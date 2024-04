Andrea Šušnjara sasvim iskreno progovorila o udaji, a emotivna Zorica Kondža se prisjetila prijatelja Ćubija!

U sklopu 4. Memorijala "Damir Mihanović Ćubi" sinoć je na kultnim Gripama održan veliki humanitarni koncert ''Dalmacija za svoju dicu''. Za pedijatriju KBC-a Split zapjevali su Doris Dragović, Zorica Kondža, Dalmatino, Magazin, Mate Bulić, Dražen Zečić, Jole i brojni drugi, a sve je zabilježio naš Gordan Vasilj za In magazin.

Više od 20 domaćih zvijezda je sinoć, po tko zna koji put, pokazalo veliko srce i na Gripama zapjevalo za najmlađe pacijente KBC-a Split. Cilj je bio prikupiti 150 tisuća eura za projekt opskrbe kisikom dječjih soba.



''Ma mislim dirljivo je to i dramatično kad djeci fali nešto takvo osnovno kao što su uređaji za disanje.'', govori Doris Dragović.



''Ako možemo pomoći sekundu jednom djetetu napravili smo veliku stvar.'', dodao je Dražen Zečić.



''Puno moje djece iz moje Hercegovine dolazi na liječenje i da nije toga mi se moramo odazvat.'', rekao je Mate Bulić.



''Ja sam otac četvero djece, tako da znam što to znači.'', kaže Jole.



''Kad su djeca u pitanju ne možeš tu biti nečovjek i reći ne.'', kaže Giuliano.



''Svi imamo djecu, evo ja imam i unuka, ako Bog da, a dat će i unuku, tu smo svi osjetljivi.'', kaže Hari Rončević.



''Kad glazbom možeš pomoć nekome, nema bolje stvari od toga.'', dodala je Lorena Bućan.

Koncert pod nazivom ''Dalmacija za svoju dicu'' održan je u sklopu Memorijala u spomen na legendarnog člana udruge Split stars team, Damira Mihanovića Ćubija.



''Ajme, ajme, još imam njegov broj u mobitelu. To su brojevi koje ne možeš izbrisati.'', kaže Zorica Kondža.



''On je uvijek bio dijete koje nikada nije dozvolilo sebi da odraste.'', kaže Doris Dragović.



''Joj, tako nam ga je žao. Taj nas je trebao uveseljavati bar još 30-ak godina.'', dodali su Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara.



''Postoje tako neki ljudi kao što je on, koje nikad neću prežaliti što ih više nema.'', složila se Andrea Šušnjara.



''Kad bih ga god sreo, na bilo kojem mjestu, on je jednostavno napravio taj dan boljim.'', dodao je Luka Nižetić.



''To je bio čovjek koji bi ti u jednoj večeri, onako u društvu znao produžiti život za dvije-tri godine.'', kaže Alen Nižetić.



A publiku će s novom pjesmom uskoro počastiti i grupa Dalmatino.



''Imamo novi singl izaći će za Svetog Antu i oni koji nas vole neće biti razočarani. Ako ne bude dobra, ako vas na ikakav način razočaramo, ovdje nas stavite pred zid i streljate nas odmah.'', kažu.



U studiju je trenutačno i Zorica Kondža koja svaki slobodan trenutak provodi s unučicom Natali, koja kao ni publika nije imuna na njezin moćan glas.



Sudeći po sinoćnjem nastupu, Mate Bulić se odlično oporavio nakon teške borbe s koronom.



''Bog me ostavio, radim svoje koncerte redovito, tako da nikakvih problema nemam. Odradim, dva, dva i pol sata u komadu.'', kaže.



Nakon 14 godina Andrea Šušnjara u rujnu ili najkasnije krajem prosinca odlazi iz grupe Magazin. Prvu solo pjesmu već joj piše Tonči Huljić, a sretno zaljubljena pjevačica koja je nedavno proslavila 37. rođendan, kaže, još ne razmišlja o udaji.



''Mene više nitko ne pita kad ću se udat zato što mislim da su svi odustali od tog pitanja. Mislim da sam se htjela udati, onda bih se udala, tako da to mi definitivno nikad nije bilo na vrhu liste prioriteta i želja, to je nekako na dnu. Ima puno važnijih stvari od toga.'', zaključila je.



Baterije za nadolazeće projekte, popularni Jole je s obitelji napunio u Dubaiju.



A Luka Nižetić je svoju publiku zarazio s novim autorskim singlom i spotom ''Manistra na pome''.



S baladom ''Onoj koja moja zauvik će bit'' Giuliano se sprema za nastup na predstojećem Zagrebačkom festivalu.



Goran Karan je prošli tjedan proslavio okrugli 60. rođendan.



A Neno Belan sljedeće godine na Dan žena slavi 40 godina karijere koncertom u Areni Zagreb.



''Obećavamo četiri sata svirke, 40 pjesama za 40 godina karijere.'', poručio je.



A u više od tri sata vrhunske svirke sinoć su uživali Splićani koji su kupnjom ulaznice pomogli pedijatriji KBC-a Split.

