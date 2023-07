Ana Rucner odgovorila na komentare o izgledu i mršavosti: ''Nevjerojatno mi je kad stavim nekakav post na svom Facebooku...''

Umjesto u ranu zoru, Ana Rucner ovo je ljeto dočekala koncertom uz zalazak sunca. Na bubnjevima ju je pratio dečko Marko Duvnjak, s kojim se najesen sprema u Kinu. Što zna o ovoj dalekoj zemlji, kako je dočekala 40-te te što novo još priprema, otkrila je našoj Dijani Kardum za In magazin.

12 godina Ana Rucner pjesmom je dočekivala ljeto i izlazak sunca u Dubrovniku na Srđu. No ove godine točno u vrijeme kada je sunce zalazilo zasvirala je Istri.



''Priroda i glazba kad se spoje rade čuda. Nekako sam htjela malo otići do Istre koju jako volim i stvarno se nekako pokazalo dobrim. A zašto zalazak? Nekako nismo uhvatili poziciju nekako gdje bi taj izlazak najljepši'', objasnila je.

Slikovit ambijent arheološkog parka Vižula bio je savršena kulisa za romantiku i glazbene note.



''Srce Medulina, jedan arheološki park, tamo je jedan od ljepših zalazaka. Ispratit prvi dan ljeta, jesmo malo imali problema sa suncem, skrivalo se cijelo vrijeme, ipak je efekt bio dobar'', rekla je.

S Anom su zasvirali i Bruno Krajcar te njezin dečko bubnjar Marko Duvnjak.

''S Markom obožavam svirati. Mi smo se povezali glazbeno u Kini prije par godina, sad zajedno idemo u Kinu. Taj spoj bubnjeva, njegove energije, violončela, moje energije je jedna ogromna dobra energija i to publika voli pogotovo u Kini. Dvoje smo a zapravo smo sound orkestar. Dobar je spoj i lijepo je bit s nekim s kim ti je lijepo i radit s nekim. Ima tu puno izazova ali uglavnom su samo lijepi'',kaže.

U Kinu će se oboje zaputiti nakon ljeta. Ondje će provesti 45 dana, a očekuju ih nastupi u Šangaju i okolici. Ovu daleku zemlju Ana je već dobro upoznala.



''Tako se jede kod njih, nije da se vidi zato što ta hrana je jako lagana, ali stalno se jede. Što sam naučila, jesti, masirati se i ono što je meni super kod Kineza imaju takvo poštovanje jedni prema drugima, imaju i prema strancima da je to nevjerojatno. Ti koncerti, nastupi to je wow.

Ja volim te dumplinge Dim sum i onda oni to znaju pa svaki dan mi donose tone toga, ne možeš to ni pojesti i kad kažem ja bih htjela kavu. Uvijek je ta kava tu, na svaka tri metra me čeka kava, mislim to su moji uvjeti'', kaže.

U Kini, ali i u Hrvatskoj mnogi za Anu imaju samo riječi hvale, ipak nađe se tu i pokoja kritika pogotovo na račun Anina izgleda.



''Jednostavno sam mršava i jednostavno jedem kad sam gladna, kad nisam ne jedem, neke stvari za mene ne postoje. Tipa sad neki čipi čips, prežderavanje, ta fast food varijanta, to mi uopće nikad nije bilo napeto, a od toga se zapravo čovjek deblja. Sirova hrana, zdrava hrana, ja volim meso. Volim puno povrća, voća. Ali mi je nevjerojatno ako stavim nekakav post na svom Facebooku s koncerta i dobijem komentar daj dobi 10 kila, meni je to smiješno. Zapravo 10 kg da dobijem sad na ovo pa kako bih izgledala'', komentirala je.

A mnogi će se složiti da ova glazbenica koja je ove godine proslavila 40-ti rođendan izgleda bolje no ikad.



''To mi je malo bilo šokantno jer zapravo godine su broj i to svi znamo, ali 40 znaš ono wow. Dobro, što se promijenilo još ništa fizički toliko, mijenja se, ali jednostavno da, dobre su to godine već'', rekla je.

Uz uspješnu glazbenu karijeru najponosnija je na sina Darijana koji ima već 17 godina.



Baš sam ponosna na njega jer stvarno je izrastao u prekrasnog mladića, samostalnog. 17 godina sad će napunit. Nekad onako kad s njim prošećem čudno mi je ko dva frenda smo, ali opet postoji mama autoritet. Nije to da se možeš zezat ali baš mi je.. rodila sam ga tako mlada s 22-23 godine, što je danas mlado, nekada nije bilo i jednostavno smo odrasli zajedno na neki način. Baš sam sretna da ga imam.

Pred Anom je radno ljeto, uskoro će objaviti i album, a priprema i još iznenađenja.



''Planovi su tu, puno toga radim, još pripremam, ono stvarno, čak je u pripremi jedna predobra kozmetička linija koju spremam, jedno sad već četvrtu godinu zaredom'', otkrila je.

I baš kao u glazbi sigurni smo da će i tome dodati malo čarolije i mnogo strasti.

