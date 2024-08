Marko Perković Thompson o sinu čija je bolest prekinula njegove nastupe: ''Hvala dragome Bogu što ga je ostavio s nama...''

Vikend iza nas bio je u znaku Marka Perkovića Thompsona, na čijem se koncertu na stadionu ''Hrvatski vitezovi'' u Dugopolju okupilo 40 tisuća ljudi. Najemotivniji trenutak večeri bilo je pjevačevo obraćanje bolesnom sinu Anti Mihaelu, koji ga je bodrio iz publike. Više u prilogu našeg Gordana Vasilja.

Među više od 40 tisuća duša na Thompsonovu koncertu u Dugopolju našao se i pjevačev sin Ante Mihael, koji posljednje dvije godine vodi bitku sa zdravljem. Nitko na prepunom stadionu ''Hrvatski vitezovi'' nije mogao ostati ravnodušan kada se Thompson dirljivim riječima s pozornice obratio sinu.

''Znate, ja večeras ne bih bio ovdje da nije jednog hrabrog momka za kojeg ste vi puno molili i hvala vam na tome. Hvala dragome Bogu što ga je ostavio s nama, a tebi, dragi sine, hvala što si i večeras s nama. Voli te tvoj tata, kao i tvog brata, tvoje sestre, mamu.''

Dvoipolsatnim spektaklom, popularni pjevač bacio je u delirij rijeke svojih obožavatelja, a posebnu poruku imao je za mlade.

''Zajedništvo je naša snaga, nemojte dopustiti nikakve podjele jer '90-ih godina kad smo mi bili zajedno stvorili smo snove naših očeva, djedova, pradjedova, stoljetne snove. U svakoj generaciji ima zavedenih, tako i u vašoj danas, ali dragi prijatelji, pokažite svima kako se ljubi svoja domovina, kako se ljubi svoj Bog, živi Bog koji nam je darovao našu domovinu.''

Veličanstvena dugopoljska noć do suza je ganula i publiku i Thompsona.

''Koja lipa slika dragi prijatelji, ono u Imotskom, sad ovdje u Dugopolju. Hvala vam. Znam da je trebalo napraviti veliki napor za doći ovdje i u Imotski i zato dragi prijatelji, teško mi je pronaći riječi kojima bih opisao svoje osjećaje.''

''Plakao sam i ja. Bio sam na bini kraj Marka, plakao je on, plakao sam ja'', kaže Nenad Ninčević.

A upravo je Neno Ninčević napisao stihove za Thompsonov aktualni hit ''Ako ne znaš šta je bilo'', koji već tjednima uvjerljivo drži prvo mjesto u YouTube trendingu, a koji najavljuje pjevačev novi, dugoočekivani album.

''Opasan je album, to je opasan album, vidjet ćete. Ja vam ozbiljno govorim opasan album. Još ćemo se mi polomit da to završimo, ali to je stvarno na visini, sve je na visini. Od produkcije do aranžmana, glazbe, stihova, poruke.''

Nagrađivani hitmejker smatra da je Thompsonov povratak doista važan za hrvatsku glazbenu scenu.

''Strahovito je važan zato što se napokon stvara ravnoteža. Znači mi nemamo nikakav problem što netko puni dvorane, neka ih puni i neka to sluša tko god želi s mojim blagoslovom, ali je li normalno da hrvatska glazba u našoj zemlji, koja je bila domicilna glazba u regiji, ostane u zapećku, pa nije normalno.''

''Marko ima tu jednu vrlo snažnu poruku koju daje ljudima. Mi moramo reći da ni u Imotskome niti ovdje nismo zabilježili niti jedan veći incident. Znači, ne vjerujem da ima koncerta s toliko puno ljudi na kojem ni jedna osoba nije hospitalizirana'', kaže Branimir Mihaljević.

Zajednički nazivnik svim Markovim nastupima je emocija.

''On se ne libi razgovarati i pričati i o svojoj obitelji na bini, i o svim tim problemima koje on doživljava na određeni način i koje s njim dijeli njegova publika. Tako da to nije samo pjesma za pjesmom.''

Od recitacije moćnih stihova umirovljenog šibenskog biskupa Ante Ivasa i povratka mača ''Benediktov križ'' na pozornicu do vrhunske atmosfere i spektakularnog vatrometa. Jedno je sigurno, Thompsonov koncert u Dugopolju, za kojim je vladao neviđen interes, publika će dugo, dugo pamtiti.

