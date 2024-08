Amir Kazić Leo 35 godina u braku je sa samozatajnom Bibom, o njoj i dalje priča kao prvog dana: ''Nama je svaki dan godišnjica''

Amir Kazić Leo slovi kao jedan od najljepših vokala na regionalnoj glazbenoj sceni, a brojne nagrade i priznanja to i potvrđuju. Ovaj poznati hitmejker predstavio je novi singl ''Raširena kapija''. Tim je povodom našoj ekipi otkrio kako izgleda njegov život u malom istarskom selu, koja je tajna uspješna braka te je li mu draže biti autor ili izvođač.

Ovo je ljeto Amir Kazić Leo obilježio sentimentalnom baladom Otvorena kapija, kojoj je prethodilo čak 30 godina prijateljstva provedenog u iščekivanju da mu Mario Mihaljević napiše pjesmu. Jer on je navikao uglavnom pisati za druge.



''Ja se nadam da ćemo to do kraja godine završit jedan prekrasan album za jednu moju kolegicu to me baš veseli i po nekoj procjeni mislim da ću biti jedini autor na tom albumu. Nešto drugačije, bit će iznenađenje. A sebi ću valjda nešto napravit jer imam neke pjesme, uvijek nešto stavim sa strane, nešto što mi je drago, i sad razmišljam o jednoj pjesmi koju ću najvjerojatnije u rujnu, listopadu.''



Na popisu glazbenika koji su dobili priliku njegovim pjesama pridružiti svoj glas su, među ostalima, Zlatko Pejaković, Neda Ukraden i Maja Šuput. A ni nakon više od 30 godina stvaralaštva, Amirov izvor ne presušuje.



''Kad stavim taj tekst pred sebe i uzmem gitaru jednostavno ta neka energije prođe kroz mene i pretvori se u melodiju to je nešto neobjašnjivo.''



A kad se susretnu njegov talent i genijalnost Alke Vuice…



''To su uvijek uglavnom kasnonoćne priče ali Alka je stvarno genijalac, toliko brzo neke stvari ako treba mijenja, kad nešto zašteka, ima jako brzo rješenje i s njom je baš ugodno raditi, osim u te noćne sate kad se čujemo ode priča do nekog doba. No meni je čast surađivati s takvom osobom, takvim tekstopiscem.''



Kročio je pozornicama diljem Amerike i Australije, pa čak i Skandinavije, da bi danas najviše uživao biti iza njih i skladati u svojoj pitoresknoj Brtonigli.



''Zadnjih godina mi je draže bit autor nego izvođač jer jednostavno jer sam 15 godina radio non-stop, nisam imao slobodnog vikenda, non-stop bio u autu, avionu, obišao svijet uzduž i po preko i došlo je do zasićenja i zamora materijala. Prevagnulo je ovo da hoću biti svoj, da sam svoj gazda da radim što hoću, koliko hoću, da ustajem kad ja hoću da gasim telefon kad idem spavati da ne moram nikome biti na raspolaganju.''

I da svoje vrijeme i pozornost može u zasluženoj mjeri pokloniti supruzi Bibi, s kojom je obilježio sretnih 35 godina braka.



''Pozvali smo našu ekipu, bliske ljude oko sebe i jeli, pili, družili se ništa spektakularno jer svaki dan kad smo skupa je nama godišnjica. Čak i onda kad sam putovao svaki trenutak kad sam imao slobodno sam htio provesti sa suprugom da šutimo skupa u krajnjoj liniji.''



Ili da se natječu u kuhinji.



''Ona je bolji kuhar ali ja sam bolji roštiljđija.''



A svojeg života u istarskoj idili ne odriče se ni za što jer ne zovu je bez razloga Terra Magica.''



''Dole se puno sporije živi i ranije smo bili pola godine Zagreb, pola Istra, dolje dan puno duže traje, prvi sam u dućanu, prvi sam na pošti, prvi u banci, nema frke strke, i to mi jako godi. Ove godine sam čak dobio općinsko priznanje za moj dugogodišnji rad, za promoviranje Brtonigle za postignuća u umjetnosti, kulturi, tako da prepoznali su to i stvarno su me ugodno iznenadili.''



Ne sumnjamo da će iz nadahnutog pera nastaviti izlaziti najljepše pjesme.

