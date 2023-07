Barbara Nola poslije smrti supruga Lukasa povukla se iz javnosti, no zbog posljednjeg filma svog Lukasa smogla je snage i nakon dugo vremena stala pred kamere

Otkad je krajem prošle godine preminuo poznati redatelj Lukas Nola, njegova supruga, glumica Barbara Nola povukla se iz javnosti. No na Pula film festival stigla je zbog uloge u filmu "Tragovi", ali i "Escorta", Lukasova posljednjeg filma. S emotivnom Barbarom koja se prisjetila života sa voljenim Lukasom razgovarala je Lana Samaržija.

U kinu pod zvijezdama, sinoć je premijerno prikazan posljednji film koji je za života snimio redatelj Lukas Nola. Emocije su bile snažne, a Barbara Nola, uoči prikazivanja, nakon dugo vremena stala je pred kamere:

"Dobro sam, što se toga tiče - dolaska među ljude i to. Mislim ja sam jako ponosna, zapravo sretna da sam imala privilegiju živjet s jednim tako veličanstvenim umjetnikom jer sam se u njega zaljubila kad smo bili mladi, ne samo što je bio nevjerojatno zgodan, nego što je bio kreativan. Sve što je stvarao mi se strašno sviđalo, a i onda sad nekako osjećam sreću i zahvalnost da mogu biti dio promocije Lukasovog filma, prezentirati to nekako kako mislim da bi on to htio, ali naravno da bi on u tome bio dugovitiji, pametniji i suvisliji od mene - jer je to od njega autorski rad", rekla je Barbara.

Pulski filmski festival mjesto je gdje su nastajale mnoge njezine uspomene. Sve su vezane upravo uz slavnog redatelja:

"Ja volim da me sve podsjeća na Lukasa zato što onda imam osjećaj njegove prisutnosti".

''Escort'' je priča o čovjeku, sretno oženjenom ocu, kojem suradnici nakon poslovne fešte pošalju eskort-djevojku. Ona umire u hotelskoj sobi, a on postaje talac onih koji su zataškavali njegovu tajnu. U glavnim ulogama su Živko Anočić, Hrvojka Begović, Krešimir Mikić i Nikša Butijer.

"Ima prekrasnih i erotskih scena, jako seksi i ljubavnih što mi se isto jako sviđa. Baš je nekako dječački razigran i to mi je divno da je već zadnji da je tak. Ima i tu jednu duboku misao iza toga, a to je da čovjek ne smije pristajati moralne kompromise svoje vlastite pod nečijim utjecajem".

Nola je priču za film pisao. Za života film je snimio i doveo do završne faze montaže.

"On je bio u punoj snazi. On je ovih zadnjih pet, šest godina baš kao intenzivno radio i bio je u jako, jako visokoj formi. Tim više je ovo bilo novo i jako kratkotrajno i brzo", otkrila je za kraj.

