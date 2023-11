Naš proslavljeni kuhar smršavio je 25 kila pa priznao: ''Bilo je jako teško, treba misliti na sebe i na svoje zdravlje''

Chef Mate Janković smršavio je 25 kilograma. Otkrio je tajnu i zaključio da mu taj put nije bio nimalo lagan. U slobodno vrijeme putuje sa svojim sinom tinejdžerom te ga uči kulinarskim vještinama, a priznao nam da je njegov kolega i prijatelj chef Ivan Pažanin ipak mnogo veći šarmer od njega. S Matom je razgovarao naš Davor Garić za IN magazin.

Je li kuhanje prava znanost ili samo neizmjerna ljubav, dobro zna naš proslavljeni chef Mate Janković.



''Kuhanje je znanost ako ga gledate kao znanost jer svaki proces u kuhanju može se kemijski raščlaniti i objasniti, utoliko je znanost. Je li nama kuhanje znanost ili je običnom čovjeku kuhanje znanost? Sigurno ga ne gleda kao znanost, već ga gleda kao nešto što je prvo neophodno i nekakav plod iskrenog interesa i ljubavi koju pružamo drugima kuhajući za njih'', govori Mate.



Gastronomski bestseleri ''Znanost kuhanja'' i ''Znanost začina'' uče nas kako rasplamsati kulinarsku kreativnost na temelju kvalitetnog razumijevanja znanosti o hrani i kuhanju. Ovaj čarobnjak s kuhačom otkriva da i začini čine čuda iako mnogi ne idu dalje od soli i papra.



''Pa, iskreno, ja si upravo time i najradije začinim svoju hranu zato što bez toga hrana nema smisla. Možete natrpati sve ostale začine unutra, ali bez soli, primarno bez soli, hrana nema smisla jer je sol pojačivač okusa. Što volim koristiti? Ovisno o jelu, ovisno o inspiraciji, sezoni... Ako je u pitanju neka rajčica, volim koristiti bosiljak, ako je u pitanju nešto indijsko, volim koristiti indijske začine'', otkriva.



Kad ne kuha, uživa u zanimljivim putovanjima.



''Možda se čini izvana nekom neiskusnom oku koje me prati preko društvenih mreža da mi je život satkan od užitaka, no to je potpuna neistina jer svatko tko ima bilo kakav privatan posao ili obveze, sigurno ima jako puno posla i obveza. E, pa sad, između tih poslova i obveza, ja svakako želim pobjeći od toga i napuniti se za nove izazove koji mi slijede, zato se čini da dosta putujem jer ne objavljujem svoju muku, jer je nitko ne želi gledati'', priča Mate.

A što mu je najmučnije?

''Pa, najmučnija mi je svakodnevica, kao i svakom drugom čovjeku! Karikiram. Ali zapravo ja jako volim svoj posao, ali ni ljubav prema poslu vas ne lišava činjenice da je svaki posao pun izazova, pun živciranja, vrlo visokih tonova i vrlo uzburkanih strasti koje dijelite sa svojom okolinom, tako da ljudi koji surađuju sa mnom itekako znaju koje su moje prednosti i koji su moji nedostatci'', kaže.



To tek uči njegov sin Andrej. Od tate Mate uči osnovne životne postulate.



''Pa, za početak - kad ustaneš, namjesti krevet! Krenimo od toga, mislim da s ljudima treba krenuti od malih stvari. S malim ljudima treba krenuti od malih stvari. On je još uvijek dijete, on ima 13 godina, i ja njemu svakako želim da postane odrastao i odgovoran čovjek, ali to se postaje tako da se daju mali zadatci, koji postaju sve veći i veći. Neću mu ih ja davati u životu, dat će mu ih život. Jako sam sretan kada odradi one osnovne operacije i odradi ih dobro. Često zajedno jedemo po restoranima, ja se nadam da ću mu usaditi ljubav prema hrani, makar se ne morao baviti time profesionalno. Bilo bi lijepo da se bavi hranom profesionalno da ja mogu u mirovinu malo ranije'', otkriva Mate.

Omiljeni domaći chef na malim je ekranima dugi niz godina pa ga mnogi pamte u nešto drukčijem izdanju. Mate je promijenio način života i smršavio čak 25 kilograma. Je li bilo teško?



''Jako teško i ne treba imati iluzije da je to lako. Treba se uskladiti dosta stvari zbog kojih se čovjek dovede u fazu da izgleda kako izgleda i treba jednostavno misliti na sebe i na svoju dugoročnost i svoje zdravlje. Ako to nisu dovoljno dobri motivi, onda ne znam što jest'', kaže.



Na programu Nove TV starta novi kulinarski show u kojem voditeljsku palicu preuzima Matin kolega i prijatelj Ivan Pažanin. Je li mu dao kakav dobar savjet?



''Ja mislim da Ivanu Pažaninu ne trebam davati savjete kako da se ponaša na televiziji i što da radi jer on to zna bolje nego ja'', kaže Mate.

Tko je veći i bolji šarmer od njih dvojice?

''Ja mislim da je Ivan Pažanin veći i bolji šarmer nego ja, budimo realni!'' tvrdi Mate.

A tko bolje kuha?

''Mislim da obojica kuhamo jednako dobro!''



Matina je snaga i u nepresušnoj inspiraciji u spravljanju jela.

''Ja uvijek mislim da ne dajem dovoljno, da trebam dati više! Možda je to jako dobar drive za ono čime se bavim jer nikad nisam zadovoljan. To je možda jako teška pozicija, ali je pozicija koja nudi napredovanje i izvrsnost. Ja se samo nadam da ću u budućnosti biti još bolji, da najbolje tek slijedi i da ću otvoriti još puno restorana. Ja istinski uživam u tome. Uživam u tome da radim u restoranu, uživam u tome da se brinem o ljudima, uživam u tome da surađujem sa svojim ljudima i nadam se da ću imati prilike raditi jako dugo, barem dok ne umrem, a možda i poslije, da!'' kaže.

