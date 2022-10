Gotovo godinu dana Damir Kedžo nije objavio nijedan novi singl. No zato ih sad ima nekoliko spremnih. Pjesmom ''Izbor je tvoj'' otvara novo poglavlje svojeg života, objašnjava zašto u posljednje vrijeme putuje, studira, uči svirati gitaru i ne ostavlja nimalo mjesta za ljubav.

Ova je godina sve samo ne obična za Damira Kedžu. Upisao je poslovnu akademiju u Rijeci, odlučio naučiti svirati gitaru. Ovih dana je stigao iz Barcelone. Početkom godine bio je na Malti, a potom se otisnuo na Kubu:

''Varadero, Havana, Vignales, Sinfuego, gdje smo još… išli smo južno Trinidad, tako da smo dosta Kube vidjeli'', priča Damir.

I nema što ondje nije iskusio – sve ono što se turistički mora. A moraju se ponijeti i uspomene i neki planovi zašto se putovanje treba ponoviti:

''Upravo ta njihova talentiranost za glazbu, i činjenica da od velikih klubova do ljudi na cesti možeš čut da pjevaju da ti pamet stane. I definitivno akd sam odlazio sa Kube sam rekao da bi se velio vratit i da ću to putovanje ponovit ali bi volio i nešto snimit sa lokalnim muzičarima tamo nešto jednog dana'', kaže.

I da, tek što je priča o Kubi završila, stigla je ona iz Jordana:

''Nisamo imali vremena za vodiča, a turu, za ništa, samo smo projurili kroz Petru ali svejedno me impesionirala jer koliko god dokumentaraca pogledao nekako ti je prva asocijacija ta riznica. I misliš da je to to. No međutim prođeš te kanjone samo se otvori taj jedan cijeli grad'', priča Damir.

Da, da - pjevač Damir Kedžo ove se godine itekako naputovao. No u Jordan ipak nije išao samo uživati, već i raditi. Jer upravo ova pustinja bila je savršena vizura za priču videospota njegova najnovijeg singla ''Izbor je tvoj'':

''Wadi Rum, odnosno Dolina mjeseca je nešto najljepše što sam vidio u životu, i osjetio, zapravo taj mir koji osjetiš tamo se ne može opisati s ničime, ta tišina navečer koja ej posvuda koja ti na prvu djeluje užasno čudno jer nismo naviknuli jer evo i sad oko sebe imamo tolikozvukova koje nemožeš nabrojat, a tamo nema ničeg'', kaže Damir.

Kedžo je glazbu napisao sam, a tekst su, prema stvarnim događajima iz njegova života, na papir prenijeli Ivan Huljić i Matija Cvek.

Jer nije bez razloga njegov raspored dupkom popunjen pa ne ostane nimalo mjesta za ljubav:

''Mislim da ti sve dođe spontano. Ali s obzirom na to da znaš kakve je tematike ''Izbor je tvoj'' onda znaš gdje sam bio prije 6 mjeseci. I zašto sam sad singl i zašto mi je super. Uživam u svemu, uživam u putovanju, uživam u studiju, to su aktivnosti koje su mi preče a ljubav ako se dogodi dogodit će se'', priča Damir.

Između dviju ljubavnih stanica, ovog puta bira rad na sebi:

''Osjećam da neko vrijeme moram biti sam, i to mi je super. Prije bi me možda bilo strah toga a vidim i da je dosta ljudi oko mene skače iz veze u vezu. Nekako mislim da to nije najbolji način za ljubovat'', kaže Damir.

I najavljuje novi singl već za nekoliko mjeseci. Hoće li nam on ponuditi neku novu Kedžinu ljubavnu priču? Ne sumnjajte – mi ćemo vam je ispričati!.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.