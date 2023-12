Pogledajte kako je uspješni nogometaš zaprosio svoju djevojku, njegova romantična ideja brzo se proširila internetom

Zvijezda nogometnog kluba Arsenal Jorge Luiz Filho, poznatiji kao Jorginho, zaručio se sa svojom djevojkom Catherine Harding, a snimka prosidbe obišla je društvene mreže.

Nogometaš iz nogometnog kluba Arsenal odlučio se na važan pothvat u životu, a ono što je učinio brzo se proširilo društvenim mrežama.

31-godišnji Jorge Luiz Filho, poznatiji kao Jorginho zaprosio je svoju djevojku Catherine Harding, a način na koji je to učinio sve je ostavio bez daha.

Jorginho je kleknuo pred pjevačicu, okružen crvenim ružama i svijećama, a kraj njih je svirala violinistica.

Među tisućama latica ruža bile su zapaljene svijeće i postavljene njihove zajedničke fotografije, a unutar srca od ruža stajao je natpis ''Will You Marry Me?''.

Romantični video nogometaš je kasnije podijelio i na svom Instagramu.

Iako nisu točno potvrdili, vjeruje se da je par u vezi od 2020. godine. A par već ima trogodišnjeg sina Jaxa, dok Catherine također ima kćer Adu s bivšim, 50-godišnjim Judeom Lawom.

Jorginho je roditelj još dvoje djece, Vitora i Alicije, koje ima sa svojom bivšom suprugom Natalijom Leteri. Par je bio zajedno osam godina, a vjenčali su se 2017., prije nego što su se tajno razveli 2019. godine.

