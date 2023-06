Zanosna Anica Kovač i njezine lijepe kćeri osvanule u dosad neviđenim ulogama, evo kako su se snašle!

Popularni sastav Rišpet je ovih dana u prekrasnim dvorima u blizini Biograda na moru snimio videospot za svoju novu pjesmu ''Pitali me anđeli'' s kojom će se ove nedjelje predstaviti na Melodijama Jadrana. Glavna uloga u spotu za ovu ljubavnu baladu pripala je Anici Kovač i njezinim kćerima Leticiji i Viktoriji. Kako je došlo do suradnje Rišpeta i ženskog dijela obitelji Kovač te još poneku zanimljivost, otkriva Gordan Vasilj u prilogu IN magazina.

Ekskluzivno gledate kadrove novog Rišpetovog videospota ''Pitali me anđeli'' u kojem su zasjale zanosna Anica Kovač i njezine prekrasne kćeri Leticija i Viktorija.



''Mene je Pero nazvao i pitao Ane, bi li voljela da si s nama u spotu, onda sam ja rekla, pa znaš što, nisam ti ja baš za to. Onda sam poslušala pjesmu i noć prije sam baš imala neku emotivnu situaciju s Leticijom i samo sam je onako u krevetu zagrlila, ipak je ona najstarija pa onda je to još malo drugačije... Ja sam njemu rekla ako ćemo stvoriti priču, možemo napraviti da ja tu pjesmu pjevam njoj. Htjela sam da bude nešto autentično", otkrila je Anica.

Miss Hrvatske i prva pratilja Miss svijeta 1995. je doslovno izdominirala na setu.



''Ja sam control freak, trudim se biti control freak, ali ona je turbo. To je ona njemačka škola prava, to je sve po P.S.-u, kako treba biti. Mislim da je sjajna i da je vrlo, vrlo inteligentna, vrlo sposobna i da bi se u svakom poslu stvarno dobro snašla", zaključio je Pero Kozomara.



''Prvo što mi je rekla danas kad smo se trefili, govori Ivo, jel ti znaš kad si ti imao s Tutti fruttijem koncert '87.? Ja sam kao mala cura se došla slikat s tobom i kad sam to rekla mojim roditeljima, poludili su na mene. Što se ti imaš slikat s pjevačima, ovo-ono ha ha", ispričao je Ivo Amulić.

47-godišnja Anica posljednjih godinu dana živi na relaciji Zagreb - Wolfsburg gdje njezin suprug Robert radi kao pomoćni trener.

''Sad je Robert mjesec i pol dana slobodan pa smo svi zajedno. Ok je, Leticija studira i oko trenirkica je, Viktorija će sad u srednju školu, a Marko je oko košarke i oko škole. On igra u Cedeviti, sad je iz kadeta ušao u juniore, tako da smo jako zadovoljni, sretni. Visok je, dobar je. Bitno da su dobro, da su živi, da su zdravi pa ovo drugo kako bude", zaključila je.

A karijere svojih roditelja, 20-godišnja Leticija je uspjela spojiti kreiranjem trenirki s prepoznatljivim kockicama koje su postale pravi hit na tržištu pa sprema i kolekciju za djecu, ali i iznenađenje za vruće dane. Na pitanje koliko joj je poznato prezime pomoglo na njezinu putu, odgovara: ''A ljudi komentiraju. Nije mi teško ni lako, evo iskreno ha ha. Nije, dobro je, ja njih ni ne gledam tako. Ipak su mi mama i tata. Nisu oni mene tako ni odgojili, zapravo.''



''Znaš, nezgodno je, u nekoj si situaciji ni vamo ni tamo. Je, imaš to prezime, a što to prezime znači. Mi tako ne živimo i nas ljudi tako ne gledaju'', dodala je Anica.

U razgovor se na trenutak ubacila i najmlađa članica obitelji Kovač, koja je slika i preslika bivšeg Vatrenog.



''Neki puta nisu iskreni prijatelji zbog prezimena", priznala je.

I dok se Kovačevi spremaju za ljetni odmor u Dalmaciji i Hercegovini, Rišpet nakon rasprodanog koncerta na Križankama čeka velika turneja.

''Imamo već 25, 26 zakazanih koncerata u srpnju, kolovozu i rujnu, a onda nas čeka jedan veliki izazov, jedan veliki koncert u Zagrebu, u Ciboni 21.10.", najavio je Pero.

Dalmatinski slavuji jedni su od najproduktivnijih na našoj sceni pa tako svake godine izbace tri nova singla.



''Moraš jednostavno tako radit jer kad te nema ljudi te pitaju, šta je, di ste, jeste vi živi, kad ste izbacili novu pismu prije pet godina? Ljudi to ne kuže, stalno moraš bit frišak, moraš biti novi", izjavili su.

Iako je na estradi već 37 godina, prvi glas Rišpeta, Ivo Amulić nam je otkrio kako ne bi volio da trogodišnja kćerkica Dina krene njegovim stopama.



''Bojim se da ne bi ispalo ono da svaki Cigo hvali svoga konja ili moje dite je najbolje, ali ono što ona nama izvodi kući i koliko ta mala ima ritma, sluha, bojim se da će i ona krenuti ovim stopama, iako ću je ja pokušati odgovoriti od toga. Ali svejedno ću je dati na glazbeno obrazovanje, da ima bar ovu osnovnu glazbenu školu. Što će ona kasnije raditi, apsolutno leži na njoj", zaključio je Ivo.

A na Ivu i ekipu iz Rišpeta ćete ovo ljeto sigurno naletjeti na našoj obali. Prva stanica im je već ove nedjelje na Melodijama Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.