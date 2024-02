Ana i Stjepan Valentinovo ne slave, ali su proslavili krunski pir: ''Bilo je lijepih i loših vremena, ali mi smo se dogovorili, riješili''

Dočekati slavlje krunskog pira, odnosno 75 godina braka, vrijedno je divljenja. Par iz naše sljedeće priče voli se već desetljećima. Za Valentinovo ne znaju jer u ljubavi i poštovanju žive svaki dan, a dočekali su i svojeg prvog šukununuka. Njihovu ljubavnu priču ispričat će vam Lana Samaržija, a možete ju pogledati u prilogu In magazina.

Bila je to ljubav na prvi pogled. U nju su utkani životni usponi i padovi, ali i sreća i poštovanje. 95-godišnji Stjepan i godinu dana mlađa Ana Pavlinić, dosad su proslavili brojne godišnjice. Ove godine stigli su čak do 75. Naziva se to još i krunskim pirom, koji rijetki proslave:

''Važno je da se razumiju i da ne treba jedan drugom držati predavanja. Gdje si ti noćas, s kim si bio, jer je bilo poslovno. Uglavnom, nije lumpovao, tu i tamo nekad...'', priča Ana o svom Stjepanu.

''Ali ja sam se okrenuo na svoj kraj i gotovo ju nisam slušao'', dodao je Stjepan.

''Zato ga trpim što je uvijek bio iskren'', kaže Ana.

''Ana je radišna i razmišlja. Mi smo gradili kuću, ona je svaku drugu ciglu u rukama držala'', priča Stjepan.



''Mi smo se uvijek lijepo slagali, i sve vam je išlo u ovakvom blagoslovu, bilo je dana nekad, pa ne bi valjalo kad bi sve bilo isto'', priča Ana.

Njihova romansa započela je u rodnoj im Požegi. Kratko vrijeme uživali su u udvaranju, a onda je došao brak. On je imao 20, a ona 19 godina:

''Moja je majka rekla nema vjenčanja dok nisu njegovi roditelji došli pitati za mene. I tak je i bilo. Mi smo se vjenčali, on je otišao u vojsku, ja sam ostala trudna, rodila kćerku Ljubicu, on je tri godine bio u vojsci, ja sam tri godine bila kod njegovih roditelja'', priča Ana.

Kad se Stjepan vratio iz vojske, život ih je odveo u Zagreb. S godinama se njihova ljubav mijenjala, ali nikad nije prestala:

''Bilo je lijepih i loših vremena, bilo je svašta, mi smo se dogovorili, kako smo se danas dogovorili, i sutra smo to riješili, i to je tako išlo iz dana u dan, iz godine u godinu, i odgajali djecu i svoje tuđe'', priča Stjepan.



Prije više od 20 godina u dom se uvukla i tuga. Zbog bolesti su izgubili zeta pa kćer. No, kažu, ostalo je bogatstvo - dvoje unuka, troje praunučadi i zasad jedan šukununuk.

''Pet generacija kad gledate, s tim što nam je jedna generacija rano otišla, kćer i zet su nam rano otišli. Kad dijete sahranite, to je vjerutte najteže, ali progurali smo, nismo klonuli. I ostali su nam ovi anđeli koji sad isto borbu vode'', priča Stjepan.

Nakon 77 godina ljubavi, ponosni su na sve što su stvorili. Godišnjice su uvijek slavili, ali Valentinovo nikad jer ljubav nisu darovi:

''Ja se uopće ne sjećam da smo za Valentinovo nešto radili, ali uvijek je poštivanja bilo, slavlje, imendani, rođendani, nikad se nismo zapostavili. Moje kolegice su svašta doživljavale, ja sa svojim dedekom nisam'', pričaju.

Oni nisu iz vremena kad se ljubav grandiozno izjavljivala niti se poklonima dokazivala. Ljubav je ljubav, kažu, koju su oni jedno drugom obećali prije 75 godina.

