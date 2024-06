Sjećate se Anđele iz kultnog hita s Draženom Zečićem koji se i danas pjeva? Opet su stali skupa na binu i sve iznenadili!

Melodije Jadrana dodatno su glazbeno obojale grad podno Marjana. Neka od najvećih imena okupila su se na poznatoj splitskoj pozornici , a sve je iznenadio i jedan ponovno oživljeni duet. Uz glazbu, naravno, jedna od tema bio je i nogomet. Što su glazbenici poručili našim reprezentativcima pogledajte u prilogu In magazina.

Čast da zatvori trodnevni spektakl Melodije Jadrana u bajkovitom prostoru Galerije Meštrović pripala je neponovljivoj Doris Dragović. Oduševila je publiku s pjesmom 'Koplje ljubavi' Ivana i Vjekoslave Huljić, ali i kreacijom Anamarije Asanović.



''Pljesak je lijep, ali ima ispod njega. Ispod njega se valja rijeka osjećaja, emocija, jedna bura i to je ono što mene digne 10 centimetara od poda.'', priča Doris Dragović.



Emotivnom izvedbom balade ''Na kraju puta'' Zorica Kondža, koja će sutra proslaviti 64. rođendan, otopila je i najhladnija srca. Te dvije glazbene dive i velike prijateljice Zore i Doris imaju neostvarenu želju: zajednički duet.



''Ne možeš zamislit Doris i mene da sad pjevamo ''Ja sam vlak što zgazit će te mali'', trebali smo bit puno mlađe za takvu pjesmu. Znači, trebao bi biti jedan lijepi tekst, lipa melodija. Kriteriji su nam sad malo porasli, bit će teško, ali to mi je želja svakako.'', priča Zorica Kondža.



''Objavljujem javni poziv, pjesma me mora nokautirat, a Zori knockdown. I kad se to dogodi, bit će.'', dodala je Doris.



S koncerta Coldplaya u Budimpešti na Melodije stigla je jedna od naših najvećih zvijezda, Jelena Rozga. Sudeći prema prvim reakcijama publike na njezinu pjesmu 'Lavica', u kojoj spominje i oca s kojim je jako povezana, lijepa Splićanka ima siguran hit.



''Ja mislim da je čak malo i zasuzio, a i ja sam, moram ti priznat.'', kaže Rozga.



Novu Jeleninu pjesmu, za koju će krajem tjedna snimiti spot, prati i nova frizura.



''Ovo je nekako moja frizura iz 2010./2011. iz doba 'Bižuterije' i ''Razmažene''. Danas su me ošišali, par sati prije festivala. Ponio je škare, iako je rekao - tebe će prebacit i onda ćeš reći drugi put ćemo. Međutim, odlučila sam i kao prava lavica, sjela sam i rekla 'ajde, pa da vidimo' i zadovoljna sam, baš se dobro osjećam.'', priča Jelena.

30 godina od legendarnog dueta ''Ima li nade za nas'', Dražen Zečić i Anđela na radost obožavatelja ponovno su udružili snage, u pjesmi ''Kad se srce spotakne''.



''Anđela ima glas anđela uistinu. Možda će netko popljuvat pjesmu da ne valja, ali mi smo to napravili od srca.'', kaže Dražen.



''Pa ja sam odmah prihvatila jer ja Dražena ne mogu odbiti. Ako on kaže to je naša pjesma, moramo opet, ja kažem nema problema. Idemo, skačemo zajedno u vatru.''



Pravi ljetni hit imaju i Tonči Huljić, Madre Badessa i mladi Pjero koji su dobro rasplesali publiku.



''Pjesma je ok, ali ja ne znam koja moja pjesma nije ok'', šali se Huljić.



''Nema te pisme koju on napravi da nije hit.''

Eter će ovo ljeto zasigurno poharati duet Vanne i mladog Sergeja Božića. Uz vrhunski glas, pjevačicu od lani, kad je dobila unuku, prati i epitet najzgodnije hrvatske bake.



''Kako se kaže, ako su 50-te nove 30-te, šalim se, vrijeme ide. Srećom pa je moj život tako jako sadržajan i u njemu ima strašno puno stvari od ovakvog pjevanja s mladima koji će, vjerujem ostaviti dubok trag pa do toga da se brinem, kad mogu o jednoj maloj djevojčici, tako da to je bogatstvo života.'', zaključila je Vanna.



Nakon 20 godina, Tomislav Mrduljaš je ponovo napisao pjesmu za Giuliana i kako se čini, pogodio u sridu. Duet s Helenom Gudelj, pjevačicom njegova pratećeg benda Diktatori nikoga nije ostavio ravnodušnim.



''Prije samog nastupa sam imala tremu, ali kad sam došla gore užitak je bilo. To je čim je mene vidila gore, od mene možeš apaurine raditi.'', govore Giuliano i Helena Gudelj.



Nakon što mu je prošlogodišnja pjesma ''Najljepši cvijet'' koju je premijerno izveo upravo na Melodijama otvorila mnoga vrata, Adi Šoše postao je jedan od najtraženijih pjevača u regiji.



''Boga mi, možda i jesam. Trudim se da ostanem normalan u svemu tome, ali teško je.'', priznaje.



Naše glazbene zvijezde ne kriju da upravo za Melodije čuvaju svoje najjače adute.



''Doći ovdje mi je kao da si došao u one stroge tete koja nema djece, a stavila je miljetić na televiziju i ne smiješ maknit ništa, sve mora biti uredno, a ti bi se igrao.'', kaže Goran Karan.



''Ovo je danas za nas vjerojatno svetac i mi ćemo se svi jako dobro zabavit, a to vrlo dobro znamo.'', dodao je Luka Nižetić.



Ljeto velikih prijateljica Domenice, Mie Dimšić i Andree Andrassy obilježit će koncert Taylor Swift u Beču.



''Moram ići na to, onako i kao izvođač i da vidim samo taj doživljaj.'', kaže Domenica.



''Ja sam njima već najavila ako me budete vidjeli da samo plačem bez prestanka, samo se nemojte obazirati i pustite me.'', kaže Mia Dimšić.



Autor nove himne Vatrenih Tiho Orlić zadužen je za današnje zagrijavanje naših navijača u Leipzigu.



''Ja sad nakon Melodija Jadrana sjedam u auto i idem za Leipzig i čim se iskrcam iz automobila čeka me tonska proba i nastup. Znači, nema spavanja, nema ničega, fan zona Hrvatska-Italija, idemo po pobjedu i to je to.'', kaže Tiho Orlić.



A večerašnja utakmica naše nogometne reprezentacije protiv Italije bila je i jedna od glavnih tema u backstageu.



''Ajmo još jedan neki trofej, barem drugo mjesto pa da se veselimo opet.'', kaže Hari Rončević.



''Nadamo se da će biti na nivou i da će pobijedit, ustvari ne nadamo se nego smo sigurni.'', kaže Neno Belan.



''Pa makar 1:0, ali ćemo ih pobijediti.'', dodao je Ivica Sikirić.



''Nešto u meni mi govori da će ta utakmica biti ta.'', kaže Lorena.



''Mi ne smijemo nikada odustati od davanja podrške ljudima koji su nas toliko silno razveselili, dakle nikakvoj kritici nema mjesta.'', kaže Vanna.



''Ajme jedva čekam sutra. Sutra mi je odmor, znači doma, samo u šorcu i šlapama i utakmica cijeli dan. Možda čak i pivo popijem'', dodala je Zorica Kondža.



''Toliko želim da idemo dalje, dečki dajte sve od sebe, svi smo uz vas.'', kaže Rozga.



''Samo naprijed, pokažite to srce, Hrvatska vas voli zbog tog srca.''



Osim u prolaz Vatrenih sigurno smo i da će pjesme s ovogodišnjih Melodija Jadrana postati neizostavan dio glazbenih plejlisti za ljeto 2024.

