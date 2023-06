Emotivna ispovijest Biserke Petrović: Prisjetila se dramatičnih trenutaka kobne noći kad su joj javili da nas je napustio košarkaški Mozart

Trideset tužnih godina prošlo je od kobnog 7. lipnja, kada je oči zauvijek zatvorio najveći hrvatski košarkaš Dražen Petrović. Godina u kojoj se obilježava tužna obljetnica bit će u znaku sjećanja na sportsku zvijezdu, i to dvjema kazališnim predstavama, knjigom, dokumentarnim i igranim filmom, koji je u pripremi. Ana Vela prelistala je obiteljske fotografije s mamom košarkaškog Mozarta. Biserka Petrović prisjetila se i dramatičnih trenutaka nakon što su joj javili da nas je u kobnoj nesreći zauvijek napustio nikad prežaljeni Dražen. Sve možete pogledati u prilogu In magazina!

Biserka Petrović ekipi In magazina otvorila je obiteljski album pa pokazala fotografije kad je njezin Dražen imao dva mjeseca, pet godina.

''Evo tu je pet godina rođendan, tu je bio tužan, evo njegovog najboljeg prijatelja Spahije koji ga je uvijek iza leđa čuvao. Ne znam zašto je bio tužan, takav je on bio inače, nije puno govorio, samo je u sportu s loptom govorio. Evo moja knjižnica gdje sam radila na dječjem odjelu'', prisjećala se i objašnjavala Biserka te dodala.

''Puno me Dražen posjećivao, dvorana je bila pored knjižnice, uvijek je dolazio, iako je volio čitati samo što je morao - lektiru'', priznala je Biserka.



Omiljena joj je fotografija iz razdoblja kada je već bio košarkaška zvijezda.

''Uvijek je razmišljao, ne samo o sportu nego inače o životu, tako da je meni ova fotografija prelijepa'', zaključio je Dražen.



Uslijedili su najljepši trenuci za obitelj. Sinovi su donosili medalje i pehare, Biserka i njezin Jole bili su jedan od najljepših šibenskih parova i uživali su odlaziti na plesnjake. A onda je 7. lipnja 1993. stigao koban poziv.

''Tog časa suprug je već bio legao, a ja sam poletjela prema balkonu jer to je bio šok doživljen i onda razmišljaš kako bi završio sa sobom da ne patiš. Međutim, moj suprug je došao do mene, uhvatio me i tako, ja to želim isključiti, ali to se vraća jer je to javljeno na takav način da je to potresno. Je li to stan Petrović? Jest. Jeste li vi Biserka Petrović. Da. Vaš je sin poginuo. To su bile njene riječi, od do'', prisjetila se Biserka.

Što joj je dalo snagu da ide dalje?

''Pa zapravo dva, tri tjedna poslije toga sam se obratila profesoru Grudenu koji je isto nažalost otišao prije dvije godine. Rekla sam, profesore, kako ja sad mogu živjeti dalje. Imam svog drugog sina, prekrasnog, supruga, ali ja ne mogu ići dalje. On je meni rekao doslovno - gospođo Petrović, kad ste rodili takvu djecu, vi se sad morate izboriti za svoj život. Ja sam pitala što to znači, a on je rekao - samo rad. Uhvatite se rada i to će vas donijeti, ne sto posto od boli, nego će vam bar smanjiti. I ja sam ga poslušala. I mislim da se nisam pokajala i da mi je to nekako bila vodilja u životu da počnem stvarati o Draženu jer kad radim za njega kao da ga čekam da će doći odnekle, tako se to smjestilo u moju glavu'', priča Biserka.

Njezinim radom i upornošću stvoren je jedan od omiljenih zagrebačkih muzeja, koji posjećuju obožavatelji sa svih strana svijeta.

''Svatko tko dođe u muzej želi ispričati svoju priču o Draženu. Gdje je bio tog dana, tog časa kad se to desilo, kad je upoznao Dražena, kad mu je dao autogram. Mislim da ga svi nekako nose na svoj način, to je njegova ostvaština, da ne spominjemovu sportsku, to se sve zna, opisano je u knjigama, ali i ovo sve je fascinantno kako ljudi idu za njim i ne daju ga od sebe ni trideset godina poslije. Ja vam ništa ne pretjerujem, samo vam objektivno govorim, a možda nikad ne bih saznala da nismo napravili ovaj muej i posvetili njegovo djelo i sačuvali ga zbog povijesti generacija koje dolaze'', zaključila je Biserka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.