Božo Vrećo otkrio na koji ga je način sevdah spasio: "Preživio sam kalvariju..."

"Čovjek anđeoskog glasa" - tako je Božu Vreću još davnih dana opisao američki New York Times. Sav svoj talent još će jednom pokazati zagrebačkoj publici jer po sedmi put dolazi u Lisinski.

Što je pripremio, zašto ne pjeva za Novu godinu te kakvo mu je bilo odrastanje uz dvije starije sestre, podijelio je s našom Dijanom Kardum.

Rijetko tko može ostati ravnodušan, čuvši ovakav glas. No teško je ostati ravnodušan i na osobnost Bože Vreće. Ne čudi stoga kad god se negdje pojavi da ga ljudi zaustavljaju i pozdravljaju, a tako je bilo i u Zagrebu.



"Pa da vam kažem, ovo jeste moj dom, Beograd i Zagreb i Sarajevo, Ljubljana, cijeli taj region odiše zapravo mojih gnijezdom i uvijek se rado vraćam i ljudima koji me prepoznaju i koji me vole", kaže Božo.

U Zagreb ponovno dolazi 04. prosinca kada će održati koncert u dvorani Lisinski. Bit će to sedmi koncert na istom mjestu. A sada dolazi i s novim albumom naziva "Sevahology".



Sedmi album i sedam pjesama na albumu, dakle sve je u znaku sedam, sedam je moj broj, negdje sigurno će donijeti neku magiju i neku čaroliju i puno nekih sretnih momentuma koji se tek trebaju realizirati", govori Božo.

Prvi koncert u ovoj dvorani imao je 2016. godine. Ono što je sigurno je da će za svakog tko dođe ovo biti posebno iskustvo jer nastupe pa čak ni pjesme ne voli ponavljati.



"Vidim jednog od muzičara sa kojim ja i dan danas nastupam na velikim pozornicama što znači da je odabir muzičara uvijek odabir srca, negdje to vrlo dobro poznaje i moja publika, ali sjajno je to što ja iz projekta u projekt postajem inovativniji. Ja smatram da se muzika kao živuća tvorba mora dešavati upravo tog trenutka dok ste vi tu, a ne da je to preslikani koncert koji ćete vi replicirati iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec. Meni je to monotono i dosadno", priznao je Vrećo.

Autentičan i jedinstven, ikona slobode, anđeoski glas. Tako Vreću nazivaju mediji diljem svijeta. No njegov put nije uvijek bio lak. Zbog toga što je bio različit često je nailazio na osude. No kako kaže sevdah ga je spasio.



"Ja sam uvijek pronalazio utočište u muzici, ma što da se dešavalo okolo. A s obzirom da sam ja osoba koja je stvarno preživjela tu svojevrsnu kalvariju i ako je mogu tako nazvati - tragediju svega onog što može društvo da vam priredi i verbalno i u svakom nekom drugom obliku, znao sam se izboriti s time, upravo zato što nisam odustao od sebe", rekao je.

Majci, koja ga nikad nije htjela mijenjati, zahvalan je za sve ovo što danas jest.

"Ona uvijek jeste bila Mila, mila draga, posebna, muza, netko kome sve dugujem, netko koga uvijek slavim, netko kome sam prezahvalan, netko kome se vraćam i netko tko me silno brine. Morate brinuti o svojima jer čini mi se kako godine dolaze, ona je sad napunila 77, i čini mi se da sve što je starija postaje dijelom mog čeda. Sada ja brinem o njoj", istaknuo je.

Božo je najmlađi u obitelji, a odrastao je s dvije starije sestre.



"Uvijek su me pazile, uvijek su me voljele i dan danas imamo jako lijepi odnos, pazimo jedni na druge, volimo se, to je valjda bitno. Razumijemo se, potpora su, kad su koncerti u Sarajevu to je najbliža varijanta da budu sa mnom jer svugdje drugdje gdje bi došli izazivale bi pažnju, a ja se nekako klonim toga. Puno toga treba ostaviti u intimi", rekao je Božo.

Sestre su bile i te koje su utjecale na njega, pa ga čak i prvi put našminkale.



"Jedna od sestara je slušala Davida Bowieja, druga bi slušala Boy Georga, sve je to bilo negdje vrlo srodno. Prije nego što bi se spremile da izađu van one bi našminkale i mene. I one bi otišle, ja bih ostao doma ali sve troje smo imali isti make up. Tako da je to sjajno odrastanje.

"Za iduću godinu ima mnogo planova, a u pripremi je i nekoliko projekata od kojih će se neki realizirati u Istanbulu. Ipak, prvi dan Nove godine neće provesti na pozornici.



"Ja nikad ne pjevam za Novu godinu, nikad se nije desila jedna takva magija da sam na nešto tako pozvan i da je nešto takvo pripremljeno. Generalno se klonim ljudi sa mojih koncerata, sva ta velika okupljanja za mene nije nešto interesantno jer se tijekom godine toliko naradim i toliko sam okružen često ljudima da poželim da negdje otputujem, da pišem, da budem na nekom otoku sa par ljudi koje volim", priznao je.

Njegova životna priča je upravo kao sevdah, satkana od niza emocija. Ali sa sretnim završetkom. Sve je to dio njegovih pjesama, i tuga i ljubav.

