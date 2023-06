Veliki preokret u životu Damira Kedže, vratio se neka prošla vremena i ispunio si veliku želju: "Zbilja jedno predivno iskustvo"

Pisanje je uz pjevanje Damiru Kedži ovih dana omiljena aktivnost. Uz to što daje autograme obožavateljima, pjevač vrijedno piše bilješke na predavanjma svojih profesora. Naime, uz svjetla pozornice, hitove i obožavatelje, sastavni život Damira Kedže odsad su i školske klupe. Kako je došlo do ovog značajnog životnog preokreta, otkrio je Ani Veli za IN magazin.

Dok se omiljeni pjevač neumorno priprema za brojne koncerte, unatoč užurbanom rasporedu, pronašao je neočekivanu strast koja ga je vratila u školske klupe. Fakultet je u planu imao već nakon srednje škole, no pjevanje ga je odvelo u drugom smjeru. Tako je usred svjetala pozornice i obožavatelja u prvom redu, Kedžo u Rijeci upisao studij business menagementa.

"Zbilja jedno predivno iskustvo koje ne znam bi li ga tako osjećao da sam ga upisao s dvadeset. Sad jednostavno kad god imam vremena, kad god mogu dolazim na predavanja. Upisao sam vanredno čisto zbog svog posla i prirode kakav jest, ali čim imam slobodan dan ja sam na predavanjima i uživam", priznao je Damir.

"Moram priznati da sam se iznenadila kad sam ga ugledala u učionici i moram priznati da ga znam otprije i bio mi je veliki izazov, zato što sam se bojala da će ostali studenti biti u sjeni njegovog zvjezdanog statusa, ali se zapravo dogodilo upravo suprotno", izjavila je komunikacijska stručnjakinja Ermina Duraj.

Bez obzira na slavu, Damir se s poniznošću posvećuje svakom zadatku, upijajući svaku riječ i pouku.

"Imao sam iskustva gdje sam morao naučiti glumačku cijelu veliku glavnu ulogu, u roku od tri tjedna, ali nije to isto kao učiti za faks za nekakav ispit. Ali mislim da me vuče ta velika želja da to i završim, ali moram reći da su mi i kolege s godine jako tu pri pomoći šalju mi skripte, šalju mi što su pisali tako da mi olakšavaju to učenje gdje mi zapravo kažu fokusiraj se na ovo, ne samo na ovo jer da sam sam s knjigama ne znam kako bi završilo sve to skupa", priznao je.

Njegova posvećenost učenju nije prošla neprimijećeno. Profesori i kolege brzo su ga prepoznali kao strastvenog i predanog studenta.

"Vrlo je analitičan, posložen, zna što želi i zna to jako dobro isprezentirati", otkrila je Ermina.

"Imao sam priliku priliku sudjelovati s Damirom na jednom projektu u Portugalu gdje smo i pobijedili između sedam država koje su sudjelovale. Na projektu gdje je Damir bio pohvaljen od strane mentora i komisije na samom izlaganju", ispričao je Damirov kolega Marko.

"U Portugalu sam shvatio u jednom trenutku da mi se tresu noge dok sam prezentirao tu svoju ideju i nadam se da ću do treće, a onda i do pete godine postati puno puno bolji u tome", dodao je Damir.

Za zadovoljavanje žeđi za znanjem nikad nije kasno.

"Mislim da je najstariji student imao 64 godine i završio je. Kad sam ga pitala o motivima rekao je da sad ima razloga da svojoj unučadi kažee zašto trebaju studirati", izjavila je dekanica visoke poslovne škole Godrana Nikolić.

Našem pjevaču želimo mnogo sreće u daljnjem obrazovanju i nadamo se da će barem neke od svojih obožavatelja potaknuti na sličan potez.

