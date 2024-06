Nova podrška našoj reprezentaciji stigla je i od svjetski poznatog brenda, pogledajte dresove koje su dizajnirali!

Hrvatskoj reprezentaciji povodom nastupa na Europskom prvenstvu stigla još jedna podrška, za njih je dresove dizajnirao poznati brend Defected.

Još jedna podrška danas dolazi Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Uoči posljednje hrvatske utakmice u skupini, svjetski glazbeni brend Defected lansirao je kolekciju navijačkih dresova. Sudeći prema interesu za njih diljem svijeta, na ovogodišnjem Defected Croatia koji se održava od 1. do 4. kolovoza u Tisnom, bit će mnogo kockica.



Nogometno naslijeđe susreće se s legendarnim brendom house glazbe Defected te brenda MEYBA koji su lansirali asortiman koji se sastoji od posebnih izdanja nogometnih majica. Slavljenički dizajn crpi inspiraciju iz hrvatske opreme za Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998. Sadrži niz dizajnerskih elemenata u čast 25-godišnje vladavine Defecteda - majica ima broj ekipe '25', nepogrešivu svjetsku značku brenda i zamršene detalje uboda s dvije zlatne zvjezdice koje predstavljaju njegova dva singla broj 1 u Velikoj Britaniji.



''Svjetovi nogometa, glazbe i mode nikada nisu bili tako blisko povezani. Nogometne majice sada su stalni favorit među posjetiteljima klubova i festivala, što ovu jedinstvenu ograničenu seriju majica za Defected Croatia 24’ čini savršenom suradnjom'', rekao je Jonathan Jones, voditelj globalnog marketinga u MEYBA-i.



''MEYBA majice prikazane su na nekim od najpoznatijih nogometnih fotografija. Zamislite Maradonu, Cruyffa, Linekera i mladog Guardiolu u zlatnoj eri nogometa – logo MEYBA je ispred i u sredini. Partnerstvo s brendom ukorijenjenim u nogometnu kulturu i nasljeđe bilo je prirodno za nas u Defectedu. U suradnji smo dizajnirali ograničeno izdanje Defected x MEYBA majice koja je, gledajući unatrag 25 godina ili tako nešto, naklon klasičnoj opremi Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 1998., s nekim jedinstvenim detaljima Defecteda'', rekao je Simon Dawson, direktor brenda Defected.

Jedan od najpopularniji svjetskih festivala Defected Croatia održava se od 1. do 4. kolovoza u The Garden Resortu u Tisnom. Očekuje nas vrhunski provod na četiri pozornice i s 80 glazbenika koji će gotovo 100 sati zabavljati pet tisuća posjetitelja. Ovogodišnje ljetno izdanje je posebno i po tome što je upravo to središnja proslava 25 godina uspješnog rada Defecteda.



Regionalne ulaznice za Defected Croatia mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.