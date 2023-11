Zovu ga Robertom Redfordom naše kulinarske scene i apsolutni je miljenik žena, a evo kako ga oboriti s nogu: ''Teže ćete vi mene osvojiti s hranom, ali...''

Ivana Pažanina ove jeseni gledat ćete na malim ekranima u kulinarskoj emisiji Nove TV. Čime ga žena može osvojiti te je li ikad plakao u kuhinji priznao je Aleksandri Keresman za In magazin.

Krajem ove godine svjetlo dana mogla bi ugledati njegova prva kuharica, no prije toga, jedan od najpoželjnijih chefova domaće kulinarske scene, još jednom stiže u vaše dnevne boravke. Ovog puta u zabavnom kulinarskom showu, u kojem se petero hrvatskih slavnih ličnosti bori za titulu najboljeg kuhara tjedna.

''Sve što je novo u karijeri je dobro, malo drugačije, novi izazov. Bit će dobro, smiješno, simpatično, mislim da smo sjedinili hranu i show i zafrkanciju i javne osobe. Nije lako doći ispred cijele Hrvatske kuhati, šalit se i to još s nekim izazovima ali i oni su snalažljivi tako da su imali dobru pomoć'', objasnio je Ivan Pažanin.

Ivanova uloga u Ribi na torti jest zapapriti našim zvijezdama svojim kulinarskim izazovima.

''Netko je malo bolji, netko lošiji, netko sposobniji, netko ima više ambicija, netko manje. Ali to ćemo njima prepustit i gledateljima neka uživaju u tome'', kaže Ivan.

Dok natjecatelji moraju napraviti sve što je moguće da budu što bolji domaćini, Ivan nam se čini kao da na tom terenu skriva as u rukavu.

''Nema trika u rukavu uvijek je domaća šalša u zamrzivaču, uvijek je dobar temeljac tu, uvijek je jedna dobra namirnica koja god, riba ili meso ili povrće i onda samo radimo bazu tu večer na tome'', kaže Ivan.

Robert Redford domaće kulinarske scene, kako mu tepaju, prošao je sito i rešeto pekući svoj zanat, počevši s kuhanjem na ledolomcu, u vodama Antarktike.

''Jesam plakao sam par puta u kuhinji od muke, jada, težine, boli, rada, ali tad je bila tužna suza, sad je radosnica'', kaže.

Jer danas ne samo da je uspješan chef, već i jedan od miljenika žena. Ne možemo se oteti dojmu kako chefovi u sebi nose karizmu rock zvijezda, barem kad se pita nježniji spol.

''To dame vole zaista, to daje neku moć. Dobijete muškarca i taj izražaj jačine i nježnosti i ljubavi, i osjećaja i ludosti tako da to sve leži u jednom čovjeku'', kaže.

Kod kojeg ljubav ide kroz želudac.

''Hrana je stvarno afrodizijak početak i završetak svake večere i bez dobre hrane nema ni dobre noći'', zaključio je.

No ako ste pomislili da ćete ga oboriti s nogu u kuhinji…

''Gledajte, teže ćete vi mene osvojit s obrokom ali ćete me osvojiti s energijom, karizmom, sa stavom, nekom posebnom emocijom to je ono što mene posebno privlači. Za moju partnericu mislim da bi bilo dobro da barem uživa u hrani, da barem nađemo tu kompromis'', kaže.

A idealan spoj romantike i hrane u Ivanovu scenariju izgledao bi nekako ovako…

''More, lipi stol, lipe kamenice, carpaccio, možda neki tuna tartar, a sad zamisli neki lijepi rižot sa škampima, čak je to sasvim dovoljno. Završio bih s nekim domaćim sladoledom, rožatom. I di će nam bit kraj, kraja nam nema nigdje'', zaključio je.

Njegovo srce pak u ovom trenutku leži u šapama četveronožnog cimera, psića Pjera.

''On je gazda u svemu, što da ti kažem. Nas dvoje i ako smo u Splitu u stanu ili u Zagrebu sve je njemu napravljeno on je lider tog prostora, on mene vodi, ja uživam s njim. Ne kuham mu, jako malo, zapravo jedan put u dva tjedna lešo teletina ili meso, lešo povrće, ono što može to mu nekad spremim ali neće jesti'', priča.

Ivan zato nije nimalo zahtjevan gost.

''Uvijek je lijepo za jednog chefa kad drugi kuha, kad mene netko zove u goste ja sam najjednostavniji, nikad ne kritiziram uvijek sam zadovoljan kad me netko drugi pozove, uvijek uživam. Pozivam javnost, svi koji žele kuhat za mene, ja sam spreman ja ću doć'', poručio je.

