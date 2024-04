Evo kakve veze finalist Supertalenta ima s Ivanom Brlić Mažuranić i što se u 5 godina otkako smo ga upoznali promijenilo kod njega!

Na današnji dan prije 150 godina u Ogulinu se rodila naša najbolja spisateljica bajki Ivana Brlić Mažuranić. Ogulinski kraj joj je bio nadahnuće, stoga nije čudo da je upravo ovdje i njezina kuća bajki. Što se ondje čuva te koja je njezina bajka nadahnula operu za djecu i mlade, u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

Romantičan tok Dobre, čudnovati oblici Kleka i ogulinski krajolik sve to bila je inspiracija Ivani Brlić Mažuranić za njezine Priče iz davnina. Upravo ovdje se i rodila prije 150 godina. Stoga nije čudo da je Ogulin postao zavičaj bajke.



''Kuća bajki je ovdje s jako dobrim razlogom. Ivana je rođena u Ogulinu 18. travnja 1874. godine. Nije dugo živjela u Ogulinu dapače s godinu dana je odselila iz Ogulina, međutim posjetila ga je dva puta u djetinjstvu. Prvi put kad je imala šest godina i drugi put kad je imala 12 godina'', priča Žana Kirasić, zamjenica ravnatelja Ivanine kuće bajke.

Privatni i profesionalni život ove spisateljice bio je iznimno bogat. Bila je majka petero djece. Napisala je prvi hrvatski roman za djecu '' Čudnovate zgode Šegrta Hlapića'', te je četiri puta bila nominirana za Nobelovu nagradu za književnost.



''Svojim bajkama ali i ostalim djelima zapravo ostavila jako dubok trag jednostavno već generacije djece odrastaju na Ivaninim bajkama, oni su i sastavni dio lektire, ali posebno veseli kad djeca koja su puno mlađa i još im to u školi nije za čitanje za lektiru su upoznati s bajkama, čitali su, slušali su, gledali predstave i slično'', rekla je Žana Kirasić.



''Ivana sama po sebi kao ličnost je živjela u vrlo nezahvalno doba rekla bih, zato što u doba kad je živjela nekako se od žena očekivalo da budu orijentirane na obitelj na brak, na majčinske dužnosti, a ona je u svom tom kaosu zapravo željela pisati i ona se zapravo s tim problemom nemogućnosti pisanja se susretala'', dodala je.

Ivanina kuća bajki zato sada brižljivo čuva uspomene na nju, a govori i o bajkama i piscima iz cijelog svijeta. Ovdje možete sjesti ispred ognjišta, upoznati bjesomira, a pohranjene su ovdje i neke dragocjenosti.



''Prije nego što otvorimo ova vrata ja ću staviti bijele rukavice.

Poseban razlog za bijele rukavice, zato što se u ovoj vitrini nalazi prvo izdanje Priča iz davnina iz 1916. godine. Obzirom na to koliko je staro i koliko je vrijedno svakako uvijek koristimo rukavice za prvo izdanje. Evo slobodno možete prelistati i otvoriti'', priča Žana.

Po čemu je ono zapravo posebno?

Prvo izdanje Ivana je objavila s 42 godine, dakle 1916. i prvo izdanje sadržavalo je šest bajki, za razliku od ostalih izdanja, točnije od 3. izdanja deset godina nakon dodani su još Jagor i lutonjica Toporko i devet župančića i onda je to postala onako kako volimo reći cjelovita zbirka'', objasnila je Žana.

Čuvena bajka Ivane Brlić Mažuranić o pravom prijateljstvu Regoč upravo u čast njezinog 150. rođendana dobila je i svoje glazbeno izdanje točnije operu za djecu i mlade. A jednu od uloga tumači i finalist Superalenta 2019. godine Marko Antolković.



''Krenuli smo razmišljati na jednom odmorištu što bismo mogli raditi dalje. Htjeli smo svoju operu, nešto potpuno hrvatsko i onda smo olujom ideja došli do toga da nam je Ivana Brlić Mažuranić većini bila jedna od omiljenih spisateljica kada smo bili djeca i odlučili smo se za Regoča'', govori Marko.



''Ja nastupam u ulozi Lilje. Liljo je jedan mladić koji je staložen u cijeloj toj priči i koji zapravo ljude upozorava na situacije koje se događaju'', otkrio je Marko.

U proteklih pet godina otkako smo ga upoznali Marko je postao magistar pjevanja, a radi kao muzikoterapeut.



''U zadnjih 5 godina sam se oženio, imam troje djece. Šale se susjedi, baby boom je oko nas i onda uglavnom jedni susjedi se zezaju da kad neko dijete plače pogađaju tko je. I sad jedan dan ja sam se nešto upjevavao i onda su rekli ovo je Marko'', šali se Marko.

Početkom lipnja očekuje ga i jedno prestižno glazbeno natjecanje.



''Izabran sam među 58 kandidata iz cijelog svijeta na jedno od najvećih natjecanja opernih u pjevačkom svijetu, to je Miriam Helen natjecanje u Finskoj'', kaže.

No prije toga s operom Regoč nastupat će u Karlovcu, Rijeci, u dvorani Lisinski u Zagrebu, a taj popis se samo produžuje. A točno na Ivanin rođendan u njezinoj kući bajci možete obići postav, ali i sudjelovati na radionici pod nazivom Ivanina lenta vremena.



''To smo izabrali upravo zato jer se u njoj spominju neke važne godine u Ivaninu životu i onda posjetitelji koji sudjeluju na našoj izložbi moraju pronaći zašto baš ta određena godina važna za Ivanin život, odnosno u Ivaninom životu. imamo premijeru izvedbe pripovijedanja Šume striborove i to izvode polaznici škole pripovijedanja'', objasnila je Žana.

I tako će oživjeti sjećanje i baštinu velike književnice.

