti nepoznate detalje iz svojeg života, a važnu ulogu autorice svoje autobiografije povjerio je uspješnoj književnici Milani Vlaović. Na promociji su se okupili njegovi brojni prijatelji, suigrači i treneri. Vedran Ćorluka se prisjetio njihova najbolnijeg trenutka u reprezentaciji, a supruga Mirela našem Bojanu Kosijeru za In magazin je otkrila kada je bila najponosnija na svojeg supruga.

Srnina autobiografija počinje njegovim najtežim životnim trenucima, kada je predvodio reprezentaciju na EURU u Francuskoj, dok mu je otac bio na samrti.

''Ja sam samo nastojao biti ono što su me moji roditelji odgojili – normalan, pristojan i zahvalan dečko. Naravno da nisam čovjek bez grešaka, ali sam na tim greškama učio. Puno, puno sam zahvalan ocu. Napravio je to što mi je dao vjeru da moram ići do kraja i da moram vjerovati u sebe. To je za mene dosta'', rekao je Darijo.

Ideja o autobiografiji rodila se u njegovu klubu Šahtaru prije četiri godine, no Darijo je shvatio da taj autor nije bio pravi čovjek za ovaj posao te su na ideju njegove supruge Mirele tu odgovornu ulogu povjerili Milani Vlaović.

''Pa sigurno sam imala prednost zbog svega ovoga što ste naveli – i da sam iz istog grada i da sam mogla dočarati tu atmosferu njegovog odrastanja i djetinjstva i svega onoga što Metković jest, ali s druge strane poznajem taj svijet u kojem se on kreće i živi. Moram priznati da sam bila iznenađena kad se on meni javio, no onda kad je njegova supruga Mirela navela sve te naše podudarnosti i koincidencije sam pomislila - pa da, to je stvarno tako, ima nešto u tome, i naprosto sam željela dati njemu priliku, ali i sebi da li ovaj izazov ima smisla i pokazalo se da ima'', rekla je Milana.



''Samo ona može napisati takvu autobiografiju, nitko drugi. Ja sam joj zahvalan, ovo je većinom njezino djelo. Ja sam odradio najlakši dio posla, ispričao svoj život koji sam doživio, ona ga je prepisala na papir što nije lagano'', objasnio je Darijo.

Darijo je najradije govorio na terenu, a statistika kaže da je u 14 godina igranja za reprezentaciju postigao 22 pogotka, 69 puta suigrače predvodio kao kapetan, a od najdražeg dresa oprostio se vrlo emotivno prije šest godina.

''To je bilo za mene u tom trenutku najbolje rješenje zato što sam doživio smrt oca za vrijeme Europskog prvenstva, bio sam umoran i psihički i fizički. To je odluka koju sam donio i prije Europskog prvenstva i nisam je htio mijenjati'', rekao je Darijo.



''Najponosnija i najtužnija sam bila onog trena kad se odlučio vratiti u reprezentaciju i igrati utakmicu nakon što mu je umro otac. Bila sam toliko ponosna na njega, umiralo je sve u meni, mislila sam je li to ispravno ili ne, tako da su to bili specifični momenti. Bilo je tu puno momenata kad sam mislila - Bože, ja to nikada ne bi mogla. Evo stvarno iskreno, najiskrenije'', priznala je Mirela, Darijeva supruga.

Kaže kako mu je velika rana na srcu to što nije sudjelovao u osvajanju svjetskog srebra 2018. u Rusiji, a vjeruje da reprezentacija može do velikog rezultata i u Kataru.

''Ja mogu reći da sam bio kapetan u reprezentaciji, ali sam imao ljude oko sebe koji su u svakom trenutku čuvali moja leđa. Svi stariji igrači i to se danas radi i u reprezentaciji gdje je Luka kapetan. To je jedna velika obitelj, to je jedna skupina ljudi koju nitko ne može razoriti, do kraja skupa. To su pokazali u Rusiji i vjerujte da će jako dobro biti i u Katru'', govori Darijo.

Srnin bivši suigrač Vedran Ćorluka prisjetio se posljednjih trenutaka dramatičnog četvrtfinala EURO-a u Beču 2008., kada je Klasnić u 119. minuti produžetka doveo Hrvatsku u vodstvo i od polufinala su nas dijelile sekunde.

''Čak sam se i ja u tom trenutku grlio s Pletikosom, on je trčao do Klasnića, meni je bilo predaleko, i kad se vraćao mi je rekao „- el moguće, polufinale? Joj slavlje, danas ćemo ovo, ono. Ja kažem - čekaj čovječe, ima još za igrati, i nije prošlo ni pola minute, primamo gol i stvarno ja ga pogledam - ma šta si pričao?, a on meni - je, je sad sam ja kriv, a nije bio kriv, ali tu sreću jednostavno nije mogao sakriti, ali to su normalne emocije i to je on. Vrlo emotivna osoba i to ga je krasilo cijelu karijeru i privatno i nogometno i ne bi to bilo tako da to nije dio njega'', prisjetio se Ćorluka.

Darijo je u karijeri često isticao, pa i na promociji naglasio, bezrezervnu potporu svoje obitelji, osobito supruge Mirele.

''Za mene je moja supruga veliki heroj i ja sam s njom proživio puno lijepih trenutaka, a nažalost i loših koje nosi nogometni život i ona je cijelo vrijeme bila uz mene. Ona je moj heroj, moj zid, moja potpora i ja to jako cijenim, jako ju volim i hvala joj za to'', zaključio je Darijo emotivno.



''Mislim da je on stvarno poseban čovjek i to sad govorim koliko uopće ja mogu o njemu nešto objektivno reći. Ne znam, mene ta njegova emotivnost, otvorenost, humor, pozitivnost istog trena privukla njemu. On je moj suprug i ima puno dana u godini kad mislim da bi ga mogla zadaviti'', iskreno je rekla Mirela, Darijeva supruga.

Najveći dio karijere proveo je u Ukrajini, u Šahtaru, a ostao mu je vjeran i kada je počeo rat.

''Teško je bilo prvih, 10, 15, 20 dana, nakon toga odlučiš ići u borbu, dižeš ruke i boriš se za svoj klub, svoje prijatelje i svoju Ukrajinu. Ja u Ukrajini više živim nego u Metkoviću, to je moja druga domovina. Hrvatska i Ukrajina su jako blisko povezane prema tome moramo pomagati Ukrajini i ukrajinskom narodu'', rekao je Darijo.

A Darijo će to, kao i uvijek, svoje srce pokazati primjerom jer će sav prihod od prodaje autobiografije donirati ukrajinskoj djeci koja su u ratu ostala bez roditelja.

