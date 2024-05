Andrea Šušnjara pokazala novi imidž: ''Definitivno je 2024. za mene godina promjena!''

Dolaskom toplijih dana u gradu podno Marjana sve je više razloga za opuštena druženja naših poznatih. Pripreme i planovi za sve toplije dane samo su neke od tema o kojima je s Andreom Šušnjarom, Zoricom Kondžom i Antoniom Dorom Pleško razgovarao naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Splitska druženja glase kao ona najopuštenija, uz dobro društvo, pozitivnu energiju i mnoštvo smijeha zabava je zajamčena. Upravo su se poznate splitske dame okupile kako bi otkrile što će ovoga ljeta biti hit na plažama, kada su u pitanju kupaći kostimi. Stručnjaci kažu, važno je da se dama u njima osjeća opušteno.



Među brojnim damama pozornost su plijenile pjevačica Andrea Šušnjara, koja je nedavno s grupom Magazin u Rumunjskoj dobila priznanje za najpopularniju grupu ovih prostora, i Antonia Dora Pleško, koja je zablistala u finalu emisije Tvoje lice zvuči poznato, a na splitski event stigle su s novom frizurom. Izreka kaže - kada žena mijenja ljubav, promijeni i frizuru, pa nas je zanimalo je li tako i u njihovu slučaju.

''Nisam promijenila ljubav, ali promijenila sam frizuru. On je čovjek od malo riječi tako da kod njega nema puno hvalospjeva to ja radim sama haha ali bitno je da smo si međusobno lijepa podrška'', priča Antonia Dora Pleško.



''Definitivno je 2024. godina za mene godina promjena pa je frizura samo u skladu sa svim promjenama koje sam napravila i koje ću napraviti ove godine. Ljubav je ostala ista, sretno sam zaljubljena u sretnoj sam vezi tako da to je sve što ću vam otkriti'', govori Andrea Šušnjara.



Pjevačica Izabela Martinović, koja će se na ovogodišnjem Splitskom festivalu predstaviti s grupom Stijene, ne skriva sjaj u očima, no odmah nam je objasnila zašto.



''Sjaj u očima je isključivo zbog glazbe koja je moja jedina i prava ljubav. To će ti bit ekskluziva kad bude, za sad nije. Po pitanju udaje. Ma ništa'', zaključila je Izabela Martinović.

O ljubavi voli govoriti naša proslavljena sportašica Lucija Zaninović, i to o onoj majčinskoj, naime, na splitsko druženje je stigla u društvu kćerkice Marine.



A lijepo i nezaboravno će biti i ovo ljeto za Zoricu Kondžu, naime, unučica Natali će prvi put uživati u morskim radostima, a ponosna baka Zorica to s nestrpljenjem iščekuje.



''Jako je vesela, već je vidim kako se prska, štrapa, jer voli se inače kupat uvečer prije spavanja tako da vjerujem da će guštat u moru i jedva čekam'', otkrila je Zorica.



I mi jedva čekamo da se ovako lijepa i ugodna druženja nastave i cijelog ljeta jer uz čašicu razgovora i drage ljude dani su odmah ispunjeniji.

