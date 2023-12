Andrea Šušnjara o odlasku iz grupe Magazin: ''To mi je u planu, sad kad će se to izrealizirati, moramo vidjeti''

In Magazin: Andrea Šušnjara - 4 In Magazin

Splitska osmoljetka Ravne Njive-Neslanovac preksinoć se pretvorila u mjesto ''Dobrotvorne božićne čarolije za Anđele'', udrugu djece s najtežim oštećenjima. Ova humanitarna večer ujedinila je brojne poznate, među kojima i rukometnu legendu Ivana Balića, popularnog repera Gršu i pjevačicu Magazina Andreu Šušnjaru. Našem Gordanu Vasilju za In magazin je otkrila je li nakon 13 godina u kultnoj grupi došao trenutak za solo karijeru.

Uvijek se dobro iz dobroga rodi! Time se vode i u splitskoj Osnovnoj školi Ravne njive-Neslanovac. Naime, Udruzi djece s najtežim oštećenjima "Anđeli'' ove godine odlučili su pripremiti filmski Božić, a u realizaciji su im pomogli i naši poznati.



''Mislim da smo mi najmanje važni od svih, treba biti podrška toj djeci, bilo kojoj djeci, a pogotovo onima koji imaju posebne potrebe. Učinili smo što smo mogli.'', rekao je Ivano Balić, bivši rukometaš.



''Volio bih da se ovo blagdansko vrijeme protegne na cijelu godinu i da ovim roditeljima i djeci zbog kojih samo tu bude puno lakše kroz cijelu godinu.'', dodao je Nikša Kaleb.



''Zapravo sam danas trebala ležati u krevetu, u pidžami, raščupane kose i gledati televiziju, ali onda sebi ne bih mogla oprostiti što nisam na ovom mjestu.'', rekla je Andrea Šušnjara.



Neumorna Andrea Šušnjara trenutačno s grupom Magazin održava četiri koncerta na tjedan pa se nada da će joj glas izdržati do kraja godine.



''Ja nekako otkako sam dala naslutiti da postoji šansa da ću otići iz grupe Magazin, nastupa nikad više, ljudi nikad više i poziva nikad više, tako da ja ne znam što su ljudi odjednom otkrili Magazin u ovoj zadnjoj godini ajmo reći'', šali se Andrea,

Nakon što odradi dogovorene koncerte do kraja godine, ovu energičnu plavušu čeka zasluženi godišnji odmor u siječnju. Na pitanje kreće li nakon 13 godina u Magazinu u 2024. sa solo karijerom, odgovara.



''To mi je u planu, sad kad će se to izrealizirati, moramo vidjeti. Ja njih definitivno nikad neću ostaviti na cjedilu, tako da dok se ne nađe adekvatna zamjena, ja ću uvijek biti tu.'', kaže Andrea.

Zlatnu generaciju Kauboja Ivana Balića i Nikšu Kaleba smo pitali o izgledima naših rukometaša na Europskom prvenstvu, koje za mjesec dana počinje u Njemačkoj.



''Nadam se da će biti zdravi i dobro se spremiti. Neka daju sve od sebe pa što Bog da.'', kaže Ivano Balić.



''Mislim da nam ta Španjolska odgovara i da bi mogli preko te Španjolske prelomiti prvenstvo.'', dodao je Nikša Kaleb.



Totalni delirij u prepunoj školskoj dvorani nastao je kada je na pozornici Božićne anđeoske bajke zapjevao popularni reper Grše.



''Najljepše što ja mogu napraviti i dati je usrećiti ovu djecu, tako da bio sam s guštom tu i uživao sam u svakom momentu.'', rekao je Grše.

Omiljeni Triljanin se više od sat vremena fotografirao sa svojim mladim obožavateljima, za koje ima sljedeću poruku.



''Da budu dobri u školi i slušaju mamu i tatu.'', poručio je.

Uz Gršine hitove, svakodnevno trenira i naš proslavljeni kick-boksač Antonio Plazibat.



''Tko će koga, ako neće svoj svoga. Tu sam sa njim i j... ga, od svih drugih on je tu broj 1 za mene kako bilo da bilo.'', rekao je Plazibat.

Humanitarnim akcijama redovito se odaziva i Alen Nižetić, za kojeg brojni kolege i publika, komentiraju da je zaslužio mnogo veću

''U cijelom ovom poslu, ja nemam ono što mi najviše treba, a to je ambicioznost, nemam laktarenje, ali jednostavno idem tim nekim svojim putem. Da sam 100 % zadovoljan i nisam, ali eto, mislim, da je sad malo kasno za laktarenje, ali probat ću preko dobrih pjesama.'', izjavio je.

A dobre pjesme za predstojeće blagdane neće nedostajati u domovima naših slavnih.



''Napokon nakon 11 godina Njemačke gdje smo bili gdje se većinom igraju utakmice između Božića i Nove godine pa bi bili samo ja, žena i djeca, a sad napokon s obitelji s bakama i djedovima i to je to, tako da lipo je.'', rekao je Drago Vuković.

Izabeli Martinović na Božić stiže sestra Danijela s dečkom Josipom, a Ivi Amuliću 6-godišnja unučica iz Berlina.



''Uvijek veselo, raspjevano, svi smo skupa, na okupu i top.'', zaključila je Izabela.



''Lipo ćemo kod punca na Badnjak skuhati malo bakalara, najesti se, popit i to je to. Hvala ti dragi Bože svi ćemo biti na okupu i to mi je od svega najdraže.'', rekao je Ivo Amulić.

Čarobni događaj splitske osmoljetke Ravne Njive - Neslanovac sigurno će postati tradicija, a nadamo se kako će i druge škole potaknuti na slične akcije.

