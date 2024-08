Govorili su joj da je prelijepa za kameru, a onda se našla na setu s holivudskim facama: ''Nerviralo me jer imaju predrasude''

Dijelila je setove s domaćim i s hollywoodskim velikanima, no ostala s obje noge čvrsto na zemlji. Glumica Branka Katić, istinska diva, ispričala nam je crtice iz svojeg života, u kojem se suočila s gubitcima, predrasudama, ali i predivnim iskustvima.

Branka Katić odavno je osvojila kako Hollywood tako i London, no nakon povratka na prostor Balkana, domaće je se produkcije ne mogu zasititi. Nakon pulske premijere, sada je i bračka publika dobila priliku vidjeti njezin film ''Sunce mamino''.



''Nedostajalo mi je da glumim sa našim fantastičnim glumcima, na jeziku koji najbolje govorim, ali neki moj pravi comeback na cijelo ovo područje balkana je bila serija ''Novine''.''



Dijelila je kadrove s imenima kao što su Catherine Deneuve, Robert Redford, Johnny Depp i Javier Bardem, no hollywood Balkance, priznaje, ipak voli stavljati u okvire.



''Često te uloge znaju biti klišej to kako oni nas vide, malo sam se zbog toga nervirala ranije pa sam odlučila da se ne mogu nervirati zbog toga što netko ima predrasude i što netko zapravo nas ne vidi u svoj našoj ljepoti.''

Njezina ljepota umalo ju je stajala suradnje s Kusturicom, koji ju je smatrao prelijepom za kameru, da bi na kraju popustio i dao joj ulogu u filmu ''Crna mačka, beli mačor''. Dok danas cijela industrija nameće imperativ isključivo lijepih lica na ekranima.



''Sve je individualno meni je samo žao što mlade žene imaju osjećaj da moraju napumpati usta, nacrtati obrve, sve isto lice rade umjesto da budu zadovoljne time koliko su različite i to je neka moda u svijetu, ja za modom nisam nikad trčala, mislim da svaka bora priča neku priču i ustvari si star koliko si iznutra umoran.''

A tko zna bi li svijet ikad upoznao njezinu ljepotu i talent da nije bilo mame.



''Jedno me jutro budila jer je htjela da joj nešto opeglam i onda je govorila glumice ustani, ustani, evo našla sam ti audiciju u novinama pošalji svoje slike a ne ovdje da nas gnjaviš stalno jer sam bila ono dijete koje je pjevalo po prijevozu i što je voljelo zabavljati, tako da da moja draga mama me poslala na prvu audiciju koju sam otišla i onda je to tako krenulo.''



Nažalost, uz majku je naučila i kako izgleda život s bipolarnim poremećajem.



''I nekako smo kroz sve te godine učili i kako njoj da pomognemo i kako sebi da pomognemo i kod nas postoji ta neka predrasuda ako imaš neku mentalnu bolest ti si lud, to je sramota, to je besmisleno, kao što te boli zub pa odeš kod zubara tako isto ako tvoja duša pati zbog ovog svijeta ludog u kojem živimo i to je normalno i to je za ljude.''



Jednako kao i suočavanje s gubicima, posebno kada nas napuste roditelji.



''Tako neka bol koja zauvijek ostaje ali onda lijepo kažu da je bol sva ona ljubav koju smo željeli nekom dati ali nismo u prilici. Pa kad se ta ljubav oko te boli obavije onda ti bude nekako lakše i trudim se da uvijek nekako mislim o nekim lijepim trenucima koje smo proveli zajedno i svemu što smo jedni drugima dali.''



Ne čudi kako toplini ove talentirane dame ni Hollywood nije mogao odoljeti.

