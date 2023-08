Britanske zvijezde oduševljene Hrvatskom i Lukom Modrićem: Doznali smo kako se snalaze s našim jezikom!

Luka Modrić i hrvatska reprezentacija tema su oko koje ćete vrlo brzo pronaći zajednički jezik, čak i s osobama s drugog kraja svijeta. Tako je naša Aleksandra Keresman za In magazin u razgovoru s glumcima Warrenom Brownom i Faye Marsay protresla sve - od nogometa do australskih avantura, ali i provjerila Warrenovo znanje hrvatskog jezika koji je učio snimajući diljem Lijepe naše.

Britanski glumci Warren Brown i Faye Marsay zvijezde su nove serije ''Ten Pound Poms'', koja je preko noći prikupila publiku od 4 cijela 6 milijuna gledatelja. Povijesna drama govori o rijetko komu poznatom dijelu povijesti, u kojem su Australija i Novi Zeland, pokušavajući privući radnu snagu i populaciju nakon 2. svjetskog rata, nudili priliku za prosperitetan novi život prepun prilika, za tek 10 funti.

''Za 10 funti ste mogli dobiti ulaz u Australiju, Pom je naziv koji su Australci koristili za Engleze, kao pomegranate - šipak, zbog specifične puti, tako da je to osoba koja je za 10 funti došla u Australiju'', objasnila je Faye.



''To je velik dio britanske i australske povijesti o kojoj nismo znali gotovo ništa. Kad je počela s emitiranjem puno ljudi se javilo da gleda sa svojom obitelji ili prijateljem koji je bio Ten pound pom, ljudi se sjećaju da je to doista bilo upravo tako i odjednom ljudi govore ponovno o nečemu o čemu su dugo šutjeli'', dodao je Warren.

Naravno, san milijuna Britanaca nakon iskrcavanja u obećanu zemlju, vrlo brzo se rasplinuo, a dočekali su ih rasizam, bijedni uvjeti stanovanja i nemogućnost povratka kući iduće dvije godine. Nasreću, našim zvijezdama boravak u Australiji ostao je u nešto ljepšem sjećanju.

Znam da je predivna zemlja, s prekrasnim prirodnim ljepotama no imam osjećaj da vas sve tamo pokušava ubiti?



''To je bio moj narativ kroz cijelo iskustvo tamo. Nikad nisam u životu bila u zemlji u kojoj ako te nešto ugrize možeš umrijeti. Srećom bili smo tamo zimi tako da smo vidjeli njihovu smeđu zmiju jedan dan na setu. I također u moru sam stalno bila vrlo oprezna zbog bijelih psina jer netko je taman bio napadnut 6 mjeseci prije nego smo došli'', ispričala je Faye.

Ljudi tamo su vrlo srdačni, a upoznali su nekoga tko je njihova imena stavio na svoju nogu tetovažom.



''Da, počeli smo snimanje u mjestu Carcoar, 3 i pol sata od Sidneya, čiji je slogan CArcoal mjesto koje je vrijeme zaboravilo. Faye i ja smo igrali biljar u bircu preko puta našeg smještaja. Došao je gospodin u kratkim hlačama s nogama prekrivenim tetovažama ninđa kornjača. Pitao nas je jesmo li mi tu zbog snimanja i jesmo li slavni. Tražio nas je da nešto napišemo na papir i rekao kako će si to istetovirati na nogu. Naravno inače mislite ma daj molim te, ali ovom smo vjerovali'', ispričao je Warren.



Kako uopće reagiraju na tako nešto, što kažu osobi koja je tetovirala njihovo ime na sebe?



''Ili je jako kul ili pomalo bizarno, možda oboje'', izjavio je Warren.



''Malo je čudno a s druge strane laskavo jer stavili su to na svoje tijelo zauvijek'', dodala je Faye.

Warren, dobitnik zlatne nimfe u Monte Carlu za najbolju mušku ulogu, u svojem portofliju ima upisane naslove poput Luthera i Batmana: Uspon mračnog viteza.

Bio je dvostruki svjetski prvak u tai boxu, kako je završio u glumi?



''Svaki dan se to pitam. Nikad me to nije zanimalo niti sam stremio tome. Boksao sam 10 godina, putovao svijetom. Nešto je kliknulo i svidjelo mi se i krenuo sam na tečaj glume, netko me tamo zamijetio i dobio sam posao.'', rekao je Warren.



Faye također ima poseban odnos sa sportom, trebala je biti nogometašica.



''Da, to je moja istinska ljubav ali nikad nisam bila dovoljno dobra i s 15 godina sam odabrala glumu. Ozlijedila sam koljeno i to je bilo to'', rekla je Faye.



''Nisu li pobijedili Englesku 2018 i to gadno. Luka još igra zar ne? Zar nema ono..100 godina.'', odgovorila je Faye.

No mnogo više od znanja o nogometu, Warrena veže uz Hrvatsku. Dio njegova sadržaja na instagramu posvećen je upravo našoj zemlji, u kojoj je snimao seriju Protuudar, a set dijelio s Goranom Bogdanom i Ivanom Miličević. U prilogu ga tako možemo čuti i kako govori - dobar dan.

''Da, proveo sam dosta vremena tamo. Predivna zemlja, snimao sam tamo finalnu sezonu Protuudara, 2019., predivno mjesto. Putovali smo svuda, pa vikendom odlazili na Hvar. A bio sam i u Zagrebu, tamo smo bili bazirani'', rekao je Warren.



