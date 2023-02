Balkanski muškarac: Pretvara li se u mit i kakva je njegova budućnost?

Postoji li u današnjem društvu još uvijek onaj stereotipni balkanski muškarac ili su se pripadnici ovog spola napokon riješili pritisaka kako moraju biti snažni, glasni i autoritativni primjerci? Zagrebli smo po ovoj kompliciranoj društvenoj domeni s muškarcima domaće scene i otkrili na koje sve načine pomalo mijenjaju ustaljene norme.

On je snažan, moćan, uspješan, neukrotiv i prati ga uvijek lijepa, nježna i brižna žena. Na takvu smo se definiciju odnosa žene i muškarca odavno naviknuli, što zahvaljujući folkloru, što filmovima i knjigama. No raspada li se pomalo arhetip balkanskog muškarca i što on danas uopće predstavlja? Sve češće snažnu ženu prati lijep muškarac.



''Ta svijest postaje jasnija i te podjele prestaju biti toliko jasne što je dobro budući da se otvara svakome njegov prostor bez nekakvih smjernica koje te mogu nekako krivo nanijeti, na neki put koji nije nužno tvoj. Koliko će trebati vremena proći da se to potpuno makne i koliko će trebati vremena da mi pristanemo jedni na druge, ali sam spreman naravno kao i svi raditi na tome da to što prije izgladimo', rekao je svoje mišljenje Fabijan Pavao Medvešek.



Jer nije svaki društveno nametnuti standard nužno dobar, logičan ni opravdan. Okviri u kojima stoljećima djelujemo i živimo, prema kojima je plava za dječake, ružičasta za djevojčice, a barbike i autići dodjeljuju se u ruke djeci prema njihovu spolu, polako su počele blijediti, a muškarci su sramežljivo odškrinuli vrata u dosad neistraženi svijet.

''Iskreno se planiram baviti baš modom, imam neke ideje i mene to jako privlači, tako da ta vrsta podjele i nekog prozivanja u mojem barem društvu je neprisutna. Kroz naš život smo dobili jasno neke inpute, da li namjerno ili nenamjerno koji su se sigurno upisali u nama tako da to ulazi u nešto što je nekad bilo propisano kao muški ili ženski posao, uvijek će to negdje biti u glavi ali što više o tome razgovaramo i što više se bavimo tim temama siguran sam da će to izblijediti, već je, ali da će postati još slobodnije i bez ikakvog opterećenja da se bavi tko god čime želi'', govori Fabijan.



Ili da nosi što želi. Jer tko je odlučio da suknja pripada isključivo u ženski ormar? Kako na inozemnoj, tako i na domaćoj sceni, muškarci su se uhvatili u koštac s rušenjem stereotipa, neki lakše, neki teže.



''Pa to je jedno zanimljivo iskustvo da vam taksist kaže vi ste meni kul, vama to dobro stoji, vi niste svećenik al niste ni feminizirani vi ste mi pravo muško u tome'', govori Josip Tešija.



''Moje samopouzdanje varira, čas je gore, čas je dolje, to valjda tako kod ljudi koji se bave nekim kreativnim poslom jedan dan mislim da je sve top, mogu razvaliti, to je to, svijet je stvoren za mene a drugi dan ja nemam veze, to je regularno to je život, treba radit na tome. Kad sam bio mlađi su me pogađali, danima bih duma, duma zašto, što bih trebao promijeniti da bi se svidio drugima, zašto se ovome ne sviđa ovom, ovoj, ali što sam stariji sad mogu reć da dirne me ali vrlo površinski'', priznaje Luka Nižetić.



''Naravno da je bilo puno teškoća, puno vrijeđanja, puno toga nečega ružnog što naprosto nadire i što vas mijenja i na vas utječe što vas rasplače pa dođete kući uplakani'', govori Božo Vrećo.



Poražavajuće je mali broj muškaraca u Hrvatskoj, koji primjerice koriste porodiljni i rodiljni dopust, često zbog straha od reakcije poslodavaca, ali i okoline. Zato su katkad mali koraci izrazito važni.



''Njegov način na koji se brine ili o svome djetetu ili obitelji da će to ostaviti nekakav dojam na druge ljude i to ga nekako opterećuje je sigurno krivo, to jest ta je osoba opterećena na krivi način i to je možda s društvom nametnuto kroz sve godine života. Ali ja si iskreno ne mogu zamisliti da ja nisam uz svoju suprugu 0 do 24 vezano uz njezin život, naš zajednički život, život našeg djeteta. Nema muško žensko, ima da ne, da - sudjelujem, ne - ne sudjelujem'', smara Fabijan Pavao Medvešek.

Milijun je borbi i pitanja koje predstoje novim naraštajima muškaraca, ali i žena, po pitanju njihova statusa u društvu. Tko zna kakvi će nas muškarci osvajati u budućnosti i kako će se oni nositi s političkom korektnošću.

No barem neke odgovore na ova pitanja pokušat će dokučiti panelisti Women's Weekenda, koji se održava u Rijeci od 9. do 11. ožujka.

