Prošlo je 19 godina od velikog hita Luke Nižetića: ''To je moja osobna iskaznica, ja sve gledam kroz ružičaste naočale''

Od njegove pjesme Proljeće, koju je otpjevao na Dori, prošlo je 19 godina. Kako kaže, to je njegova osobna iskaznica, a o još jednoj stvari koju neizmjerno voli ovih je dana snimio pjesmu. O kakvoj se pjesmi radi te kakva mu je intuicija kojom će se služiti i u showu ''Tko to tamo pjeva'', razgovarao je Luka Nižetić s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Ukusna, aromatična i laka za pripremu, u Dalmaciji se ljubav prema manistri na pome izjednačava s najvećom ljubavi. Nije zato ni neobično da ju je Luka i opjevao.



''Imate ekskluzivu probat moju manistru na pome. To je prvo, a onda čut pjesmu. Ideja za manistru na pome. Zapravo nije trebalo puno kopat. To je moj život. Manistra na pome je odhranila čitavu Dalmaciju, pa i mene i to je iskreno moje najdraže jelo. Intolerantan sam i na pšenicu i na pomu. I trenutno je tri mjeseca moram izbjegavat i to mi je teško ko psu'', priznaje Luka.

Ovaj svestrani glazbenik, koji je i odličan kuhar, svoj je recept usavršio.



''Manistra na pome je svetinja. To se spominje i u tekstu. U jednom trenutku kažem da je sveta. Poma je svetost i to pogotovo kad je ona zrila, ljetna poma'', objasnio je Luka.

Ovih dana za ovu je pjesmu snimio i videospot, čija će premijera biti početkom travnja. A kadrovi su snimljeni u domu gastroblogerice i autorice najpopularnijih krafni u Zagrebu Janje Benić.



''Luka i ja se poznajemo već nekih 15-ak godina, ali mislim da smo se najviše povezali kad sam ja počela testirat svoj recept za krafne. I Luka je bio među prvima koji su isprobavali moje krafne. Tada sam ja njemu nosila krafne, a on je meni dao svoju manistru'', priča Janja.

I dok manistru na pome najviše vežemo uz ljeto, uz Luku se veže još jedno godišnje doba. Od njegova hita proljeće je, vjerovali ili ne, prošlo 19 godina.



''U meni proljeće živi. Ja sam ono veseljak, sve gledam kroz ružičaste naočale, bar nastojim u svakom trenutku, da i ono loše gledam dobro. Zapravo proljeće je moja osobna iskaznica, to sam ja. Tako da sve ovo dalje je nekako nastavak, nadogradnja iz davne 2015 - 2005.'', kaže Luka.

S tom je pjesmom 2005. nastupio na Dori, a ne isključuje mogućnost da jednog dana zapjeva i na Eurosongu.

''Mislim eurovizijska pozornica me intrigira, uvijek me intrigirala, ali samo ako znam u tom trenutku da je ta pjesma ili ta moja ideja, adekvatna ili da sam skroz zadovoljan'', kaže.

Luku večeras gledamo i kao desnu ruku natjecateljima u showu ''Tko to tamo pjeva?''



''Mi se toliko dobro zabavljamo, ne znam je l' se bolje zabavljamo prije snimanja, na snimanju, poslije snimanja. Ja se nadam da će gledatelji barem 50 % toga kako je nama na snimanju, da bar dožive 50% mislim da će to bit pun pogodak. A smatram da je taj format i taj show nešto najbolje što smo dosad na televiziji vidjeli.

U prepoznavanju tajnih glasova pomaže im i intuicija.



''Imam neke alate kojima se koristim jer imam nekog iskustva malo u životu - 20 godina na sceni. Valjda sam nešto i naučio. Ali tu je Alka Vuica koja je mama playbacka, lipsynca, tako da puno učimo od nje'', govori Luka.

Show koji je zaludio svijet, večeras u 20:15 gledajte na Novoj TV. Dobre zabave, uzbuđenja, ali i neviđenih talenata – vjerujte, neće nedostajati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.