Amir Kazić Leo zbog nastupa na Zagrebačkom festivalu angažirao je čak dva odvjetnika, a snage je udružio i s Bebom Balašević!

Kako bi nastupio na Zagrebačkom festivalu, Amir Kazić Leo angažirao je čak dvojicu odvjetnika. Ipak, ni s kim se ne namjerava tužiti na sudu. In Magazin ekskluzivno doznaje i kako je snage udružio s kćeri Panonskog mornara Bebom Balašević. O čemu je riječ, otkriva Anja Beneta za In magazin.

"Rijeka života", koju ekskluzivno slušate, Amira Kazića Lea odvela je u dosad neistražene glazbene vode. Poznati glazbenik snage je udružio s čak dvojicom odvjetnika. I to ne kako bi se obranio na sudu, već predstavio na Zagrebačkom festivalu.

"Mogu samo reći u ovom trenutku da je trenutno najzaštićenija pravno pjesma na ovim prostorima. Autor glazbe, moj dragi prijatelj Emir Kulenović, čovjek koji je odvjetnik i autor teksta je Anton Zanetti, također odvjetnik", pojasnio je Leo.

U privatnom životu Leo je ipak mišljenja da se za pravu ljubav treba boriti.

"U ljubavi ima oscilacija, pa nekad dođe do nečeg, je li do zamora materijala, je li do zasićenja ili možda prevelike ljubavi, pa čovjeku treba da se malo odmakne od toga. Međutim ne treba se odmicati jer kad jednom nađemo pravu ljubav, zgrabiti je i ne puštati nikako", smatra Leo.

Ako je prava ljubav u pitanju, bio bi spreman i zažmiriti na prevaru.

"Mislim da bi. Ako je to samo neki izlet, ako je to neki flertić, neka strast u određeno vrijeme, pa Bože moj, mi smo samo ljudi. Jer opet govorim, naći osobu koja tvoja druga polovina, s kojom dijeliš nešto, tu pravu ljubav i kad dođe do krizice, treba to sačuvati", smatra Leo.

Leo svoj brak sa suprugom brižno čuva već više od tri desetljeća. Biba nikad nije bila ljubomorna, pa čak ni onda kad je u videospotu snimao intimne scene.

Dva odvjetnika napisala su mu "Rijeku života", a pjesmu koja se još kuha u studiju, jedna susjeda. I to ne bilo koja, već kći Đorđa Balaševića.

"Susjeda se zove Beba Balašević, non stop se nešto viđamo, rapravljamo o svemu i svačemu. Ona je rekla da bi voljela da otpjevam jednu njenu pjesmu. Meni se svidjela, pjesma se zove Cabaret i jako je zanimljiva, drugačija je, čak je i pjevački dosta zahtjevna. Ja se nadam da će ovih dana to biti gotovo pa ćemo vidjeti što s tom pjesmom dalje", najavio je.

Iako se s Bebom često viđa, Leo, nažalost, nije imao priliku upoznati Panonskog mornara.

"Žao mi je da nisam upoznao pokojnog Balaševića, nekako svih ovih godina nisu nam se putevi ukrštali jer kako sam se ja družio s Bebom, ona je njemu prepričavala. Taman je trebao biti dogovor da on dođe i proba taj moj famozni roštilj, međutim nažalost nije došlo do toga", izjavio je.

Uz to što se nadaleko priča da radi najbolji roštilj na estradi, Leo slovi i kao jedan od najboljih nogometaša. S Humanim zvijezdama Hrvatske slavi 20 godina njihova postojanja. Tim povodom 29. kolovoza u Županji najavljuju pravi glazbeno - sportski spektakl.

"Dvadeset godina nije malo i u tih 20 godina smo odigrali jako puno utakmica, donirali jako puno novaca i mogu reći da sam prije svega ponosan na tu ekipu i da smo u tih 20 godina stvarno puno toga lijepog napravili", zaključio je Leo.

Jednom od najljepših vokala na estradi pod grudima kuca i veliko srce.

