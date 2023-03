Ostvario se američki san Mije Dimšić: ''Činilo mi se da se ne može tako lako doći do njih, a kad vidiš da su to najnormalniji ljudi...''

Mia Dimšić nedavno se vratila iz Amerike, gdje je provela gotovo mjesec dana, kako bi radila na svojem prvom albumu na engleskom jeziku. Obilazila je glazbene studije te upoznala neka velika imena iz svijeta glazbe. Uskoro će se onamo vratiti kako bi radila s producentom koji je surađivao s Aliciom Keys i Edom Sheeranom. Dojmove s putovanja u Ameriku te koja je njezina pjesma hit u Aziji, otkrila je Juliji Bačić Barać za In magazin.

New York, Los Angeles, Las Vegas, Philadephia - samo su neki od gradova koje je u 25 dana boravka u Americi obišla pjevačica Mia Dimšić.

''Boravak u Americi bio je avanturističko putovanje s istoka na zapad, sa zapada na istok, vožnje avionom, zanimljiviih ljudi i baš jedna pustolovina. Izađeš iz brzog vlaka na Manahttanu i jednostavno te ponese rijeka najrazličitijih ljudi, sviđa mi se što nitko nikog ne gleda, možeš prošetati gol po ulici i nitko se neće okrenuti za tobom'', prepričava Mia Dimšić.

Bila je i u Hollywoodu, a LA ju je najviše oduševio.

''Dosta je LA širok, jako puno prostora, nigdje ne možeš bez auta, puno gužve na koju se moraš naviknuti, preidvna klima, lijepo vrijeme što odmah znači i dobro raspoloženi ljudi, uvijek neka kreativa tamo plovi, tamo je toliko puno glumaca, pjevača, redatelja, scenarista i svi su tamo došli s jednim ciljem da nešto postignu'',priča Mia.

I plaže su je ostavile bez teksta.

''Plaže su onako dugačke, prostrane, totalno drugačije ljudi se druže na plažama, sviraju glazbu, igraju razne sportove cijeli dan je uz tu obalu oceana jako živo'', kaže Mia.

Toliko je živo da je i ona zasvirala.

''Jedno popodne sam se zaputila na promenadu i malo sam nešto i zaradila, nekih par sto kuna, dosta dobra dnevnica, ljudi su stajali, bilo je jako fora, mogla bi to i češće da tamo živim'', primijetila je Mia.

Nastupila je i u New Yorku, kao posebna gošća na eurovizijskom Halloween partyju.

''Nastupili smo na Manhattanu u klubu koji se zove Hells Kitchen i bilo je baš ono na moje veliko iznenađenje puno ljudi super zabavno, svi su pjevali, svi su se zabavili, to se potrefilo s mojim 30. rođendanom koji je bio taj dan u ponoć'', ispričala je.

S navršenih 30 godina ova Osječanka ne osjeća teret da nešto u tridesetima "mora".

''Ne volim kad se nameće ta neka struktura u životu da s određenim brojem godinama nešto moraš, mislim da ne moraš apsolutno ništa ako ne želiš'', smatra.

Nije Mia u Ameriku išla turistički, već kako bi radila na novom albumu na engleskom jeziku.

''Upoznala sam stvarno neke ljude za koje mi se činilo da se ne može tako lako doći do njih, upoznala sam producenta koji je 10 godina bio u bendu Alicie Keys, koji je sad bio s Ed Sheeranom na turneji, to mi je bila velika stvar'', otkrila je.

Bila je u glazbenim studijima u kojima snimaju svjetske zvijezde, a uskoro će i ona.

''Dogovorili smo neko snimanje pa ću se tamo i vratiti. Kad vidiš da su to najnormalniji ljudi onda te to motivira da vjeruješ da je sve moguće'', kaže.

Da je sve moguće, uvjerila se kad je shvatila da je njezina pjesma ''Up and down" odjednom postala pravi hit u Aziji.

''Netko je našao, napravio koreografiju i samo odjednom se pojavilo na YouTubeu gomila videa gdje ljudi čak iz raznih država Azije iz Kine, Koreje, Indonezije, Tajvan države gdje mi uopće ne bi palo na pamet da bi netko čuo moje pjesme plešu tu koreografiju'', ispričala je Mia.

I nastup na Eurosongu donio joj je mnogo obožavatelja iz inozemstva, a isto čeka i LET3, u čiji uspjeh vjeruje.

''Zabavan nastup, odličan statement, puno se priča o tome i nadam se da će ići u finale i vjerujem da hoće'', sigurna je Mia.

Mia će uskoro ponovno u Ameriku, a kad objavi album na engleskom jeziku, možda će se i na svjetskim top ljestvicama naći njezina glazba.

