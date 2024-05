Alen Vitasović o najgoroj godini u životu: ''Gledao sam smrt u oči, toliko je bilo dramatično. I onda sam rekao...''

U sklopu programa za ovogodišnju proslavu blagdana svetog Dujma i Dana grada Splita, Alen Vitasović održao je koncert na Rivi. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, popularni Istrijan, koji slavi 30 godina karijere, otkrio je kako je nakon dvije teške operacije prošle godine gledao smrti u oči. Osvrnuo se i na probleme s porocima, koji su sad već godinama iza njega.

Čast da među ostalima uveliča ovogodišnju, sedmodnevnu feštu svetog Dujma i Dana grada Splita, pripala je velikom prijatelju grada podno Marjana i Hajduka, Alenu Vitasoviću.

''Moj otac je bio u Splitu u vojsci, na brodu 'Galeb' u Lori, dvije i pol godine i došao je doma, mlad dečko kao Hajdukovac i u cijelom mom selu, u mom mjestu sve je naučeno da se mora navijati za Hajduk. I to je meni ušlo u krv, i moj sin navija za Hajduk i moja kćerka koja ne zna ni što je korner, a što ofsajd, ali Hajduk je Hajduk.'', prisjetio se Alen.

Uz Split ga veže i jedan od najvećih uspjeha u njegovoj karijeri, kada je 1995. s pjesmom 'Bura', koja je prvo bila napisana za Olivera, pobijedio na Melodijama hrvatskog Jadrana, ostavivši iza sebe najjača imena domaće glazbene scene.

''Nisam baš imao novaca, s autobusom sam došao i rezervirao sam si hotel samo za jednu noć i tako sutra idem doma. Prvu polufinalnu večer sam dobio, prošao u finale i u finalu opet pobijedio. To je nešto strašno bilo. Bacili su me u bazen. Iza leđa mi je došla ekipa iz Torcide, od sreće su me bacili, ali nisu znali da sam jako loš plivač. I još su me tamo topili. Ljudi su mislili su da je to iscenirano. Nije, ja sam jedva ostao živ. To mi je najdraža pobjeda u životu.'', priča.

A popularnom Istrijanu je prošla godina bila najgora u životu. Jedva je, priznaje, preživio dvije teške operacije.

''Bio sam pred rubom ruba. Gledao sam smrt u oči, toliko je bilo dramatično. I onda sam rekao 'ajde, digni se sad i više nikad nećeš pasti i digao sam se'', kaže.

I za 180 stupnjeva promijenio životne navike. Odrekao se poroka, okrenuo zdravoj prehrani i svakodnevnom vježbanju, a sam je sebi i menadžer i PR.

''Ja sam u biti PTSP-ovac u penziji koji još nije u penziji, ali trebao sam dobiti beneficirani radni staž nakon svega što sam prošao u životu. Upravo to je dobro pitanje. Posvetio sam se više sebi, pritom ne mislim da sam sebičan nego prvo mislim na sebe.''

Ovaj miljenik publike, na čijim su hitovima odrasle generacije, već godinama javno progovara o svojoj uspješnoj borbi s alkoholom.

''Problem s alkoholom kod mene i dalje postoji u smislu da je to velika opasnost, ali imam određenu zaštitu, određene svoje neke rituale na koje moram jako paziti. Kad si ti ovisnik ili kad imaš kroničnu bolest kao što imam ja, ili npr. šećernu bolest ako imaš, moraš paziti što ćeš jesti, ja moram paziti što ću piti.''

A nakon bolesti, Alen ponovno slavi život u punom smislu riječi.

''Sa prvom suprugom je bio problem dok su bila mala djeca, nismo bili spremni ni ja ni ona se suočavat s ovim stvarima jer ovaj posao nije normalan. Sad imam suprugu koja razumije moj posao, koja mi ne smeta. Ja ne smetam u njenom poslu, ona ima svoj biznis. Ja imam svoju umjetnost, ona poštuje mene, ja poštujem nju.''

Njegovo najveće bogatstvo su 28-godišnji sin Ivan i 21-godišnja kći Mia, koje ima iz prvog braka, a na pitanje bi li i sa 25 godina mlađom suprugom Eleonorom želio dobiti dijete, odgovara.

''Ja bih, ali mislim da bi bilo degutantno da sad ja u 56. godini da ja imam malu djecu i kad budu u pubertetu da ja imam 70 godina, ne znam hoću li biti živ ili neću, vjerojatno neću. Ima tih faca koji glume je..če i promijene 500 žena i imaju 500 djece, ne znaju ni gdje su im. To mene ne zanima.'', zaključio je.

Vitasović se ovih dana javio i pružio potporu svojem Istrijanu Baby Lasagni, u čiju pobjedu na Eurosongu, čvrsto vjeruje.

''Jako podsjeća na mene. Rođen je 05.07., ja sam rođen 05.07. Čekam subotu da pobijedi na Euroviziji jer obožavam takve tipove koje nitko nije gurao i tu opet podsjeća na mene. Nikog iza leđa nije imao, nikakav menadžment, novac ni nekakve lobije, ništa.'', rekao je.

Pred legendarnim pjevačem je gust koncertni raspored do kraja ljeta, a potom i završetak jubilarnog desetog albuma kojim slavi 30 godina karijere.

