Mate Bulić već 11. godinu zaredom okupio najveće zvijezde hrvatske estrade u Blatnici: ''Hvala svima koji su se dosad odazvali''

"Blatničke note dobrote" manifestacija je koja 11. godinu zaredom svoj vrhunac obilježava velikim humanitarnim koncertom Mate Bulića i njegovih prijatelja. Ovogodišnji koncert prikupio je najveći broj glazbenih izvođača u povijesti održavanja manifestacije. Što Mati znači ovaj koncert, kako njegovi prijatelji gledaju na dolazak u Donju Blatnicu te što se priprema za iduću godinu, saznajte u prilogu Hrvoja Krole za In magazin.

Blatničke note dobrote i ove su godine prikupile na tisuće ljudi koji su željeli uživati u dobroj glazbi ali i biti dio ove humanitarne manifestacije. Već 11 godina Mate Bulić okuplja najpoznatije izvođače sa hrvatske glazbene scene.

''Ovo je velika fešta i meni je drago da su moje kolege, ali svi u ovih 11 godina tko vrijedi na hrvatskoj estradi, bili ovdje. I ovom prigodom im se sada zahvaljujem. Hvala drage kolege. Ovo umori ali fizički umor mi je najmanja preokupacija, samo treba ići naprijed i glavu gore i nema druge i znam da će ova godina i dao Bog iduća 12. da će to biti to'', ispričao je Mate Bulić.



Rodno selo Mate Bulića, Donja Blatnica postala je mjesto koje se upisalo na glazbenu mapu Hercegovine. Na stotine izvođača izmjenjivalo se tokom godina kako bi zapjevalo upravo s blatničkom publikom. Atmosferu nije željela propustiti ni Ivana Marić.



''Svi žele nastupati ovdje, iz godine u godinu sve je više izvođača bojim se da će se to sad pretvoriti u jedan hercegovački Woodstock haha da će to biti koncert od 7 dana'', izjavila je Ivana Marić.



Upravo je Ivana spojila ugodno s korisnim, godišnji odmor provodi s obitelji u Hercegovini, a onda se rado odazvala i Matinom pozivu. Pjevačica je i za naše kamere prokomentirala ponovno okupljanje grupe Feminnem ali i uspjehe koji su im se zaredali.

''Ja imam feeling da su stvarno si jedva čekali da se to ponovo dogodi i svi su ih lijepo počastili i dali im to na znanje. Ja sam im apsolutno ogromna podrška i samo naprijed i samo jako'', poručila je Ivn.



Publiku je dodatno zagrijao i Ivan Mandić s pjesmom Hrvatska zastava. Iskreno pjevač priznaje, da bi volio malo više medijske pozornosti.



''Pjesma je prošla ali ja Ivan Mandić nisam prošao. Ljudi mene ne poznaju. Ja nisam medijski eksponiran, nema me i živim svoj mirni život uz obitelj. Ali bih volio da ja paralelno sa mojom pjesmom da idemo skupa jer ona je izišla iz moga srca i moje duše'', rekao je Ivan Mandić.



Na pozornicu se popeo i Dražen Žanko kojeg je publika dočekala ovacijama. Pjevač priznaje kako ga ponekad nasmiju medijski natpisi kada najavljuju njegove velike glazbene povratke, jer kaže, kako se nikad nije ni prestao baviti glazbom. Kada nije na nastupima onda je u glazbenom studiju.



''Mogu reći da dolazi jedna nova pjesma zove se Zemlja heroja. Pjeva Mate Bulić, pjeva Thompson, Tomislav Bralić, Stanko iz Tamburaša i moja malenkost. Skupili smo jednu izvanrednu ekipu, nadam se da će pjesma naići na dobar odjek s obzirom da nije lako napisati pjesmu o domoljubnom karakteru'', objasnio je Dražen Žanko.



Ja sam na te ponosan – duet koji su otpjevali Mate Bulić i Frano Pehar izazvao je ovacije publike. Frano ističe kako je upravo u Blatnici započeo svoje prve glazbene korake.



''Ja sam u Zagrebu od 2006. godine, osjećam se već polu Zagrepčanin ali kad dođem u Hercegovinu to je uvijek posebno. Došao sam doma, mama odmah napravila uštipke, narezala pršut, bijelo vino. Vidim ljude koje nema priliku nažalost vidjeti jako dugo i uvijek je tu super zabava i najbitnije dobra pjesma'', ispričao je Frano Pehar.



Publika je s nestrpljenjem dočekala i miljenike publike, grupu Dalmatino, koji svoj glazbeni kalendar uvijek oslobode kada je vrijeme za Blatničke note dobrote.



''Kad god Mate zove, a mi ga volimo ko starijeg brata mi dođemo. Naše prijateljstvo je staro 30 godina imali smo jednu nevjerojatnu suradnju kroz pjesmu ''Tiho teče Neretva'' što mnogi ljudi ne znaju da je došla pjesma iz Splita u Mostar. Stalno smo u kontaktu, čujemo se i komuniciramo. Drago nam je doć i prisjetit se uspomena na te lipe dane'', rekli su Zdravko Sunara i Ivo Jagnjić.



Glazbeno humanitarni spektakl već je krenuo s pripremama za iduće izdanje, a ovogodišnja prikupljena sredstva, napominju, uvijek odlaze tamo gdje je najpotrebnije.



''Ići će za obnovu doma kulture ovdje u Blatnici, jedan dio također će ići za djecu s posebnim potrebama udruga ''Susret'' te za najpotrebitije obitelji s područja Hercegovine i Općine Čitluk'', objasnio je Goran Barbarić.



Tradicionalna manifestacija zbog koje se kolovoz u Blarnici ne propušta, iduće godine najavljuje svoje najveće izdanje do sad.



