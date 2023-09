Daniel Popović otkrio nam je tko je zapravo Džuli prema kojoj je nastala legendarna pjesma: ''I od tad se nismo vidjeli ni čuli''

Domaći glazbeni eter postao je bogatiji za još jednu zanimljivu glazbenu suradnju. Duet su snimili otac Daniel i sin Sebastian Popović. Zašto u njemu spominju Danijelovu Džuli, ali i kako je upoznao djevojku kojoj je posvetio svoj megahit, eurovozijska zvijezda eksluzivno je otkrila našoj Anji Beneti za In magazin.

Ovako zvuči kad se ispred istog mikrofona nađu otac i sin. Eurovizijska zvijezda Daniel Popović snage je udružio sa sinom Sebastianom. Rezultat je dugoočekivani duet "Odlazim" ljubavne tematike, koji se zvukovno oslanja na zlatne osamdesete.

"To je ostvarenje mog sna da snimim s ocem duet', rekao je Sebastian.

"Mislim da je on sad sazrio i kao muškarac i kao persona, individua i došao je trenutak da s tako zrelim svojim djetetom napravim duet'', zaključio je Daniel.

Iako su autori, skladanje nota i pisanje stihova svojeg dueta prepustili nekom drugom. No, ne bilo kome, već iskusnom hitmejkeru Miri Buljanu.

"Ovdje se čini što se tiče izbora pjesme da je nekako slađa tuđa, nego naša, jer se tu nikako nismo mogli uskladiti, pa je tako pala odluka za Miru Buljana, o njemu se zna, o njemu ne treba previše govoriti, on je izvanredan'', govori Daniel.

"Jako volim taj pop osamdesetih, a on je u tim elektronskim zvukovima, izborima vrlo popularan u nekakvom naletu, revivalu zadnjih recimo pet, šest godina...Jednostavno mi je kliknula sama od sebe ideja ova pjesma je 80-te, Daniel 80 -te, tata i sin, idealna kombinacija da sve upakiram u taj zvuk...", rekao je Miro Buljan.

A Buljan je u duet Popovića maestralno upakirao i Danielovu Džuli.

"To je možda kao neki catch, da se netko uhvati, kao neki trade mark, kao neki vodeni žig za kojeg bi se znalo, po tom segmentu da je to duet oca i sina. To je bit. Pjesma nema nikakve veze s Džuli kao takvom, ali želimo spojiti nekkao to njegovo vrijeme s mojim vremenom, da nešto mene i njega spoji'', objasnio je Buljan.

Daniel nam je nedavno ekskluzivno otkrio da je Džuli zapravo Njemica Angela, koju je upoznao na ljetovanju u Crnoj Gori, kad je imao samo 17 godina. Sad nam je odlučio ispričati i detalje ljubavne priče, prema kojoj je nastala legendarna pjesma.

"To je jedna mlada djevojka koja je došla u pratnji svojih roditelja. Oni su bili fascinirani sa mnom. Oni su me gledali, slušali na pozornici i onda je prišao tata i kaže da se strahovito dopadam njegovoj kćeri i da su oni potpuno za ukoliko se ja slažem da dok su oni na moru provedemo skupa, naravno pod kontrolom. I onda smo se mi malo družili i onda je to bilo to. I nikad se više nismo čuli'', otkrio je Daniel.

Osim slične boje glasa, Daniel i Sebastian imaju i neke zajedničke karakterne crte.

''Ja sam tvrdoglav i uporan ali mislim da smo oko razlicitih stvari tvrdoglavi i uporni. Svatko na svoj način. Ja sam više u oblacima, i danas, on ne, on je čvršće na zemlji'', govori Daniel.

Koja je najveca Sebastianova vrlina?

''Dobar, dobrog srca, voli pomoći drugima, alturista je po karakteru, empatičan je tip, tu smo negdje slični'', dodao je Daniel.

Glazbeni gen, uz Sebastiana, od Daniela je naslijedila i kći Isabella. Jedna od najvećih zvijezda bivše države, za kraj nam otkiva da glazbene snage, osim sa sinom, namjerava udružiti i s kćeri.

"Želja mi je zapravo da napravimo jednu pjesmu gdje ćemo svo troje pjevati. Ukoliko to bude moguće, to će mi biti ispunjenje svih mojih zelja i snova'',

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.