Omiljeni komičar i glumac o odrastanju sinčića: ''Jako me strah, vidite ovo u Zagrebu, prije toga u Beogradu...''

Njegovo tajno oružje je humor. Kamo god da dođe, tim univerzalnim jezikom vodi ljude na neko sretnije, bezbrižno mjesto. Tako je bilo i ovog vikenda, kada je glumac Andrija Milošević prepunu dvoranu kina Studentskog centra nasmijavao do suza predstavom ''Idem putem pa zagrlim drvo''. Talentirani komičar našoj Aleksandri Keresman otkrio je kako izgleda dan u domu dvoje glumaca s malim djetetom te kako se nosi sa strahom nad svojim mališanom.

Urnebesna priča o majci i sinu, koji zajedničkim snagama njemu traže onu savršenu družicu, već po deseti put, do posljednjeg mjesta, puni zagrebačke dvorane, jer kako kaže Andrija, ovo je tema koja pogađa u živac diljem regije.

''Vidi, prepoznaju gospođe pogotovo one koje su se mlade udale ona točno prepozna muža kako voli majku onda ja kad igram ovu predstavu one aplaudiraju to je ta tematika o tom maminom sinu kojem majka sve režira u životu je široko rasprostranjena. Ova predstava je narodna, ona je suštinski na neke trenutke banalna, izuzetno nekorektna ali baš me briga.''

Iako priznaje, previše zajedničkih crta s likom iz predstave nema, no baš poput svih sinova, i on se u mnogočemu oslanjao na majčin savjet, ali i ona na njega.

''Moja majka je bila nevjerojatno dobra osoba bila, dobra žena sa toliko razumijevanja za druge ljude da ja nju nekad nisam razumio koliko je ona imala razumijevanja za široki dijapazon rodbine, ljudi, prijatelja koji zovu, kojima treba nešto pa je moja majka mislila da ja sve mogu… Od bolnice, pa sine znaš ona je operirana, mora u bolnicu, pa majko znaš ja nisam vlasnik bolnice, ma ajde samo ti vidi. Bila je jako slatka kad me zvala za sve.''

On je od kuće otišao vrlo rano, već sa 16 i nimalo lakim putem počeo graditi svoj život i karijeru, zato, iako neće biti lako, zna da se od sinčića Relje kad-tad mora odvojiti.

''Mora se, nije to čak ni pitanje je li to ispravno nego čovjek se mora osamostaliti, mislim da je zato idealno da se ide negdje na fakultet da ideš u dom, da studiraš da živiš u ambijentu gdje si sam i donosiš neke odluke gdje ti nije sve na izvol'te.''

Maleni nasljednik, uz oba roditelja glumca, već je jednom nogom u tom pomalo kaotičnom svijetu.

''Ona je i direktor teatra na brdu, ona se bavi i repertoarom, mnogim stvarima u kazalištu, tako da je nama u kući veselo od jutra, to su telefoni, razgovori, predstave, gostovanja, glumci, porezi, karte, a Relja ide piči tamo vamo, onda moraš čekaj stani, dođi sine, to je luda kuća. Rekson moj je također talentiran stalno se diže di god vidi podijum eto njega tamo, pjeva, priča tako da pretpostavljam da će biti glumac vjerojatno mnogo bolji od mene. Kad mu kažem nešto ozbiljno treba mu vremena, onda me ovako gleda jesam li ozbiljan ili se zezam ali je i on zezator, navikao je to je tako, vidio je da je to dobra stvar za zdravlje.''

Baš kao i svi roditelji danas, i on se bori s nesigurnostima koje predstoje pred njegovim djetetom dok stupa u svijet odraslih.

''Mnogo sam uplašen, vidite ovo sad u Zagrebu, prije toga Beograd, pa u svim drugim zemljama, u Americi, tamo na dnevnom nivou, jednostavno moramo biti spremni na to i moramo kol'ko god možemo braniti našu djecu.

Nema skrupula, nema kodeksa nikakvih, ima dobrih ljudi ali su se povukli jer svi mi smo se povukli, ne znamo kako reagirati a trebali bi se udružiti, braniti pravo na dobrotu na ljudskost, porodicu.''

Andrija je danas uspješan glumac koji odrađuje između 150 i 200 predstava na godinu, a na svojim društvenim mrežama ne samo da nasmijava već i glasno progovara i bori se protiv toksičnog govora mržnje. No možda je manje poznato kako je kao klinca krasio i nogometni talent, iako odavno zaboravljen.

''U crnu zemlju je propao i više se nikad nije vratio, da sad potrčim za loptom dobio bih odmah upalu mišića, nema više tog nogometaša u meni on je riknuo, pa ga je preuzeo ovaj glumac.''

Koji danas ima veliku moć da na barem sat i pol svakog gledatelja odvede na neko sretnije i ljepše mjesto, koje nam je ovih dana toliko potrebno.

''Ja sam imao sreće da sve zemlje ovog govornog područja gdje se svi razumijemo da su me svi prihvatili kao svoga i to je najveći benefit ovog posla nije ni uspjeh na sceni, ni privatno, nego kad pričam za posao to je najveće blago koje sam uspio napraviti, kako ne znam.''

Nama je poprilično jasno jer Andrijina neposrednost i talent i kroz ekran i na pozornici jednako glasno dopiru do publike.

