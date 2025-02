Poznati Hrvati sasvim iskreno otkrili zbog čega se svađaju u braku i kako svladavaju sve prepreke

Jeste li se danas posvađali sa svojim supružnikom ili ljubavnim partnerom? Ne brinite se, to je svakodnevica i u najskladnijem braku. O svojim bračnim svađama te kako ih rješavaju, danas nam govore slavni Hrvati. Kako se kvalitetno posvađati, bračni terapeuti otkrili su našem Davoru Gariću za In magazin.

Bračna svađa mnogim je supružnicima svakodnevica, no svađa može biti konstruktivna i polučiti rješenje.

Pa kako svladati sve prepreke i biti sretan u braku?

''Redovno se svađati, redovno se miriti. Znati se posvađati, ne gurati ništa pod tepih'', zaključila je Sandra Bagarić.

''To se zna! To uopće nije nikakav tajna! To je: ''Da, draga!'' i točka!'', dodao je Sandrin suprug Darko.

Čak i u naizgled najskladnijim bračnim parovima, izbije svađa. Važno je da nema povišenih tonova pa naučite kontrolirati bijes.



''Nije idealno, reći ću! Mislim da nije kod nikog idealno, niti postoji savršeno, ali se mi trudimo da to tako bude'', govori Lejla Filipović.

''U jednu ruku je, život je sve i suze i smijeh i uspon i pad, tako da mi to zajedno nekako puno ljepše i bolje podnosimo'', dodao je Tarik Filipović.



''Apsolutno se može desiti neka stresna situacija zbog posla, da pukneš jer si nervozan i u stresu, ali nakon toga ako se ispričaš, a za to ti ipak trebaju neko iskustvo i godine, da znaš reć oprosti, sve bude drugačije. Gibonni je to davno rekao da je najteže reći oprosti'', dodala je Snježana Schillinger.



Posvađaju li se njih dvoje ikada?

''Rijetko! Naši su dječaci toliko ne navikli na to da kad počnemo raspravljat malo glasnije ostanu u šoku'', kaže Tarik.

''Nema deranja, nema povišenih tonova, ali ne možemo se u svemu slagat, svatko ima svoje mišljenje i onda kad mi tak krenemo, oni kažu ''Pa dobro, nemojte se svađat!'', dodaje Lejla.

Ako netko može dati savjet kako se kvalitetno svađati u braku, onda je to ovaj par. Nataša i Sandro, uz to što su oboje psihoterapeuti i bračni savjetnici po struci, oni su i ljubavni partneri već 22 godine, od toga 17 u braku.



''Svakako da se posvađamo, svakako da ja njemu znam ići na živce, on meni zna ić na živce'', govori Nataša Barolić Belić, bračna i partnerska terapeutkinja.

''Čini mi se da imamo neki lakši način prevladavanja toga. Da možemo razumjeti o čemu se radi. Da možemo razumjeti kontekst. Kad razumijemo kontekst onda napravimo onaj korak unazad ''Aha, sad radimo to, ajmo malo stat!'', kaže Sandro Belić, bračni i partnerski terapeut.

''I onda ćemo malo vikat, nekad ćemo nježno razriješiti, ali sa stalnom idejom - to se sve može razriješiti i onda idemo dalje'', dodaje Nataša.

Bivši hrvatski ministar gospodarstva i poduzetnik Davor Štern i njegova supruga, liječnica Ranka, u braku su više od pola stoljeća. Koliko su se puta posvađali pa pomirili, teško je izbrojiti.



''Kompromisi, međusobno razumijevanje, osjećaji koji se možda mijenjaju ali se ne gube. Prelazi jedna kvaliteta u drugu kvalitetu'', govori Davor Štern.

Kad se upustite u svađu s bračnim partnerom, budite iskreni, držite se teme i nikako ne izvlačite prljavo rublje iz prošlosti, koje ste već zakopali.



''Ja bih rekla da je nekako najvažnije da sa svojim partnerom ostaneš prijatelj i da kad su neki teški trenutci da se pitaš kako bi sa svojim prijateljem to riješio jer u odnosu često znaš biti u odnosu sklon optužit, zahtijevat, zamjerat, a s prijateljima smo ipak puno oprezniji puno više smo skloni saslušati onu drugu stranu'', govori Daria Lorenci Flatz.

Čim osjetite da vam je tlak skočio i počinje bračna svađa epskih razmjera, sjetite se ovog:



''Možda je dobro da par nađe jednu rečenicu koja je zajednička. Čim netko od njih dvoje to izgovori automatski stati rasprava i da se ohlade barem 10 do 15 minuta i onda ponovno kreću u taj razgovor, jer kad nam se digne energija, kaže se uđe voda na uši, mi zapravo više ne slušamo, a da bismo mogli razgovarati mi moramo čuti'', zaključio je Sandro Belić.

I potrudite se da poslije svađe uslijedi slatko pomirenje.

