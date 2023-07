Alen Nižetić našalio se na račun sinova: ''Zadnji put su me optužili da ih prozivam preko kamere!''

Dalmacija sestro – pjesma je u kojoj su ujedinili snage Alen Nižetić, Branimir Bubica i Klapa Sebenico. Lijepa ljetna balada, posvećena Dalmaciji, sudeći prema komentarima slušatelja, suradnja je koja se dugo čekala. Vidi li se Alen u klapskom pjevanju, kako je došlo do suradnje te što su mu sinovi ZAmjerili, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Kada ljudi s mora ujedine glasove, onda je rezultat pjesma koja je u potpunosti posvećena Dalmaciji. Branimir Bubica i Klapa Sebenico pozvali su Alena Nižetića da im gostuje na pjesmi koja je dugo čekala svoju priliku.



''Do suradnje je došlo kad sam dobio stihove i kad sam radio glazbu, odnijelo me u drugačiji đir nego šta mi trenutno radimo, više mi lagane balade snimamo. Odmah mi je nekako dok se radila pjesma pao napamet Alen. Kako je pjesma duže stala u škafetinu nisam ga kontaktirao ali sam ga imao u primisli. On je pristao i imamo jednu lijepu pjesmu'', objasnio je Branimir Bubica.



"O čemu ćemo pjevati osim o ljubavi i Dalmaciji. Dalmacija je barem nama ovde najljepša na svijetu i normalno da ćemo pjevati o svojoj Dalmaciji i ljubavi, a to su teme koje su najviše zastupljene'', zaključio je Alen Nižetić.



Sudeći prema reakcijama publike na pjesmu, ova se suradnja jednostavno trebala dogoditi. Sada se postavlja pitanje - bi li se Alen mogao vidjeti u klapskom pjevanju na duže staze.



''Dobio sam jednom ponudu prije par godina neki su isto pjevači krenuli tim stopama da budu glavni vokali u klapama. Ali ja se tu nisam vidio, nekako mi je ovako bolje i draže kad sam sam. Nekako sam taj kombi i te puteve prošao s Tutti Fruttijem davno i znam da je to i krvav posao. Ali uvijek sam za suradnje i ovakve stvari'', objasnio je Alen.



''Ovim putem ga pozivam da ako želi da nam se pridruži, posla imamo. Družimo se pjevamo i putujemo, neće mu ništa faliti'', dodao je Branimir.



Daleka putovanja za Klapu Sebenico su sastavni dio nastupa, tako su se nedavno vratili s Korzike, gdje su održali nekoliko koncerata. U današnjem vremenu, kada ima mnoštvo klapa, Branimir ističe kako se treba istaknuti kvalitetom, ali posla ima za sve.



''Puno ljudi zna kod nas pjevat i iznad prosjeka. To je u biti jedan način života koji prezentiramo. Oni koji vole iskonske klape njih nervira što su se klape modernizirale, ovi šta su se modernizirali ne žele nove klape jer im otimaju posao. Ja mislim da je to sve jedan normalan ciklus, šta više klapa to bolje, više druženja'',smatra Branimir.



A druženja voli i Alen, koji se u posljednje vrijeme više posvetio autorskom dijelu glazbe, pjesme koje je napisao za Petra Dragojevića ne silaze s top ljestvica.



''Vatra i voda – prva pjesma koja je stvarno po radijima se odlično zavrtila, pa i ''Ljubav'' koja ima i više vrčenja. Sad smo na putu da radimo Petra pa će u deveti mjesecu Izaći jedna moja, ali i Petrova i to su neki planovi jer to me opušta'', priča Alen.



A kad se opušta, priznaje Alen, tada je inspiracija na vrhuncu. Uz svoje najbliže, najviše voli provoditi slobodno vrijeme, i kaže kako bi volio da sinovi u skorašnje vrijeme zasnuju i svoju obitelj.



''Nažalost nisu još, ja još uvik čekam haha Zadnji put su me optužili da ih prozivam preko kamere. Ostajem suzdržan ali svaka vijest je dobrodošla'', našalio se Alen.



