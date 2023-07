Svi se pitaju koja je tajna fenomena grupe Dalmatino: ''Mi na našim nastupima nikad nismo imali niti jednu razbijenu čašu, svi se grle...''

Trogirska Kula Karmelengo bila je središte dalmatinskog popa. Dalmatino i CAMBI napunili su ovu utvrdu iz 14. stoljeća do posljednjeg mjesta. Ekipa In magazina pokušala je otkriti tajnu fenomena Grupe Dalmatino, jesu li ikada požalili što su napustili Tutti Frutti te što bi radili da nisu odabrali glazbeni put.

Kada prepuna Kula Karmelengo pjeva uglas, jedno je sigurno, na pozornici je Grupa Dalmatino. Momci su po tko zna koji put opravdali svoj status miljenika publike. Kažu kako ne vole koristiti riječ fenomen kada su oni u pitanju.



''Nije fenomen. 20 i nekoliko godina sviramo i samo sviramo. I hvala toj mladosti šta prate naš rad, mi ih ne volimo nego obožavamo. Kad kaže Ivo hvala mladosti – to su ljudi do 100 godina jer nama dolazi i mlađa i zrelija mladost na koncerte i svi su dobrodošli i sve jednako volimo'', govore Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara.



I u šali priznaju kako imaju najbolju publiku jer im se ljubav vraća svakim novim koncertom.



''Da nas krivo ne shvatiš, mi na našim nastupima nikad nismo imali niti jednu razbijenu čašu, osim slučajno i moramo se s tim pohvaliti. Svi se grle, tisuće ljudi ispred nas i svi se grle, svi su sretni svi pjevaju i svi plešu, svi su zadovoljni i odu kući veseli i onda smo i mi zadovoljni jer smo napravili što smo trebali'', govore Ivo i Zdravko.



33 godine su zajedno na sceni i kažu kako se nikada nisu posvađali. Njihov glazbeni put je krenuo u ono vrijeme u jednom od najpoznatijih bendova Tutti Fruttiju, a onda su odlučili odvojiti se i oformiti Dalmatino.



''To je bio bend u kojem smo svirali kao mladi momci, Neno Ninčević je bio pokretač cijele te priče. Moramo reći da smo tu puno naučili. I nakon Tutti Ftuttija je došla ideja i priča Dalmatino i hvala Bogu još uvijek traje. Izuzetno smo sretni i ponosni na sve što se do sada izdogađalo. U glazbi kao i u svakoj umjetnosti nema uspoređivanja kao u sportu. Svatko radi po svom srcu kako je najbolje, a publika pljeskom nagradi ili ne nagradi, ali Bogu hvala nas nagradi. Vjerovali smo u to i očekivali smo daleko manje od svega što se sada događa'', kažu.



A događa im se, kako kažu, san koji žive. Da im nije krenulo u glazbi, Ivo i Zdravko krenuli bi u sasvim drugom pravcu, za koji su se školovali.



''Ja sam ekonomist po struci i nikada to nisam radio. Ja sam završio pravni fakultet i na sreću nisam dana radio u pravosuđu. Ja sam spasio mnogo ljudi jer im nisam bio odvjetnik. Ali Zdrave bi bio sjajan odvjetnik ali bolje da je bubnjar. Ljepše je svirati jer puno više srca možeš iskazati. Tamo moraš dikod i modificirat istinu, a ja to ne znam'', pričaju.



Na koncertu na kojem su većinom bile dame, zasigurno su pomogli i momci iz Cambija, koji slove kao mamac za žensku publiku.



''Ako vidite kojeg muškog u publici sigurno nije došao svojom voljom. Trepni dva puta ako si otet'' našalio se Sandro gerbec iz Cambija.

Je li ovo prvi put spoj Cambija i Dalmatina?

''Za sad je i nadamo se da će postati pravilo, da ćemo svake godine biti s njima. Oni su top, odradili su prubu ali oni nemaju ni šta probavati, sviraju svaki dan tako da su ka CD, nama treba malo više vremena, aliuspjeli smo'', kažu.



A uspjeli su i zajedničkim snagama Dalmatino i Cambi, publici prirediti, ponovno jedan koncert o kojem će se dugo govoriti.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.