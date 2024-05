Naš uspješni chef Ante Udovičić otkriva zašto mu supruga ne dopušta da kuha i kod kuće!

Jedan je od naših poznatijih chefova, no supruga mu brani da kuha doma. Ante Udovičić obožava ići na utakmice i zabavljati se s društvom, ali mu je najdraže putovanje ono s obitelji. U prilogu Saše Knežića za IN Magazin otkrio je i zašto još uvijek stažira.

Stažirati s 23 godine iskustva u Antinoj je profesiji normalno. Bunar je to bez dna, kaže, iz kojeg nova znanja i tehnike valja grabiti kad god se ukaže prilika. Njemu se ukazala u Mirazuru, jednom od najboljih svjetskih restorana, koji je okićen trima Michelinovim zvjezdicama.

"Matična mliječ, riblja mliječ, slagao sam po osam sati u mali štapić. I kad sam probao taj proizvod ko gost jer sam i večerao tamo, kad sam to probao jer me užasno živciralo. Sedam sati radim 60 štapića, ali kad sam to probao kao gost, stvarno je top, stvarno se isplatilo", zaključio je Ante.

Takve male i nejeftine porcije na golemim tanjurima u tzv. fine dining restoranima, objašnjava Ante, imaju svoju publiku, iako većini običnih smrtnika izgledaju kao vrlo skup, doslovno, zalogaj.

"Ja bi rekao da su to već profi gosti, ljudi koji jedu u dine diningu znaju što će dobit i traže okuse. Ne traže količinu, ali ti kad pojedeš tasting menu negdje, ti nakon 12 sljedova, ti si se najeo, ali baš puno. Popiju 12 čaša vina. Fine dining je doživljaj, kroz hranu", pojasnio je.

Koja, kao i ljubav, ide kroz želudac. On svoju gospođu ipak nije osvojio kuhanjem već, kako kaže, spikom, dobrotom i poštenjem.

"Moja dan danas, reko daj ja ću napraviti ručak. Ne, ti to ne znaš. Jer sam prebrz u kuhinji, imam tehnika gdje skraćujem proces krčkanja, a moja žena kaže ako ne krčka tri sata, nema dušu", ispričao je Ante.

Ipak, djeca vole kad on kuha, a njemu je drago što su dovoljno velika da vole kušati nove stvari.

"Nema me po sedam mjeseci, žena o tome brine i to je kao i doma, imaš pet, šest jela kroz tjedan i to je to. Onda kad ja dođem doma, ja volim i potrošit, moja žena voli malo snimat cijene po dućanima. Ja kad se nešto vidi, to uzimam, ne pitam za cijenu, to je profi deformacija", smatra Ante.

To što ga mjesecima nema doma, obitelji se trudi nadoknaditi kad ga ima. Tako su nedavno bili sedam dana u New Yorku.

"Oduševio me njihov pogled, nisu nikad bili van Hrvatske i drito u najjači grad na svijetu. Svako jutro doručak obilan, metro i 30 km dnevno smo propješačili svaki dan. Svaku znamenitost, svaki kutak iz svih filmova što smo trebali vidjeti, smo vidjeli. I stvarno su bili zahvalni za to sve. To mi je jedan od najboljih izleta i putovanja gdje sam bio. A idem s dečkima na tekme i stvarno se zabavim. Imam ženu koja razumije sve i dozvoljava mi sve jer s druge strane imam povratnu sreću da joj dajem, koliko mogu", izjavio je.

A djeci daje priliku da nauče kako doći do sto eura u zivotu. Ljeti konobare, uče držati pladanj i prati čaše. Idu u gimnaziju pa je fakultet logičan nastavak, ali ako ih život odvede u kuhinju, Ante će im biti potpora.

"Gledam kako kuša hranu, sve miriši, htio sam da ide za enologa, ali kemija je bitan predmet koji on ne voli. Ali ništa od toga, a vidim da ima paletu okusa i u nosu i ustima", otkrio je Ante,

Njegova je takva da ga prijatelji na večerama često pitaju za mišljenje.

"Ja kažem ako hoćeš da ti samo jednu sitnicu kažem što će ti poboljšat, govorim za dobre stvari, nikako za loše. A kad je u restoranu, zahvalim i ne vratim se više. Sram me, ne mogu stati pred čovjeka i reći mu ovo ti ne valja", priznao je.

Od svojih jela koja sprema doma, najponosniji je na varivo od poriluka.

"Moja sreća je što se nisam rodio u 91., nego u 81., pa sam svoju karijeru naučio na bazi, gdje sam naučio od svih variva, sarmi, paprika, ragua, nekih naših jugoslavenskih jela sam naučio, pekao janjce, cijepao drva. Nisam preskočio ništa nego sam sve svojim tokom radio i došao do pjenica", otkrio je Ante.

No, kaže, nisu mu na tanjuru važne pjenice, već da je jelo aktualno na svjetskoj sceni, da su namirnice sezonske i kvalitetne te da usrećuje svoje goste.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.