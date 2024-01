Bojana Gregorić Vejzović kao depresivna kućanica za scenski trijumf: ''Srećom, ne mogu se baš s njom identificirati''

Glumačke zvijezde Bojana Gregorić Vejzović i Amar Bukvić, kao bračni par u predstavi Majka, pokazali su se kao pun pogodak. Depresivna kućanica i distancirani suprug, pogođeni sindromom praznog gnijezda, emotivnim putovanjem oduševljavaju publiku.

Bojana Gregorić Vejzović i Amar Bukvić povest će vas na dirljivo putovanje uz životne izazove koje nosi obiteljska dinamika kada djeca napuste gnijezdo.

''Ja glumim oca, jednog vrlo zaposlenog muškarca u srednjim godinama, koji ima dvoje djece, on je vrlo zaposlen, stalno je po sastancima, seminarima, a majka koja je nekako sad napuštena jer su djeca otišla se nekako okomila na svog muža'', priča Amar Bukvić.



Bojana se ni po čemu ne može identificirati s ulogom depresivne i hladne kućanice.

''Djelomično možemo reći da glumim hladnu ženu, ali ženu koja gori iznutra, koja je amo reći prekipjela iznutra od neizgovorenih emocija tako da srećom, ne mogu se baš s njom identificirati'', govori Bojana.

Sindrom napuštenog gnijezda pogađa brojne obitelji.

''Sve majke žive s tim osjećajem, ono što je bitno je da se nađe neki fokus i alternative kako bi se popunilo to ogromno vrijeme koje se oslobodi, a opet s druge strane najvažnije je da svoju djecu naučimo da budu samostalna i da žive uspješan život, e sad koliko god je to nama mamama teško prihvatiti i uvijek će naravno biti prisutna ona misao da se premalo javljaju...'', priča Bojana.



''Moja djeca su još jako mala tako da smo baš zaokupljeni djecom i to mi je baš nezamislivo da djeca odu'', iskren je Amar.



Kćer u predstavi glumi Tena Nemet Brankov.

'''Igram sestru, majku, ljubavnicu, kćer, nećemo se previše otkrivati, ali više stvari igram, zahtjevno je, ali je jako zabvno za igrati'', priča Tena.

U ulozi redatelja našao se Bojanin suprug Enes Vejzović.

''Kad je ovako prisan odnos s redateljem onda se ta rasprava odnese i doma, ali zapravo je bilo jako lijepo raditi, mogu reći da je Enes vjerojatno u zbog toga što je glumac, pa zna kroz kakve sve strahove prolazimo, pogotovo kada je u pitanju jedan tekst koji je zahtijevao veliku scensku hrabrost, tako da je bio jako strpljiv i bilo je stvarno jako lijepo raditi s njim, govori Bojana.

A evo i odgovora na vječnu dilemu - film ili kazalište.

''Pa oboje, kad ne snimam neko vrijeme, onda se zaželim snimanja, kad nisam na daskama, onda se zaželim njih. Nekako u zadnje vrijeme to križam u karijeri tako da sam zadovoljan'', kaže Amar.

Osobito emotivno je glumiti u obnovljenoj Gavelli, čije pozornice su utihnule nakon potresa 2020.

''Presretni smo izgledom, ova mala dvorana je fantastično opremljena'', kaže Bojana.

Izvanredni glumci koji duboko ulaze u karaktere potiču gledatelje na suosjećanje. Pa ako želite pogledati nešto što će na vas ostaviti dubok dojam, nemojte propustiti izvedbu Majke u Gavelli.

Hoćete li pogledati predstavu? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.