Brat Julije Roberts u ekskluzivnom razgovoru za In Magazin pričao o snimanju filma u Hrvatskoj i otkrio koji su najveći izazovi na setu

U prilogu In magazina donosimo ekskluzivan intervju s američkim glumcem Ericom Robertsom, koji posljednjih dana snima u Hrvatskoj. Našoj Matei Slogar otkrio je za koju mu je ulogu u karijeri bilo najteže pripremiti se, što kaže na karijeru svoje kćeri Emme te zašto je Heath Ledger kolega kojeg nikada neće zaboraviti.

Glumio je u Vitezu tame, Plaćenicima i Specijalistu, uz Sharon Stone, Heighta Ledgera i Jasona Stathama. Američki glumac Eric Roberts sada je ponovno u Lijepoj našoj, gdje snima novi nastavak filma Wrongful Death, redatelja Vjekoslava Katušina.



''Obožavam Hrvatsku, obožavam hranu, obožavam ljude, zemlju, obožavam Hrvatsku'', rekao je.

Koji su najveći izazovi u ovom filmu koji snima?

''Vrućina, osim vrućine je savršeno'', rekao je.

Ovo je drugi nastavak Whrongful Deatha - što nas ovog puta očekuje?

''Puno akcije, puno krvi, puno zvijezda. Mislim da će se svakome sviđati ovaj drugi dio, prvi je bio dosta uspješan i mislim da će drugi bit još uspješniji od prvog', govori redatelj Vjekoslav Katušin.



Eric glumi senatora kojem je ubijena kći, a nakon što krene istraga oko njezine smrti, otkrivaju se novi valovi ubojstava bez traga. Na dan našeg intervjua snimao je tešku scenu.



''Ova scena koju snimamo je ona u kojoj mi umre kćer. Moram biti jako tužan, uznemiren, plakati. Emocionalna je scena danas'', kaže.



Eric je u svojoj dugogodišnjoj karijeri glumio u 600-njak filmova. Brat Julie Roberts otkrio nam je u koji lik mu je dosad bilo najteže ući.



''Najteža ulogu za koju sam se morao pripremiti bila je u filmu Papa Greenwich Villagea. Igrao sam njujorčanina, mršavog, kovrčave kose, bio je jako drugačiji od mene, pun energije. Ja sam jako smiren i usporen, on nije bio. To je bilo teško. I on je konstantno pričao, nikad nije šutio. To je bilo teško'', kaže.

Ericova kćer Emma je također glumica, je li sretni što je njegovim koracima i kakve joj savjete daje?

''Nisam sretan što prati moje korake već što je sretna s onime što radi i slučajno je to ono čime se i ja bavim. Postala je nevjerojatna glumica i jako sam ponosan na nju. Moj najdraži njezin film dosad je Maybe I do - obožavam taj film. Ona nikada ne traži savjete'', kaže.



Raditi u Hollywoodu potpuno je drugačije nego ovdje. Svjestan je toga i Vjekoslav, kojeg Hollywood ne privlači. Ondje, kaže, morate raditi onako kako vam kažu, a on svoju slobodu ne bi mijenjao. Glumačka postava koju je okupio za nastavak Wrongful Deatha zaista je impresivna.



Dovodi u Hrvatsku velike zvijezde, osim Erica tu je Michael Parre, Chris Moss, kako uspijeva u tome?

''Mi radimo već puno godina zajedno, ja reprezentiram za Europsku Uniju te holivudske zvijezde koje sa mnom rade, ali mi smo ne samo partneri nego i prijatelji. Lijepo je i lako radit s njima. Ima svakakvih ljudi, oni koji su puni sebe, ali ovi nisu, oni su jednostavni. Atmosfera naša je totalno drugačija nego kako su oni navikli u Americi di je pod stresom'', govori redatelj Katušin.

Važno je imati dobar odnos s redateljem, ali i kolegama na setu. Eric Roberts na filmu Vitez tame surađivao je s Heathom Ledgerom, a njegova smrt šokirala je sve. Neki nagađaju da ga je upravo uloga Jokera koštala života.



''Bilo je iznenađenje jer su govorili da se predozirao, ali nije. Bila je pogreška s lijekovima i to je jako tužno. Bio je jako pristupačan, vrlo drag, simpatičan, smiješan, nije bio u ulozi na način da nije bio drag. Bio je odličan i nedostaje mi svakog dana'', prisjetio se Eric.



Eric je imao i pokoji izlet u glazbene vode, točnije, pojavio se u spotu The Killersa u pjesmi Mr. Brightside te u spotu Mariah Carey. Ipak, film je njegova najveća ljubav, a u ovom akcijom zasigurno će vas oduševiti.

''Ja najviše volim političke trilere, akcijski su mi drugi najdraži. Moj žena voli romantične naravno'', otkrio je.



Eric je već po 6. put u Hrvatskoj, a dovođenjem ovakvih zvijezda Hrvatska se zasigurno podiže na filmskoj karti svijeta.

