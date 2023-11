Otvorene su prijave za novu sezonu Survivora, evo zašto ne smijete propustiti ovu priliku: "Sada samu sebe više volim!"

Što je potrebno za izdržati u Survivoru? Najbolje to znaju pobjednice prethodnih dviju sezona ovog showa koji opisuju i kao najbolje iskustvo u životu. Za sve one koji ne žele propustiti ovu jedinstvenu priliku, 21. studenog s početkom u 13 sati vrata će biti otvorena za prijavu u Zagrebu. Kako se prijaviti, doznajte u videu IN Magazina.

Avantura života, prilika koje se ne propušta - tako pobjednice prošlih sezona Survivora opisuju svoje iskustvo u ovom zabavno-natjecateljskom showu koji je njihove živote promijenio nabolje.

"Meni je to bio san odmalena. Dobila sam priliku života da stvarno to i proživim. Nisam vjerovala u pobjedu ali sam vjerovala prvenstveno u sebe i svoju sposobnost", otkrila je pobjednica Nevena.

U protekle dvije sezone Survivora upravo su žene pokazale da imaju sve potrebno za preživljavanje.

"Kako doći do pobjede? Biti iskren, biti pametan, treba taktizirati u nekim stvarima, treba biti spreman na gubitak i na pitanja koja sam sebi postaviš kad si sam. Ako netko ne može biti pet minuta sam vani, onda bolje da se ni ne prijavljuje na Survivor jer treba imati tu neku unutarnju smirenost i moći razgovarati sam sa sobom i savjetovati se kad je to potrebno", poručila je Antonia Ivić.

Nakon završetka showa otvorila su im se nova vrata, a i one su mnogo naučile o sebi.

"Ja sam shvatila da se nisam voljela toliko koliko se sad volim. Prije bih se stalno sređivala, non-stop bih imala potrebe da se sredim, ja sad nemam potrebe da se sredim, ja sad izlazim van, onako kako se probudim. Ja sam toliko sretna sama sa sobom, toliko volim samu sebe i zapravo jedno mi je to nekako bilo potrebno", priznala je Nevena.

Tri mjeseca u predivnoj Dominikanskoj republici promijenila su im živote, a uz prekrasnu prirodu ove zemlje lakše bi podnosili i odvojenost od obitelji.

Svi željni adrenalina prijaviti se mogu na internetskoj stranici novatv.hr/survivor. Produkcija će 21.11. s početkom u 13 sati u Instant Officeu na Radničkoj cesti 80 imati otvorena vrata za sve one koji ne žele propustiti ovu avanturu života.

