Počela je šivati sa samo 15 godina, a haljine naše dizajnerice danas obožavaju i holivudske zvijezde: "Uvijek treba napredovati"

Šivati je naučila s 15 godina, više od 20 godina bavi se dizajniranjem i zasigurno je među najuspješnijim poduzetnicama u hrvatskoj modi. Aleksandra Dojčinović svoje je poslovno carstvo proširila za još jednu oazu, onu namjenjenu mladenkama. Kakvi trendovi vladaju, vraća li se raskoš te zamišlja li svoju idealnu vjenčanicu Aleksandra je podijelila s Dijanom Kardum za IN magazin.

Nije tajna da Aleksandra Dojčinović voli kreirati vjenčanice i to još otkako se počela baviti dizajnom. Upravo je svoj posljednji korak posvetila njima. Još je jedan to dijamant u kruni njezina poslovanja.



"Uvijek treba napredovati i tražiti neke nove izazove, ovo je bila nadogradnja na neke možda i prijašnje ideje, pa su se rodile neke nove mogućnosti i tako kockice se uvijek u svakom poslu slažu, samo ih treba dobro promatrati, otvoriti oči i tražiti nove šanse", zaključila je Aleksandra.

Uz njezine, ovdje se može naći i najveća kolekcija vjenčanih haljina čuvene modne dizajnerice koju obožavaju i holivudske zvijezde.

"Neobično je, što se možda mijenja, što više nisu toliko moderne skroz jednostavne haljine, ajmo to nazvati spavaćice haljine koje dugi niz godina su se nosile, nego se ponovno vraća raskoš ali zaista na velika vrata. Jako, jako raskošne haljine, neke imaju šlep po par metara, a razlog zašto je tome tako je da sam zaželjela tu raznolikost. Dakle želim da svaka mladenka nađe ponešto za sebe. Da, imamo veliku kolkciju jednostavnih haljina, ali isto tako imamo pozamašnu kolekciju raskošnih haljina", pojasnila je.

Upečatljivi komadi koji slave žensku ljepotu zadovoljit će i najzahtjevnije mladenke.

"Ne bih rekla da su mladenke kod nas zahtjevne, mislim da postoji jedna čitava generacija mladih ambicioznih, samosvjesnih žena koje točno znaju što žele i to je meni jako cool. Uvijek je draže kad s druge strane imaš osobu koja točno zna što želi i kako želi izgledati i na kraju krajeva to je jedan lijepi dan za njih i trebaju biti zahtjevne", smatra ona.

Aleksandra, koja je dosad za vjenčanje odjenula mnoge djevojke iz svih krajeva svijeta, o svojoj vjenčanici kaže nikad nije maštala.

"Ne razmišljam u tom smjeru, upravo iz razloga što smatram da je moj posao da sam posvećena drugim i da mogu uvijek bih bila s druge strane kamere. Moj život je jednostavno okrenut u tom smjeru i moja glava je okrenuta u tom smjeru, što mogu učiniti za druge", kaže Aleksandra.

Njezina je modna priča počela kad je imala 15 godina. Tada je, naime, naučila šivati.

"Tada sam shvatila da imam taj možda poduzetnički duh i pokušala sam taj duh razviti. U to vrijeme kada sam ja imala 15 godina, naime sada imam 42, nije bilo kao danas, vrijeme društvenih mreža, YouTubea i svih tih mogućnosti, pa sam odlazila u knjižnicu i puno sam čitala knjige i pokušavala sam shvatiti uistinu koja je bit poduzetništva", prisjetila se.

I u tome je uspjela. Danas je jedna od najuspješnijih domaćih dizajnerica s jasnom poduzetničkom vizijom - da svojim vjernim pratiteljicama vrati povjerenje.

"Iza mene je preko 20 godina rada i poduzetništva ajmo to tako reći, jesam li zamišljala da će to izgledati točno ovako ili nekako drugačije, pa iskreno nisam to uopće zamišljala. Ja smatram da trebaš imati neke velike ciljeve i raditi na nečemu do beskraja, dok to ne ispeglaš do savršenstva. Ali isto tako nisam sklona nekakvom maštanju i zamišljanju nekakvih nemogućih situacija, više volim onako realna sam i konkretna", otkrila je Aleksandra.



I nastavlja raditi i dalje a njezini će ciljevi zasigurno biti još inovativniji.

