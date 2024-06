Supruge talijanskih nogometaša sve od reda osvajaju ljepotom, a čak dvije od njih trenutno čekaju i prinovu!

Evo tko su supruge talijanskih nogometaša koji igraju protiv Hrvatske na Euru, teško je reći koja je najljepša.

Talijanski reprezentativci mgu se pohvaliti itekako sretnim ljubavnim životima, a njihove bolje polovice sve od reda osvajaju ljepotom.

Rijetke od njih obilježili su neki skandali, a u njihovoj reprezentaciji uskoro će biti i pravi baby boom.

Talijanski reprezentativac Mattia Zaccagni u sretnoj je vezi s Chiarom Nasti.

Prije dvije godine par je dobio sina Thiaga, a uskoro će im se roditi i djevojčica za koju su već odabrali i ime, Dea.

No, Mattia nije jedini nogometaš kojeg je Chiara voljela. Prije svog sadašnjeg odabranika, izlazila je s talijanskim Mattijinim suigračem Nicolom Zaniolom. A jedno vrijeme u svjetskim medijima šuškalo se da je na nju oko bacio i Neymar.

Chiara ima 26 godina koja ima dva milijuna pratitelja na društvenim mrežama te je poznata po svojoj karijeri modela za luksuzni brend Armani.

Nogometaš Jorginho zaručen je za Catherine Harding. Njezin je život prikazan u seriji "Married to the Game" na Amazonu, ali Catherine nije samo wagsica, ona je i britanska pjevačica koja se pojavila u showu "The Voice", gdje ju je mentorirao Ollie Murs.

Crnokosa ljepotica poznata je i po romansi s holivudskim glumcem Judeom Lawom s kojim je dobila dijete, a u prosincu prošle godine strani mediji raspisali su se o zarukama nje i Jorginha.

Možda i najpoznatiji talijanski reprezentativac je Gianluigi Donnarumma, vratar reprezentacije i jedan od najuspješnijih golmana na svijetu. Njegovo srce osvojila je 27-godišnja dizajnerica interijera Alessia Elefante i to već dugi niz godina.

Zajedno su od njegove 16. godine, a par trenutno čeka svoje prvo dijete.

Odabranica Federica Chiese, 24-godišnja Lucia Bramini, slovi kao najljepša žena na svijetu. Manekenka ima preko 150 tisuća pratitelja na Instagramu, gdje rado dijeli svoj luksuzni način života s talijanskim reprezentativcem. Inače, Bramini je diplomirana psihologinja, a obožavateljica nogometa je postala tek kada ju je osvojio Chiesa.

Talijanski reprezentativac Giovanni Di Lorenzo svoju je suprugu Clarissu Franchi upoznao kad u oboje bili vrlo mladi. Prije nekoliko godina su se zaručili, a u lipnju 2022. godine su se i vjenčali. Zajedno imaju dvije kćeri, Azzurru i Carolinu. Nije točno poznato čime se Clarissa bavi, ali poznato je da je 2019. godine magistrirala lingvistiku i prevođenje.

Alessandro Bastoni u sretnom je braku s Camillom Bresciani. Vjenčali su se 2023. godine, a prvo dijete dobili su godinu dana ranije. O njihovoj se vezi vrlo malo zna, kao i o Camilli, s kojom je Alessandro već godinama.

Branič talijanske reprezentacije, Riccardo Calafiori, već godinama je u vezi s Benedettom Boeme. Kako pišu mediji, Benedetta se bavi manekenstvom, a 22-godišnjeg nogometaša osvojila je vrlo mlada.

Reprezentativac Federico Dimarco u sretnom je braku s Giuly Mazzocato, ali se ne zna kada su počeli hodati. Vjenčali su se prošle godine i zajedno imaju dvoje djece, Chloe i Nicolasa. Inače, Giuly je rođena u SAD-u.

Nicolo Barella u braku je s Federicom Schievenin. Vjenčali su se 2018. godine, a zajedno imaju četvero djece.

Njihov brak obilježili su i teški trenuci jer je Federica izgubila bebu, a to su otkrili prošle godine.

