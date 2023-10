Koji su domaći izvođači dosad imali najveće koncerte u zagrebačkoj Areni i što nas sve čeka ove jeseni i zime?

Nakon 16 godina njujuorški reper 50 cent ponovno se vratio u Zagrebi pred rasprodanom Arenom napravio pravi spektakl. Uvod je to samo u brojne koncerte koji nas očekuju ove jeseni i zime, Apsolutna rekorderka je kako je već poznato Aleksandra Prijović, četiri koncerta u prosincu očekuju i Dinu Merlina. Koji su domaći izvođači imali najveće koncerte u ovoj dvorani u idućim minutama donosi Dijana Kardum.

Iako je pri posljednjem posjetu Zagrebu 2007. godine 50 cent izjavio da se više neće vraćati, ovaj je reper sinoć nastupio pred rasprodanom Arenom. Otpjevao je svoje najveće hitove, a ovom turnejom obilježava i 20. godišnjicu izdanja albuma 'Get Rich or Die Tryin''.

Pet koncerata početkom prosinca u ovoj će dvorani imati i Aleksandra Prijović. Osim što je najmlađa pjevačica kojoj je to uspjelo, ona je zasad jedina koja će imati pet koncerata ovdje u istom tjednu. A računa se da će je doći vidjeti 90 tisuća ljudi.

Samo dva dana nakon toga, točnije, 8. i 9. prosinca, u Areni će zapjevati i Dino Merlin. A zbog velikog interesa morao je dodati još dva koncerta 15. i 16. prosinca.



''To je nešto nevjerojatno, ja to ne mogu da objasnim ali znam jedno da sam da imam malu tremu i da sam jako odgovoran i zahvalan ljudima koji su tu i koji me prate sve ove godine.'', kaže.

''To je očito neki trenutak u kojem se poklope neke stvari, jer ja osobno za tu pjevačicu nisam čuo do prije tjedan dana kad sam čuo da je prodala 4 Arene. Naravno treba reći da je tu blizu nje i Dino Merlin koji već skoro 40 godina na sceni koji je rasprodao 4 Arene. To su stvarno rekordi. Ali mislim da je potpuno nebitno. Često se kod nas postavlja to pitanje, zašto stranci i regionalni izvođači pune Arenu ZG. mislim da je to potpuno krivo pitanje jer živimo u tržišnoj ekonomiji i svi ljudi imaju pravo kupiti ulaznicu za ono što žele slušati. Pogotovo kad znamo koliko sportaša, političara sve sluša narodnu glazbu'', objasnio je Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar.

Nakon četiri godine u Areni će dva dana zaredom pjevati i Doris Dragović. A ovu su dvoranu po dva dana zaredom punili i drugi domaći izvođači.



''To me još više čudi jer su mnogi domaći izvođači imali velikog uspjeha u Areni ZG. Recimo prvu Arenu ZG dva puta je prodao Tony Cetinski 2009. godine. Ja sam bio na tom koncertu. Onda je Prljavo kazalište i lani je bio Gibonni dva dana zaredom u Areni ZG. Ako apstrahiramo ove besplatne koncerte ili dočeke nogometaša gdje se skupi par desetaka tisuća ljudi. Točno rečeno najprodavaniji domaći koncert sa plaćenim ulaznicama je bio koncert Hladnog piva 2008. na Jarunu, kad su slavili 20-godišnjicu benda i kad su prodali 22 tisuće ulaznica. To je dotad bio rekord. Kasnije je taj rekord oborilo Prljavo kazalište na stadionu u Zagrebu 2016. godine kad su imali čini mi se 28. - 29. tisuća prodanih ulaznica. To su dva najprodavanija solo koncerta kod nas ikada'', kaže.

Među rekorderima je i Thompson, a 2009. na Maksimiru su pravi koncerti spektakl priredili U2.



''U2 su imali negdje 120 tisuća ljudi dvije večeri zaredom na maksimirskom stadionu i to je bio možda zadnji trzaj tog nekog visoko tiražnog rocka koji je dolazio. Možda bi se sad slično dogodilo kad bi došla Taylor Swift, pretpostavljam da bi imala barem dva prodana Maksimira. S time da je razlika u tome što njezine karte koštaju 300 eura na više, a ove domaće za naše izvođače koštaju daleko manje'', objasnio je.

Mnogi govore kako su ulaznice kod nas poprilično skupe. No u odnosu na neke europske koncerte, Hrvatska još dobro stoji.



''Definitivno nisu jer ako govorimo o inozemnim gostovanjima ulaznice kod nas su često 30-40% jeftinije nego u svijetu. Ja često putujem i gledam koncerte po vani. Ispod 100-150 eura se teško može doći, dok se kod nas to ipak u Areni Zagreb kad dođe neki inozemni izvođač svodi na nekih 50, 60 - 40 eura'', zaključio je.

Iako inozemni izvođači još dolaze u Hrvatsku, velikih koncerata poput onog U2 uskoro nećemo gledati.



''Sve smo dalje zbog toga što ti neki premijerni najskuplji izvođači u svijetu jako puno koštaju. Sad se počelo pričati da bi Rolling Stonesi trebali doći iduće godine, pitanje uopće da li će oni ići na turneju. Sad im izlazi novi album. Ja sam ih gledao vani u Munchenu i Beču i bili su odlični. Pogotovo za 79 godina, ne bih im dao 62. Ali to su sve koncerti poput Brucea Springsteena ili Taylor Swift koji koštaju po 2-3 milijuna eura. To je zapravo vrlo teško izdržati financijski jer bi Dinamov stadion trebao biti pun, s cijenom ulaznica od 100 eura na više'', kaže.

Tko god dođe, domaća publika to neće propustiti.

